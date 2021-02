FC Schalke 04, News und Gerüchte: Baum fehlten die Fans "Ich konnte Schalke nicht erleben", Boujellab fällt mit Bänderverletzung aus

In seinen drei Monaten konnte Baum nie ein volles Schalke-Stadion erleben. Das hätte er gerne miterlebt. Alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04.

Die Nachrichten zu den Königsblauen heute am Freitag. Hier findet Ihr alle News und Gerüchte um den FC Schalke 04 vor dem Wochenende in der Bundesliga.

Alle Informationen über Transfers und andere Themen bei S04 aus den letzten Tagen gibt es hier:

FC Schalke News: Ex-Trainer Baum fehlten die Fans "Ich konnte Schalke nicht erleben"



Quelle: Getty Images

Schalkes Ex-Trainer Manuel Baum fehlten in seiner Amtszeit die Fans im Stadion. "Grundsätzlich war es unfassbar bitter, nie ein Heimspiel in einem vollen Stadion absolviert zu haben. Ich konnte Schalke nicht erleben", sagte der 41- Jährige im Interview mit t-online.

Nur drei Monate führte der Coach die Schalker Mannschaft. Währenddessen gelang ihm nur ein einziger Pflichtspielsieg im DFB-Pokal gegen Schweinfurt. Obwohl nicht lange an seiner Person festgehalten wurde, fühlt er sich noch immer dem Verein loyal. "Mir ist wichtig, dass eine Loyalität nicht endet, wenn man einen Verein verlässt. Das hat für mich nichts mit einem Vertrag zu tun", meint Baum über sein jetztiges Verhältnis zu den Königsblauen.

Weiter hofft er auf einen Verbleib der Knappen in der Liga: "Ich drücke alle Daumen, dass sie die Klasse halten und im kommenden Jahr erstklassig sind." Am Samstag um 15.30 Uhr spielt der FC Schalke in der Bundesliga beim VfB Stuttgart. Mit neun Punkten am Tabellenende scheint der Klassenerhalt jedoch unwahrscheinlich. Dennoch will das Team bei den Schwaben sein Glück versuchen.

FC Schalke News: Boujellab fällt mit Bänderverletzung aus

Beim FC Schalke 04 fällt die nächste Personalie verletzt aus. Mittelfeldspieler Nassim Boujellab zog sich im Training eine Bänderverletzung am rechten Bein zu. Damit fehlt der 21-jährige Deutsch-Marokkaner den Königsblauen auf unbestimmte Zeit.



Quelle: Getty Images

In dieser Saison stand Boujellab bei zwölf Partien auf dem Feld für Schalke 04 in der Bundesliga und erzielte ein Tor. Der junge Spieler gilt als Schalker Eigengewächs und spielt bereits seit 2015 im Verein, damals noch in der U16.

Mit dem Ausfall von Boujellab verschlechtert sich die Personallage für Trainer Christian Gross. Mittlerweile sind elf Spieler fraglich für die Partie gegen den VfB Stuttgart. Sead Kolasinac, Nabil Bentaleb und Shkodran Mustafi sind außerdem angeschlagen und machen nur im individuellen Training mit.

ℹ️ Nassim #Boujellab hat sich im #S04-Training Bänderverletzungen zugezogen und steht daher vorerst nicht zur Verfügung. Gute Besserung, Nassim! 🍀



Weitere Personal-Infos im Team-Update ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) February 25, 2021

Die nächsten Spiele für den FC Schalke 04 in der Bundesliga

DATUM GEGNER WETTBEWERB Samstag, 27. Februar | 15.30 Uhr VfB Stuttgart (A) Bundesliga, 23. Spieltag Freitag, 5. März | 20.30 Uhr Mainz 05 (H) Bundesliga, 24. Spieltag Samstag, 13. März | 15.30 Uhr VfL Wolfsburg (A) Bundesliga, 25. Spieltag Samstag, 20. März | 18.30 Uhr Borussia Mönchengladbach (H) Bundesliga, 26. Spieltag

FC Schalke News: Kuranyi bestätigt Gerüchte um Rafinha

Kevin Kuranyi, der Ex-Schalke-Stürmer und heutige Spielerberater, bestätigt die Gerüchte über Rafinha. Demnach war der Verteidiger bei den Königsblauen im Winter im Gespräch. Dies bestätigte er den Ruhr Nachrichten: "Das ist richtig. Er gehört zwar nicht zu meinen Klienten, aber wir sind befreundet."

Der Transfer von Rafinha, der bis zum Winter für Olympiakos Piräus gespielt hat und ablösefrei gewesen wäre, scheiterte nicht am Finanziellen. „Es ging zunächst einmal darum, ob Schalke überhaupt Interesse hat. Das war nicht der Fall.“, erklärte der Ex-Stürmer, wieso der Wechsel nicht zustande gekommen ist.

Rafinha und Kuranyi spielten gemeinsam von 2005 bis 2010 auf Schalke. Während der Verteidiger aktuell nach einem neuen Verein sucht, hat der 38-jährige Stürmer seine Karriere schon beendet. Heute ist er Berater bei seiner eigenen Agentur 22 Sportsmanagement GmbH.

Der deutsche Ex-Nationalspieler absolvierte 209 Spiele für Schalke und schoss dabei 87 Tore. Rafinha stand 198 Partien für die Königsblauen auf dem Platz und wechselte anschließend zum FC Bayern.



Quelle: Getty Images

Die besten Torschützen beim FC Schalke 04 in dieser Saison