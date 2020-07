FC Schalke 04, News und Gerüchte: Dritter Corona-Fall in der U23, Konkurrenz bei Union-Stürmer Andersson? Alle Infos zu S04 heute

Im Kreis der U23 hat sich eine dritte Person mit dem Coronavirus infiziert und Schalke bekommt bei Union-Stürmer Sebastian Andersson wohl Konkurrenz.

Nach einer insgesamt enttäuschenden Saison ist beim derzeit Kraft tanken für die neue Saison angesagt. Doch die Königsblauen plagen nicht nur sportliche, sondern wegen der Folgen der Coronakrise auch finanzielle Sorgen.

Diese Probleme könnten einen Transfer von Sebastian Andersson erschweren: Zwar soll Sportvorstand Jochen Schneider bereits erste Gespräche mit geführt haben, nun könnte aber die internationale Konkurrenz dazwischenfunken.

Auch von der U23 gibt es keine guten Nachrichten. Nachdem der Start des regulären Trainingsbetriebs wegen zwei Covid-19-Infektionen schon bis auf Weiteres verschoben wurde, ist bei einer zweiten Testreihe noch ein drittes positives Ergebnis festgestellt worden.

Alles, was Ihr zum FC Schalke 04 am Samstag an Neuigkeiten wissen müsst, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Bericht: Konkurrenz für Schalke 04 bei Union-Stürmer Andersson

Im Rennen um Stürmer Sebastian Andersson (29) von Union Berlin bekommt Schalke 04 offenbar internationale Konkurrenz. Wie die B.Z . berichtet, soll neben dem schottischen Meister Glasgow und dem aus der englischen Premier League auch der am schwedischen Nationalspieler interessiert sein.

Für einen Transfer könnte sprechen, dass der französische Verein seinen Angreifer Victor Osimhen für 60 Millionen Euro an die zu verlieren droht. Die Ausstiegsklausel für Andersson in Höhe von fünf Millionen Euro würde für Lille somit kein Problem darstellen - im Gegensatz zum finanziell gebeutelten Schalke.

S04: Dritte Corona-Infektion bei der U23 von Schalke

Beim FC Schalke 04 hat sich im Kreis der U23-Mannschaft eine dritte Person mit dem Coronavirus infiziert. Nachdem schon bei der ersten Testreihe Anfang der Woche zwei positive Ergebnisse vorgelegen hatten, ließ der Verein die Spieler, das Trainerteam und den Betreuerstab erneut testen.

Wie der Bundesligist am Freitag mitteilte, sei bei der zweiten Testreihe nun eine weitere Covid-19-Infektion festgestellt worden. Die betroffene Person befindet sich in häuslicher Quarantäne. Um wen es sich handelt, gab der Verein nicht bekannt.

Schalke 04: Talent aus Mannheim kommt für U23

Mittelfeldspieler Florian Flick wechselt von Drittligist Waldhof Mannheim zum FC Schalke 04. Bei den Knappen soll er in der U23, die in der Regionalliga West spielt, eingesetzt werden.

Flick kommt ablösefrei und hat einen Vertrag bis Sommer 2022 unterschrieben. Der 20-Jährige, der aus Waldhofs Nachwuchs stammt, hatte vergangene Saison 13 Drittligaspiele für die Mannheimer absolviert.