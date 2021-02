FC Schalke, News und Gerüchte: Stuttgarts Silas Wamangituka landete fast bei S04, Christian Gross schließt Startelfeinsatz von Shkodran Mustafi gegen RB Leipzig nicht aus - alle Infos von heute

FC Schalke, News und Gerüchte - Trainer Christian Gross schließt Startelfeinsatz von Shkodran Mustafi gegen RB Leipzig nicht aus

Trainer Christian Gross von Schalke 04 hat Neuzugang Shkodran Mustafi einen Platz in der Startelf in Aussicht gestellt - obwohl der Weltmeister 2014 noch kein Training bei dem stark abstiegsbedrohten Bundesligisten absolviert hat. Der Verteidiger, der aufgrund der Corona-Verordnungen noch in Quarantäne ist, könnte bereits am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ) gegen RB Leipzig debütieren. "Wenn wir Grünes Licht bekommen vom Gesundheitsamt, ist er sicher im Kader und ich schließe einen Einsatz von Anfang an nicht aus", sagte Gross am Freitag.

Mustafis Quarantäne läuft offiziell am Freitag aus. Doch weil der 28-Jährige ein "absoluter Profi mit professioneller Einstellung und ein Fußballer durch und durch" sei, könnte er womöglich auch ohne große Eingewöhnung in seinem neuen Umfeld funktionieren.

Mustafi, am letzten Tag der Wechselperiode vom FC Arsenal gekommen, darf derzeit nur alleine trainieren. Für diesen Zweck darf er die häusliche Isolation verlassen, Kontakt zur Mannschaft ist noch untersagt.

Gross erwartet Leipzig derweil als "sehr spielstarken" Gegner, der zahlreiche torgefährliche Spieler in seinen Reihen hat. Tabellenschlusslicht Schalke will dieser Klasse vollen Einsatz in den Weg stellen. Das Aus im Achtelfinale des DFB-Pokals beim VfL Wolfsburg (0:1) könne zusätzliche Motivation schaffen, da S04 dort eine starke Leistung gezeigt hatte.

"Bei mir sind Zuversicht und Optimismus ungebrochen", versicherte Gross.

FC Schalke, News und Gerüchte: S04 stand 2019 offenbar vor Transfer von Stuttgarts Silas Wamangituka

Der FC Schalke 04 stand im Sommer 2019 offenbar vor der Verpflichtung von Silas Wamangituka, den es schließlich allerdings von Paris FC zum VfB Stuttgart zog. Wie die Bild berichtet, befanden sich die Königsblauen bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem 21-jährigen Offensivspieler.

Dass Wamangituka stattdessen beim VfB gelandet ist, hat auch mit Ozan Kabak zu tun, der im selben Jahr von den Stuttgartern nach Gelsenkirchen wechselte. Die Knappen konnten sich beim Transfer des mittlerweile zum FC Liverpool verliehenen Türken mit den Schwaben nicht auf eine Weiterverkaufsbeteiligung einigen. Diese hätte die Ablösesumme von 15 Millionen Euro um einige Millionen Euro gesenkt.

S04 bezahlte die volle Summe, in der Folge fehlten Schalke schließlich die finanziellen Mittel für einen Wamangituka-Deal.

FC Schalke 04, News und Gerüchte: Marketingvorstand Alexander Jobst deutet "erhebliche Veränderungen" im Kader bei Abstieg an

Schalke 04 kämpft noch um den Klassenerhalt, im Hintergrund aber laufen bereits die Planungen für einen möglichen Abstieg in die 2. Fußball-Bundesliga. "Sollte Schalke 04 den Gang in die 2. Liga antreten müssen, werden wir im Kader erhebliche Veränderungen vornehmen müssen. Die Planungen dazu laufen", sagte Marketingvorstand Alexander Jobst den Zeitungen der Funke Mediengruppe .

Generell plane der Verein "mit wirtschaftlicher Vernunft, so dass ein zweites Jahr 2. Liga den Klub nicht in seiner Existenz infrage stellen würde", so Jobst weiter: "Klar ist aber: Das Ziel im Falle eines Abstiegs ist der sofortige Wiederaufstieg." Womöglich könnte Gazprom als Sponsor erhalten bleiben, auch wenn Jobst betonte, dass der Vertrag mit dem Unternehmen nur Gültigkeit für die Bundesliga habe. Er gehe "zuversichtlich" in etwaige Gespräche.

Zudem laufe aktuell die Suche nach einem Sportdirektor auf Hochtouren, sagte Jobst, für den die Bundesliga-Konkurrenten Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt als Vorbilder dienen. Die beiden hätten gezeigt, "wie man sich mit weitaus geringeren Ertragssituationen als Schalke 04 in der Bundesliga weiter nach vorne arbeiten kann", sagte der 47-Jährige: "Die Rechtsform ist dafür nicht allein entscheidend, erfolgreiche Arbeit in den verschiedenen Geschäftsfeldern und allen voran im Sport dagegen schon."

