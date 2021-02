FC Schalke 04, News und Gerüchte: Ibisevic spricht über "Probleme" mit Baum, bleiben nur sieben Spieler bei Abstieg? Alles zu S04 heute

Angebrochene Rippe: Schalkes Torhüter Ralf Fährmann fällt vorerst aus

Der stark abstiegsgefährdete Bundesligist Schalke 04 muss "bis auf Weiteres" auf seinen Stammtorhüter Ralf Fährmann verzichten.

#S04 -Update: Ralf #Fährmann fällt aufgrund einer angebrochenen Rippe bis auf Weiteres aus. Wir wünschen dir nochmals gute Besserung, Ralle!



Mehr zur aktuellen Personallage in der Mannschaft gibt's auf https://t.co/tgdrSrMRHZ ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) February 23, 2021

Der 32-Jährige hatte sich am vergangenen Samstag in der ersten Halbzeit des Revierderbys gegen Borussia Dortmund (0:4) eine Rippe angebrochen. Das teilten die Königsblauen am Dienstag mit.

S04: St. Paulis Torjäger Burgstaller fühlt mit Ex-Klub Schalke

Torjäger Guido Burgstaller (31) vom Zweitligisten FC St. Pauli fühlt in der aktuellen sportlichen Krise mit seinem Ex-Klub Schalke 04. "Ich leide darunter! Dass Schalke mit neun Punkten auf dem letzten Platz steht, damit hätte vor der Saison keiner gerechnet", sagte der momentan so treffsichere Angreifer in einem Interview der Sport Bild .

Burgstaller, der im Herbst 2020 aus Schalke nach Hamburg gewechselt war, befindet sich aktuell in Topform und traf nach überstandener Verletzung zuletzt in sieben Spielen in Folge. "Ich spüre beim FC St. Pauli von Anfang an das Vertrauen. Von den Verantwortlichen, von Trainer Timo Schultz und seinem Team, von den Mitspielern. Das tut unheimlich gut!", sagte Burgstaller. Er habe "wieder Spaß am Fußball".

In seiner Zeit auf Schalke, wo er seit Anfang 2017 spielte und mit den Jahren immer weniger Treffer erzielte, habe er Selbstzweifel gehabt, sagt der Österreicher: "Ich würde lügen, wenn es nicht so war. Auf der einen Seite, wie betont, weiß man: Das Toreschießen habe ich in mir. Andererseits macht man sich natürlich Gedanken. Die letzten Monate auf Schalke waren für mich eine ganz schwierige Zeit, weil ich damit nicht gerechnet habe, dass so etwas passieren kann."

Bild: Getty

FC Schalke 04: Die Bundesliga-Tabelle nach dem 22. Spieltag

Platz Verein Tore Punkte 13. FC Augsburg -13 23 14. 1. FC Köln -16 21 15. Hertha BSC Berlin -14 18 16. Arminia Bielefeld -20 18 17. 1. FSV Mainz 05 -20 17 18. FC Schalke 04 -41 9

FC Schalke 04: Bleiben nur sieben Profis bei Abstieg?

Im Falle eines Abstiegs aus der Bundesliga stünden dem FC Schalke 04 wohl nur sieben Spieler des aktuell 28 Mann starken Kaders für die Mission Wiederaufstieg zu Verfügung.

Einem Bericht der Sport Bild zufolge wären das Matthew Hoppe, Levent Mercan, Can Bozdogan, Malick Thiaw, Timo Becker, Nassim Boujellab und Torhüter Ralf Fährmann, dessen Vertrag noch bis 2023 läuft und ihm auch im Unterhaus 2,4 Millionen Euro jährlich garantieren soll.

Auch ein Verbleib von Benjamin Stambouli und Bastian Oczipka ist wohl nicht komplett auszuschließen. Beide habe eine starke Bindung zum Klub und könnten den entstanden Schaden bei einem Abstieg reparieren wollen.

Bild: Getty

Spieler wie Amine Harit, Suat Serdar, Matija Nastasic, Salif Sane oder Mark Uth dürften hingegen dringend benötigte Einnahmen in die Vereinskasse spülen und nicht mit in Liga zwei gehen. Auch die ausgeliehenen Akteure wie Sead Kolasinac, Frederik Rönnow und Goncalo Paciencia wären dann voraussichtlich weg.

Gleiches gilt für Shkodran Mustafi und Klaas-Jan Huntelaar, deren Arbeitspapiere nur bis zum Sommer datiert sind.

S04 - Ex-Schalker Vedad Ibisevic: Manuel Baum "hatte ein Problem mit mir"

Der ehemalige Schalker Vedad Ibisevic hat über seine Suspendierung und die spätere Vertragsauflösung bei den Knappen gesprochen und sein schwieriges Verhältnis zu Ex-Trainer Manuel Baum beschrieben.

"Er hatte ein Problem mit mir", stellte Ibisevic in der Sport Bild klar. Das wurde laut Aussagen des Bosniers nach einem Vier-Augen-Gespräch deutlich. "Danach hat er Jochen Schneider gebeten, mich zu suspendieren."

Ibisevic bezeichnete sich als Freund davon, "ehrlich miteinander sprechen zu können. Dass ich dann hintenherum erfahre, dass dieses Gespräch der Auslöser für die Suspendierung war, finde ich schwierig", wurde er deutlich.

Bild: Getty