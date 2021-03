FC Schalke 04, News und Gerüchte: Matthäus hat Mitleid, Grammozis gibt sich kämpferisch - S04 am Sonntag

Der FC Schalke 04 stolpert dem Abstieg entgegen. Nach der Pleite gegen Gladbach gab es Mitleid von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus.

Der FC Schalke 04 am Tag nach der Pleite gegen Borussia Mönchengladbach. Alle News und Infos gibt es hier.

Alle Entwicklungen der letzten Tage gibt es hier zum Nachlesen.

Schalke News: Matthäus hat Mitleid mit Schalke

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus, der am heutigen Sonntag seinen 60. Geburtstag feiert, hat angesichts der verheerenden Situation beim Tabellenletzten nur noch Mitleid mit Schalke.

"Es macht mich selber traurig, ihre Statistiken zu lesen. Es ist schade um diesen Traditionsverein", sagte Matthäus in seiner Funktion als Sky -Experte nach dem 0:3 gegen Borussia Mönchengladbach : "Auch die Fehler gegen Gladbach. Es kommt alles zusammen. Alles, was man in den letzten Monaten gesehen hat, ist im Grunde negativ. Ich möchte zum jetzigen Zeitpunkt kein Schalke-Fan sein".

Schalke News: Grammozis will nicht aufgeben

Trotz der klaren Pleite gegen Gladbach will Trainer Dimitrios Grammozis nicht aufstecken, wenngleich ihn die Leistung ärgerte. "Wir haben die Tore selbst verursacht, wir haben die Fehler gemacht. Und wir machen einfach viele entscheidende Fehler - und machen nach vorne zu wenig. Wir wollen aber weiterhin ein gutes Gesicht zeigen, vor allem für uns selbst", sagte er bei Sky .

Im dritten Spiel unter dem Griechen kassierte Schalke die zweite Niederlage, ein Tor gelang den Königsblauen unter dem Nachfolger von Christian Gross noch gar nicht.

Schalke 04: Die kommenden Spiele