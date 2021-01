FC Schalke 04, News und Gerüchte: Huntelaar vor Comeback gegen Bayern, Ausverkauf bei Abstieg? Alle Infos zu S04 heute

Beim FC Schalke 04 ist die Stimmung nach dem 1:2 gegen Köln im Keller. Am Wochenende geht es gegen den FC Bayern München. Alle S04-News am Freitag.

Der grüßt noch immer vom Tabellenende der , daran änderte auch die 1:2-Heimniederlage gegen den nichts. Nun fehlen der Mannschaft von Christian Gross bereits zehn Punkte aufs rettende Ufer.

Und es wird nicht besser: Am Wochenende kommt mit dem auch noch die beste deutsche Mannschaft der vergangenen Jahre nach Gelsenkirchen. Die Hoffnung der Schalker heißt Klaas-Jan Huntelaar, der möglicherweise debütieren wird, wie Christian Gross bestätigte.

Dennoch sehen auch einige Ex-Trainer S04 auf verlorenem Posten. Laut Christoph Daum und auch Peter Neururer wird der Traditionsklub in diesem Jahr aus der Bundesliga absteigen. Außerdem: Schalke hat Kutucu verliehen.

Bundesligist Schalke 04 am Freitag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu S04 vom Tage. Schalke 04: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

FC Schalke 04: Christoph Daum glaubt nicht an ein "königsblaues Wunder"

Christoph Daum kann sich nicht vorstellen, dass der Tabellenletzte der Bundesliga, der FC Schalke 04, noch die Wende und damit den Klassenerhalt schafft.

"Was gibt auf Schalke Anlass zum Optimismus? Wintertransfers wie Kolasinac oder Huntelaar? Der Klassenerhalt käme einem königsblauen Wunder gleich", schrieb Daum in einem Thesenpapier für die Bundesliga-Rückrunde der dpa .

"Schalke wird die Zeche für zurückliegende Fehlplanungen mit dem Abstieg bezahlen. Was jedoch zuletzt auf Schalke stirbt, ist die Hoffnung - und kaum einer wünscht den Knappen den Abstieg", schob er nach.

Aktuell steht S04 am Tabellenende und hat gerade einmal sieben Punkte auf dem Konto. Am Sonntag gastiert ausgerechnet der FC Bayern in der Veltins Arena.

FC Schalke 04 - Huntelaar vor Comeback gegen Bayern: "Gute Option für die Bank"

Hoffnungsträger Klaas-Jan Huntelaar steht vor seinem Comeback beim Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04. "Er macht Fortschritte und wird heute Teile des Trainings mitmachen. Er ist eine gute Option für die Bank", sagte Trainer Christian Gross auf der Pressekonferenz vor dem Rückrunden-Auftakt gegen Bayern München am Sonntag (15.30 Uhr/Sky).

Beim 1:2 (0:1) gegen den 1. FC Köln am Mittwoch hatte der 37 Jahre alte Stürmer wegen Wadenproblemen noch passen müssen. Huntelaar, der zwischen 2010 und 2017 in 240 Pflichtspielen für Schalke 126 Tore erzielte, kam von Amsterdam und hat bei den Königsblauen einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. Seines letztes Bundesliga-Spiel datiert vom 20. Mai 2017.

Auch der zweite Rückkehrer Sead Kolasinac (muskuläre Probleme) ist laut Gross voraussichtlich fit für die denkbar schwierige Ausgabe gegen den Spitzenreiter FC Bayern. Im Bundesliga-Eröffnungsspiel vor vier Monaten in München waren die Schalker mit 0:8 untergegangen.

Gross versuchte dennoch, Optimismus zu verbreiten: "Es ist ein neues Spiel, eine neue Dramaturgie, es ist ein neuer Regieplan da." Wichtig sei, "dass wir keine eigene Fehler machen", führte der Schweizer aus. "Wir müssen stolz sein und zeigen, dass wir als Team verteidigen können und daneben unsere Chancen nach vorne nutzen." (SID)

FC Schalke 04: Peter Neururer fordert Planungen für die

Der frühere Fußballtrainer und heutige Sport1-Experte Peter Neururer glaubt, dass der FC Schalke 04 sich schon jetzt mit dem Gedanken befassen sollte, dass man kommende Saison nur noch zweitklassig sein wird.

