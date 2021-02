FC Schalke 04, News und Gerüchte: S04 erhielt Last-Minute-Angebot für Harit, Stevens bietet Unterstützung an - alle Infos zu S04 heute

Beim FC Schalke 04 ging es am Deadline Day nochmal etwas rund. Alle News und Gerüchte rund um den Bundesligisten gibt es hier.

Der FC Schalke 04 ist im Abstiegskampf der Bundesliga am Wochenende wieder gefordert, aber zuvor steht am Mittwoch das Pokalspiel gegen den VfL Wolfsburg auf dem Programm. Den Deadline Day hat S04 bereits gestern erfolgreich hinter sich gebracht.

Man gab Ozan Kabak auf Leihbasis an den FC Liverpool ab, gleichzeitig wird Weltmeister Shkodran Mustafi ein Knappe. Für Kabak gab es von LFC-Trainer Jürgen Klopp lobende Worte. Außerdem: Gab es für Amine Harit in letzter Sekunde noch ein Angebot aus Spanien?

FC Schalke 04: Jürgen Klopp lobt Liverpool-Neuzugang Ozan Kabak

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat die Schalke-Leihgabe Ozan Kabak gelobt. "Er ist erst 20. Er spielt bei seinem zweiten Klub in Deutschland, bei Schalke - wo es leider nicht ganz so gut läuft."

"Ich denke, dass der Wechsel für ihn zum richtigen Zeitpunkt kommt. Er braucht ein stabiles Team um sich herum, das können wir liefern", sagte Klopp in einem Gespräch mit der Klubwebsite der Reds. Zudem ließ der deutsche Trainer durchsickern, dass er mit dem Ex-Schalke-Trainer David Wagner über Kabak gesprochen hat.

"David sagte mir, dass er ein Kapitän der Zukunft ist, weil er die Persönlichkeit dafür hat", sagte der Liverpool-Coach über seinen türkischen Neuzugang.

FC Schalke 04: Last-Minute-Angebot für Harit am Deadline Day?

Am Deadline Day des Wintertransferfensters hatte der FC Schalke 04 offenbar ein Angebot für Mittelfeldspieler Amine Harit (23) vorliegen. Am späten Montagabend berichtete Fussballtransfers über ein Interesse des spanischen Erstligisten FC Villarreal an dem Offensivmann.

Angeblich wollte der LaLiga-Klub ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption über die Bühne bringen. Allerdings blockte Schalke das Interesse relativ schnell ab, da man auf die Schnelle keinen Ersatz gefunden hätte.

Das Team von Unai Emery spielt in Spanien eine gute Saison und hat noch die Chance auf die Champions-League-Qualifikation.

In dieser Saison stand Harit in 14 Bundesliga-Spielen auf dem Platz (fünf Torvorlagen). Sein Vertrag läuft noch bis 2024.

FC Schalke 04: Shkodran Mustafi kommt von Arsenal

Ozan Kabaks Nachfolger auf Schalke wird Shkodran Mustafi. Der Rio-Weltmeister kommt nach einer vorzeitigen Vertragsauflösung ablösefrei zum Schlusslicht der Bundesliga.

Wir starten mit @MustafiOfficial in den Tag 🗣️🎥



Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider sagte über die Transfers: "Diese Wechsel muss man aus zwei Perspektiven betrachten: Wirtschaftlich ergibt der Transfer von Ozan Kabak für Schalke 04 extrem viel Sinn, gerade mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Darüber hinaus sind wir davon überzeugt, dass wir mit Shkodran Mustafi einen sehr guten Innenverteidiger verpflichten konnten, der die sportliche Lücke, die Ozan unzweifelhaft hinterlässt, füllen wird.“

2016 wechselte Mustafi für 41 Millionen Euro Ablöse vom FC Valencia zu Arsenal. Mit den Londonern gewann er anschließend unter anderem zweimal den FA Cup.

Zuletzt spielte er allerdings keine große Rolle mehr unter Cheftrainer Mikel Arteta. In dieser Saison kam er in der Premier League bei drei Einsätzen auf magere 43 Spielminuten.

FC Schalke 04 - Stevens bietet weiter Unterstützung an: "Man kann mich immer anrufen"

Auch nach dem für den Sommer angekündigten aus dem Aufsichtsrat von Schalke 04 wird Jahrhunderttrainer Huub Stevens den Fußball-Bundesligisten unterstützen. "Schalke kann mich immer anrufen, egal wann. Ich werde bereitstehen, um mit einem Rat zu helfen. Ich will nur eben den ganzen Stress nicht mehr", sagte der Niederländer bei Sport1. Er könne sich vorstellen, "Spieler zu beobachten, Scouting-Aufgaben zu übernehmen oder einfach nur ein Urteil zu einem Spieler abzugeben."

An seinem Entschluss, sich im Sommer nach drei Jahren nicht mehr um eine weitere Amtszeit zu bewerben, halte er jedoch fest. Wer ihn dafür kritisiere, habe "nichts verstanden", sagte Stevens. Er wolle sich mehr seiner Familie widmen, die vielen Aufgaben bei Schalke hätten auf "Dauer ganz schön geschlaucht".

Der 67-Jährige hofft, dass der am Montag verpflichtete Ex-Weltmeister Shkodran Mustafi schnell "seinen Rhythmus findet, um wichtig zu sein auf dem Rasen." Mustafi habe "Erfahrung, ist ein Leader auf dem Platz" und könnte so ein wichtiger Spieler im Abstiegskampf werden, sagte Stevens. (SID)

