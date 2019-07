FC Schalke 04: Verteidiger wechselt nach Belgien, Einigung mit Gosens? - alle News und Transfergerüchte zu S04

Weiterer Abgang bei Schalke 04. Innenverteidiger George Timotheou wechselt nach Belgien. Dafür ist man sich wohl mit Robin Gosens einig.

Der bastelt weiter am Kader für die kommende Saison, um die Spielzeit erfolgreicher abzuschließen als 2018/19, wo man als Vizemeister bis zuletzt um den Klassenerhalt kämpfte.

Nach der Verpflichtung von David Wagner als neuen Trainer präsentierte S04 mit Ozan Kabak, Benito Rahman, Jonjoe Kenny und Markus Schubert bereits erste vielversprechende Neuzugänge. Mit Linksverteidiger Robin Gosens von soll bald wohl der Nächste folgen.

Nach Informationen von WAZ und kicker sind sich die Schalker bereits mit dem 25-Jährigen über einen Wechsel einig. Lediglich zwischen den Klubs müssen noch Verhandlungen geführt werden.

Auch, was die Abgänge angeht, macht man in Gelsenkirchen Nägel mit Köpfen. Kurz nachdem der Transfer von Ralf Fährmann zu Norwich City in die Premier League offiziell wurde, verlässt auch Verteidiger George Timotheou den Klub.

Schalke 04: Innenverteidiger George Timotheou wechselt nach

Der australische Innenverteidiger George Timotheou wechselt vom FC Schalke 04 zum belgischen Erstligisten Zulte Waregem und unterschreibt dort einen Vertrag über zwei Jahre. Zudem hat sich der Klub die Option, den Kontrakt, um eine weitere Saison zu verlängern.

Timotheou wechselte erst im Juli 2018 von Sydney Olympic nach Gelsenkirchen und kam in seiner ersten Saison in vermehrt in der Oberliga bei der U23 zum Einsatz. Unter Huub Stevens schaffte er jedoch den Sprung in den Profikader und feierte am 34. Spieltag gegen den sein Debüt in der .

FC Schalke 04 offenbar mit Robin Gosens einig - Ablösepoker mit Bergamo

Bundesligist FC Schalke 04 ist sich mit Robin Gosens von Atalanta Bergamo offenbar über einen Transfer einig. Jetzt liege es an den beiden Vereinen, Einigkeit über eine Ablösesumme zu erzielen. Das berichtet die WAZ.

Gosens (Vertrag bis 2020) hatte in der vergangenen Saison mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. In 28 Serie-A-Spielen gelangen dem 25-jährigen Linksverteidiger drei Tore und zwei Assists. Als Dritter qualifizierte er sich mit Atalanta für die .

Schalke 04 testet gegen RW Oberhausen: Das Spiel im LIVE-STREAM sehen

Der FC Schalke 04 reist in der Vorbereitung zur Saison 2019/2020 zum Derby gegen den benachbarten Regionalligisten RW Oberhausen. Das Spiel findet am Sonntag, den 7. Juli, um 18 Uhr im Stadion Niederrhein in Oberhausen statt.

Hier erklären wir Euch, wie Ihr das Spiel im kostenlosen LIVE-STREAM sehen könnt.

Schalke 04: Kommt Gerson von der Roma?

Mittelfeldspieler Gerson von der Roma ist seit geraumer Zeit Gegenstand von Wechselspekulationen. Neben einer Rückkehr in seine Heimat ist dabei vor allem auch ein Transfer in die Bundesliga im Gespräch - und Schalke 04 soll zu den Interessenten zählen.

Calciomercato berichtet, dass S04, und ein Auge auf den 22-Jährigen geworfen hätten. Gersons Vertrag in der Ewigen Stadt läuft noch bis 2021 und seine Ablöse läge wohl über zehn Millionen Euro.

Gerson war 2016 für rund 19 Millionen Euro von Fluminense zu den Giallorossi gewechselt. In der vergangenen Spielzeit war er an den Serie-A-Rivalen ausgeliehen.