FC Schalke 04, News und Gerüchte: Drei Spieler könnten halben Zweitliga-Etat verschlingen, Holtby kann sich Rückkehr vorstellen - alles zu S04

Schalke 04, Transfers: Lewis Holtby kann sich Rückkehr vorstellen

Mittelfeldspieler Lewis Holtby, der aktuell seine Schuhe für den englischen Zweitligisten Blackburn Rovers schnürt, steht einer Rückkehr zum FC Schalke 04 offen gegenüber.

"Klar, kann ich mir das vorstellen. Ich habe für den Verein gespielt und da hängt sicherlich noch ein Herzchen dran", erklärte der 30-Jährige bei Sky. "Aktuell ist da natürlich viel los. Aber Schalke ist immer noch Schalke - ein geiler Traditionsverein."

Holtby stand von 2009 bis 2013 bei S04 unter Vertrag, wurde in seinen ersten beiden Schalker Spielzeiten jedoch verliehen. Insgesamt lief er 79-mal für den aktuellen Tabellenletzten der Bundesliga auf.

Schalke 04, Transfers: Drei Spieler könnten Gehaltsetat extrem belasten

Im Falle eines Abstiegs könnte der FC Schalke 04 bei der Kaderplanung aufgrund von drei Spielern in Nöte geraten. Wie die Bild berichtet, würden Ralf Fährmann, Matija Nastasic und Mark Uth dann bei einem Verbleib rund die Hälfte des Etats verschlingen.

Demnach haben alle drei Spieler keine Klausel in ihrem Vertrag, wonach sie bei einem Abstieg weniger verdienen würden. Schalkes Etat könnte in der 2. Liga bei nur mehr 20 Millionen Euro liegen, alleine Uth würde davon rund vier Millionen Euro einstreichen.

Deshalb ist ein Verkauf der Top-Verdiener weiterhin das angestrebte Ziel, der vorübergehende Sportchef Peter Knäbel betonte zuletzt gegenüber dem kicker, die eigenen Profis "sicher nicht verramschen" zu wollen. Oben genannte Punkte sorgen jedoch bei möglichen Transfer für eine schlechte Verhandlungsposition.

Schalke 04, News: Peter Knäbel wohl Favorit auf den Posten als Sportvorstand

Auf der Suche nach einem Sportvorstand ist Peter Knäbel beim FC Schalke 04 nach den Absagen von Ralf Rangnick und Rouven Schröder mittlerweile wohl in die Favoritenrolle geschlüpft. Das berichtet der kicker.

Knäbel, der zunächst als Technischer Direktor tätig war, hatte nach der Entlassung von Jochen Schneider Ende Februar bereits interimsmäßig die sportliche Verantwortung übernommen.

Bei den Verantwortlichen hat der 54-Jährige wohl Eindruck hinterlassen und es ist durchaus denkbar, dass er mit einem neuen Sportdirektor an der Seite auch in der neuen Saison in der Verantwortung steht.

Die Sport Bild brachte mit Oliver Ruhnert (Geschäftsführer bei Union Berlin) jedoch noch einen weiteren Kandidaten ins Gespräch.