"Jetzt müssen natürlich so schnell wie möglich Planungen für die 2. Liga gemacht werden", so Neururer bei Sport1 über den Klub, den er selbst bereits trainierte. "Die Chancen, die Liga zu halten - vielleicht noch über die Relegation - sind minimal. Aber, losgelöst ob eine Chance besteht, egal wie groß sie auch ist: Jetzt müssen die Planungen losgehen und die Weichen gestellt werden. Man muss sich innerlich von der Bundesliga verabschieden."

Große Probleme hat der 65-Jährige dabei mit manchen Spielern, die in seinen Augen nicht zum Verein passen. "Man muss sich die Frage stellen: Welcher Spieler hat noch einen Vertrag, mit welchem Spieler lohnt es sich überhaupt weiterzuarbeiten? Welcher Spieler ist bereit, dieses Projekt Schalke 04 fortzuführen, wer ist bereit, in die 2. Liga zu gehen? Allesamt sind ja im Prinzip "mitschuldig", wenn man in die 2. Liga gehen müsste. Der ein oder andere ist mit Sicherheit nicht zu gebrauchen."

Eine minimale Hoffnung besitzt Neururer aber noch - und die trägt den Namen eines Neuzugangs: Klaas-Jan Huntelaar. "Zusammen mit Kolasinac ist Huntelaar der letzte Rettungsanker", so der Ex-Coach über den Niederländer, um aber gleich wieder zu relativieren: "Er in den letzten Jahren nicht ein einziges Spiel über 90 Minuten bestritten. Er müsste auf Schalke länger spielen und der Klub hat nicht die Spielanlage, die auf ihn zugeschnitten ist. Außerdem spielt er jetzt in einer anderen Liga als bei Ajax Amsterdam. Die haben immer nach vorne gespielt, da hat er seine Torgefährlichkeit gezeigt. Auf Schalke ist etwas anderes gefragt."

FC Schalke 04: Mega-Ausverkauf bei Abstieg aus der Bundesliga?

17 Spieltage, nur sieben Punkte, Tabellenplatz 18: Dem FC Schalke 04 droht der Gang in die 2. Liga - und damit offenbar auch ein großer Ausverkauf, was das Spielermaterial betrifft.

Wie Reviersport berichtet, könnten fast 20 Akteure die Gelsenkirchener im Falle eines Abstiegs verlassen. Genannt werden dabei Alessandro Schöpf, Matthew Hoppe, Timo Becker, Michael Langer, Nabil Bentaleb, Steven Skrzybski, Klaas-Jan Huntelaar, die ohnehin nur bis zum 30. Juni an S04 gebunden sind, sowie die ausgeliehenen Frederik Rönnow, Gonçalo Paciencia, Kilian Ludewig und Sead Kolasinac.

Hinzu kommt, dass die Verträge von Suat Serdar, Hamza Mendyl, Mark Uth und Sebastian Rudy (derzeit per Leihe bei ) dem Vernehmen nach nicht für die 2. Liga gültig sind. Schwere Zeiten auf Schalke!

FC Schalke: Ahmed Kutucu wechselt zu Heracles Almelo

Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke verleiht seinen Stürmer Ahmed Kutucu in die . Wie die Knappen am Donnerstag offiziell mitteilten, geht der türkische Nationalspieler ab sofort bis zum Ende der Saison für Heracles Almelo auf Torejagd. Eine Kaufoption gibt es nicht.

Um Kutucu, der auf Schalke in dieser Saison nur sporadisch zum Einsatz kam, kursierten seit Wochen Wechselspekulationen. Neben Vereinen aus der Bundesliga sollen auch Klubs aus der Interesse an ihm gezeigt haben.

