Bundesliga live: VfB Stuttgart vs. FC Schalke 04 heute im TV und LIVE-STREAM sehen - alles zur Übertragung

In der Bundesliga spielt der VfB Stuttgart gegen Schalke 04. Goal liefert alle Informationen zur Übertragung des Spiels live im TV und LIVE-STREAM.

In der höchsten deutschen Spielklasse kommt es an diesem Samstag zum Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Schalke 04. Anpfiff ist um 15.30 Uhr in der Mercedes Benz Arena.

Der VfB steht nach 22 Spieltagen auf Platz zehn und hat 29 Punkte auf der Habenseite. Zuletzt gab es einen wichtigen 1:0-Sieg in Köln, nachdem zuvor drei Spiele nicht gewonnen wurden. Jüngst vermeldeten die Stuttgarter auch die Vertragsverlängerung mit Trainer Pellegrino Matarazzo.

S04 hingegen steht ganz übel da - das Team von Christian Gross ist Tabellenletzter und hat nur neun Punkte auf dem Konto. Es fehlen Harit, Hoppe und Co. bereits neun Zähler auf den Relegationsrang 16. Will Königsblau tatsächlich noch das "Wunder" schaffen, dann muss in Stuttgart ein Sieg her, ohne Frage.

VfB Stuttgart vs. FC Schalke 04 heute live im TV und LIVE-STREAM sehen? Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der vollen 90 Minuten der Bundesliga. Und: Hier findet Ihr die Aufstellung, wenn offiziell.

VfB Stuttgart vs. FC Schalke 04 heute live: Die Bundesliga auf einen Blick

Begegnung VfB Stuttgart vs. FC Schalke 04 Wettbewerb Bundesliga Spieltag 23. Spieltag Anpfiff 27. Februar, 15.30 Uhr Ort Mercedes Benz Arena, Stuttgart

Bundesliga live: VfB Stuttgart vs. FC Schalke 04 heute im TV sehen

Ihr wollt wissen, wo die vollen 90 Minuten der Bundesliga am Samstag um 15.30 Uhr live im TV laufen? Dann könnt Ihr hier alles Wichtige nachlesen, was Ihr für die Übertragung im deutschen Fernsehen wissen müsst. Eines steht aber fest: Die Bundesliga läuft in dieser Saison entweder live im Pay-TV bei Sky, im LIVE-STREAM auf DAZN oder sogar im Free-TV.

Und: VfB Stuttgart vs. FC Schalke 04 wird heute über eine der drei Optionen zu sehen sein.

Bundesliga live auf Sky: VfB Stuttgart vs. FC Schalke 04 heute im TV sehen

Sky zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten der Bundesligapartie VfB Stuttgart vs. FC Schalke 04 heute im TV. Der Pay-TV-Sender hält die Rechte am Samstag der Bundesliga und wird deswegen die ganze Begegnung live ausstrahlen. Zudem gibt es auch die Möglichkeit, die Begegnung im Rahmen der Sky-Konferenz zu sehen.

Wenn Ihr bei Sky Fußball heute live schauen wollt, dann braucht Ihr ein Abonnement bei Sky. Ohne dieses wird es schwierig, denn der Kanal hält alle Übertragungen nur für Kunden bereit. Hier bekommt Ihr nun zunächst einen Überblick über VfB Stuttgart vs. FC Schalke 04 heute live bei Sky.

VfB Stuttgart vs. FC Schalke 04 live bei Sky: Das Einzelspiel im TV sehen

Kanal: Sky Sport 4 (HD)

Beginn der Übertragung: 15.15 Uhr

Anpfiff: 15.30 Uhr

Kommentar: Jonas Friedrich

Teaser: Aussichtslos? Schalke ist meilenweit vom rettenden Ufer entfernt. Dazu gab es ein 0:4 gegen den Rivalen BVB. In Stuttgart startet S04 den nächsten Versuch auf drei Punkte

Die vollen 90 Minuten der Bundesliga gibt es aber nicht nur aus Stuttgart live zu sehen, sondern auch andere, parallel laufende Spiele kommen im TV bei Sky.

VfB Stuttgart vs. FC Schalke 04 live bei Sky: Die Konferenz im TV sehen

Kanal: Sky Sport 1 (HD)

Beginn der Übertragung: 15.15 Uhr

Anpfiff: 15.30 Uhr

Der 23. Spieltag mit FC Bayern München - 1. FC Köln, Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld, VfB Stuttgart - FC Schalke und VfL Wolfsburg - Hertha BSC

Moderation: Esther Sedlaczek, Experte: Dietmar Hamann

Wenn Ihr angefixt seid und nun überlegt, VfB Stuttgart vs. FC Schalke 04 live bei Sky anzuschauen, dann müsst Ihr zunächst über ein Sky-Abonnement nachdenken. Hier findet Ihr eine Übersicht über alle möglichen Pakete.

