FC Schalke 04, News und Gerüchte: Zweifel am Huntelaar-Transfer, Harit-Tränen nach Pokalaus - alle Infos zu S04 heute

Stefan Effenberg sieht den Huntelaar-Deal kritisch und Amine Harit war dem Pokalaus tieftraurig. Alle News und Gerüchte zu S04.

Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 am Donnerstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu S04 vom Tage.

FC Schalke 04, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

FC Schalke, Transfers: Schneider zieht positives Fazit der Januarperiode

Sportvorstand Jochen Schneider von Schalke 04 hat ein positives Fazit nach dem Ende des Transferfensters gezogen. "Wir haben uns im Rahmen unseres knappen Budgets verstärken können", sagte Schneider dem Nachrichtenportal t-online.

Die Königsblauen verpflichteten in Klaas-Jan Huntelaar, Sead Kolasinac, William und Rio-Weltmeister Shkodran Mustafi vier neue Spieler. Innenverteidiger Ozan Kabak wechselte zum FC Liverpool . Dieser Abgang tue zwar weh, so Schneider: "Wir sind uns aber sicher, dass wir mit Shkodran Mustafi die Lücke mehr als adäquat füllen konnten, die Ozan sportlich unbestritten hinterlässt."

Sollte Liverpool Kabak nach Ende des Leihgeschäfts im Sommer fest verpflichten, könnten bis zu 30 Millionen Euro in die leeren Schalker Kassen fließen. Daher müsse man den Leihtransfer "auch im Kontext der wirtschaftlichen Komponente betrachten", sagte Schneider.

Schalke belegt mit acht Punkten nach 19 Spielen den letzten Platz. Der Rückstand auf den Relegationsrang beträgt neun Zähler.

FC Schalke, Transfers: Effenberg kritisiert Huntelaar-Deal

Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg sieht den Transfer von Klaas-Jan Huntelaar zunehmend kritisch. Der Niederländer fehlte beim Aus im DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg (0:1) erneut wegen Wadenproblemen und Effenberg zweifelt nun daran, dass der 37-Jährige auf Sicht eine Verstärkung für die Knappen darstellt.

Bei Sport1 sagte er: "Mich hat überrascht, dass Huntelaar nicht im Kader ist, weil er wieder Wadenprobleme hat. Ich hatte das auch des Öfteren mal, das bekommt man nicht in einer Woche weg. Das ist eine langwierige Verletzung. Da wird man sich irgendwann fragen müssen, ob das wirklich ein richtiger Einkauf war, in der aktuellen Situation."



Huntelaar hatte am Wochenende beim 1:1 in Bremen in der Bundesliga zehn Minuten als Einwechselspieler absolviert. Bereits beim ersten Spiel nach seiner Rückkehr von Ajax Amsterdam gegen Bayern München fehlte er wegen einer Wadenblessur.

S04-Trainer Christian Gross hofft, dass Huntelaar gegen RB Leipzig am Wochenende wieder mit von der Partie ist. Er sagte bei Sport1 : "Er hat nach wie vor ein bisschen Wadenprobleme. Er hat gestern und heute intensiv trainiert. Wir versuchen alles, dass er gegen Leipzig fit ist. Es besteht die Hoffnung, dass er am Samstag in der Startelf steht."

FC Schalke: Frust und Tränen nach Pokalaus gegen Wolfsburg

Nachdem der Schlusspfiff das bittere Aus besiegelt hatte, schossen Amine Harit die Tränen in die Augen. Torhüter Ralf Fährmann riss wütend und enttäuscht die Schienbeinschoner aus den Stutzen und stapfte vom Feld. Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04 ist trotz einer starken Vorstellung im Achtelfinale des DFB-Pokals gescheitert. Beim VfL Wolfsburg verlor S04 mit 0:1 (0:1)

"Es ärgert mich, dass wir nicht weitergekommen sind. Das wäre möglich gewesen", sagte Fährmann, der in den Schlussminuten bei Eckbällen mit in den gegnerischen Strafraum geeilt war: "Wir haben ein gutes Spiel gemacht und sind jetzt natürlich enttäuscht."

Fährmann hatte den entscheidenden Strafstoß von Wout Weghorst zunächst pariert, doch der Niederländer war im Nachschuss (40.) zur Stelle. "Es bringt nichts, jetzt groß zu hadern und zu sagen, dass wir Pech haben ohne Ende. Wir hatten gute Chancen, die wir nutzen können. Wir müssen weitermachen, weitermachen, weitermachen."

Auch ohne den wegen Quarantäne noch nicht einsetzbaren Shkodran Mustafi und Klaas-Jan Huntelaar (Wadenprobleme) agierten die Gäste insbesondere in der ersten Halbzeit überhaupt nicht wie ein designierter Zweitligist. Nach einer ausgeglichenen Auftaktviertelstunde übernahm die Mannschaft von Trainer Christian Gross das Kommando und brachte den Bundesliga-Dritten mehrfach in Verlegenheit.

Speziell den quirligen und leichtfüßigen Harit bekamen die Norddeutschen kaum in den Griff. Der Mittelfeldspieler war Ausgangspunkt der ersten Schalker Torchance in der 14. Minute, auch an einer weiteren Möglichkeit von Matthew Hoppe (45.) war er maßgeblich beteiligt.

Das Tor aber erzielte Wolfsburg. Nach Intervention des Videoassistenten ahndete Schiedsrichter Felix Zwayer eine Attacke des Ex-Wolfsburgers William an Xaver Schlager nachträglich als Foulspiel. Weghorst ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen.

FC Schalke 04: Die Top-Torschützen dieser Saison