FC Schalke 04, News und Gerüchte: Bentaleb-Transfer könnte an irrer Forderung scheitern - alle Infos zu S04 heute

Schalke 04 hofft, Nabil Bentaleb fest an Newcastle United verkaufen zu können. Der Deal könnte aber an einer Forderung scheitern. Alle S04-News heute.

Den plagen wegen der Folgen der Coronakrise finanzielle Sorgen. Aktuell ist auch bei den Königsblauen aber erst einmal Kraft tanken für die neue Saison angesagt.

🚨 REMINDER 🚨



Am Sonntag (26.07., 18.30 Uhr) wird die erste @DFB_Pokal -Runde ausgelost, allerdings mit einigen Besonderheiten.



Auf https://t.co/tgdrSrMRHZ gibt's alle Infos zum Prozedere im Überblick ⬇️ #S04 | @DFB_Pokal | #InfoTweet — FC Schalke 04 (🏠) (@s04) July 23, 2020

Um wirtschaftlich zumindest ein bisschen besser aufgestellt zu sein, soll der zuletzt an Newcastle verliehene Nabil Bentaleb nun auch an die Engländer verkauft werden. Wegen einer Forderung des Mittelfeldspielers könnte der Transfer aber platzen.

Außerdem: Von Waldhof Mannheim holt Schalke ein Talent für die U23.

Mehr Teams

Alles, was Ihr zum FC Schalke 04 am Freitag an Neuigkeiten wissen müsst, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Alle S04-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

Schalke 04: Scheitert Bentaleb-Transfer zu Newcastle an dessen Gehaltsforderung?

Seit Ende Januar und noch bis Ende Juli ist Nabil Bentaleb von Schalke 04 an verliehen. Danach würde S04 den Mittefeldspieler, der in Gelsenkirchen noch bis 2021 Vertrag hat, gerne fest an die Engländer verkaufen.

Quelle: Getty Images

Und laut eines Berichts der in Newcastle ansässigen Zeitung The Chronicle hat der Klub aus der Premier League auch Interesse daran, Bentaleb fest an sich zu binden.

Dabei sollen aber angeblich die Gehaltsvorstellungen des 25-Jährigen zum Problem werden. Demnach fordert Bentaleb wohl 4,5 Millionen Euro pro Jahr, womit er zum Topverdiener im Team aufsteigen würde. Ein Status, den man ihm in Newcastle aber noch nicht bereit ist, zu geben.

FC Schalke 04: Talent aus Mannheim kommt für U23

Mittelfeldspieler Florian Flick wechselt von Drittligist Waldhof Mannheim zum FC Schalke 04. Bei den Knappen soll er in der U23, die in der Regionalliga West spielt, eingesetzt werden.

Quelle: Imago Images / foto2press

Flick kommt ablösefrei und hat einen Vertrag bis Sommer 2022 unterschrieben. Der 20-Jährige, der aus Waldhofs Nachwuchs stammt, hatte vergangene Saison 13 Drittligaspiele für die Mannheimer absolviert.

FC Schalke 04: Muss S04 Sebastian Rudy für eine Mini-Summe verkaufen?

Mittelfeldspieler Sebastian Rudy könnte nach seiner Leihe zur TSG zwar zum FC Schalke 04 zurückkehren, dann aber für einen Spottpreis weiter verkauft werden. Dies berichtet die Bild .

Die Kraichgauer wollen den Ex-Münchner wohl nicht halten, aber auch Schalke kann sich den 30-Jährigen eigentlich nicht leisten. Rudy ist vertraglich bis 2022 gebunden und verdient nach Bild -Infos sechs Millionen Euro pro Jahr.

Da es bei den Königsblauen künftig kein Jahresgehalt von über 2,5 Millionen Euro mehr geben soll, könnte Rudy deutlich zu teuer sein. Die Bild schreibt, dass man nun über einen billigen Verkauf nachdenkt.

Quelle: Getty Images