Eines noch: Da heute die Bundesliga live im TV bei Sky zu sehen ist, werden die vollen 90 Minuten VfB Stuttgart vs. FC Schalke 04 NICHT im Free-TV und auch nicht bei DAZN im LIVE-STREAM zu sehen sein.

Bild: Imageo Images / Poolfoto

Bundesliga live: VfB Stuttgart vs. FC Schalke 04 heute im LIVE-STREAM schauen - so geht's

Wenn es für Euch keine Option ist, die vollen 90 Minuten live im TV bei Sky zu sehen, dann könnt Ihr VfB Stuttgart vs. FC Schalke 04 heute auch im LIVE-STREAM verfolgen. Dafür gibt es genau zwei Optionen, weil DAZN - wie bereits erwähnt - keine Rolle bei der Übertragung der Bundesliga heute spielt.

VfB Stuttgart vs. FC Schalke 04 heute im LIVE-STREAM auf Sky Go

Da Sky die Rechte der Bundesliga am kompletten Samstag live im TV und LIVE-STREAM hält, ist Sky Go eine Option für die Übertragung der vollen 90 Minuten heute live. Sky Go ist das Streamingportal für alle Kunden des Pay-TV-Senders - alle Spiele der Bundesliga am Samstag kommen also nicht nur live im TV bei Sky, sondern auch bei Sky Go.

Als Sky-Kunde bekommt Ihr einen Zugang zum Portal Sky Go (Kennziffer und PIN), mit diesem könnt Ihr dann also VfB Stuttgart vs. FC Schalke 04 heute im LIVE-STREAM auf Sky Go sehen. Hier findet Ihr alle Infos.

VfB Stuttgart vs. FC Schalke 04 heute im LIVE-STREAM auf Sky Ticket

Die zweite Option für die LIVE-Übertragung der Bundesliga heute Nachmittag ist Sky Ticket. Während Ihr bei Sky Go aber ein festes Abo bei Sky braucht, ist Sky Ticket viel flexibler. Ihr entscheidet, welches Abo Ihr haben wollt und könnt beispielsweise auch nur für einen Monat das Ticket buchen.

So oder so: VfB Stuttgart vs. FC Schalke 04 wird heute im LIVE-STREAM bei Sky Ticket zu sehen sein.

Bundesliga live: VfB Stuttgart vs. FC Schalke 04 heute im TV und LIVE-STREAM - die Übertragung auf einen Blick

VfB Stuttgart vs. FC Schalke 04 heute live... im Fernsehen Sky (Einzelspiel und Konferenz) im LIVE-STREAM Sky Go und Sky Ticket (Einzelspiel und Konferenz) im LIVE-TICKER Goal verpasst? Die HIGHLIGHTS auf... DAZN

VfB Stuttgart vs. FC Schalke 04 heute in den Highlights sehen: So funktioniert's

Der VfB Stuttgart und der FC Schalke 04 spielen heute um 15.30 Uhr gegeneinander. Sky zeigt / überträgt das Spiel exklusiv live im TV und LIVE-STREAM - eine andere Option gibt es im Fernsehen oder im Internet nicht, wenn Ihr Live-Bilder sehen wollt.

Eine Alternative bietet aber DAZN, der Ismaninger Streamingdienst. DAZN hat die Highlights aller Bundesligaspiele im Angebot und zeigt an jedem Freitag die Spiele sogar im LIVE-STREAM. Wenn Ihr nun heute Stuttgart gegen Schalke nicht sehen könnt, dann könnt Ihr schon 40 Minuten nach Abpfiff die besten Szenen der Partie sehen.

DAZN gibt es mit einem Gratismonat für 30 Tage kostenlos, danach kostet ein Abonnement 11,99 Euro (Monat) oder 119,99 Euro (Jahr).

VfB Stuttgart vs. FC Schalke 04 heute kostenlos im LIVE-TICKER: Goal begleitet die Bundesliga

Wenn Ihr Stuttgart gegen Schalke 04 heute live im TV oder LIVE-STREAM verpasst, dann gibt es dennoch eine Option, wie Ihr LIVE mit dabei sein könnt. Denn VfB Stuttgart vs. FC Schalke 04 heute kostenlos im LIVE-TICKER - das funktioniert mit Goal.

Wir schreiben Euch einen LIVE-TICKER zum Bundesligaspiel an diesem Samstag, schildern Euch die Ausgangslage und die vollen 90 Minuten heute live. Das geht ganz einfach und kostenlos, hier findet Ihr den LIVE-TICKER.

Bild: Getty Images

VfB Stuttgart vs. FC Schalke 04 heute live: Die Aufstellung zur Bundesligapartie

Um 15.30 Uhr wird das Duell angepfiffen, um 14.30 Uhr stehen dann schon beide Mannschaftsaufstellungen fest. Hier findet Ihr die beiden Teams.

VfB Stuttgart vs. FC Schalke 04 heute live: Die Opta-Fakten zur Bundesliga