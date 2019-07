RW Oberhausen vs. FC Schalke 04: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung und Co. - alles zur Übertragung des Testspiels

Der FC Schalke 04 testet in der Saisonvorbereitung gegen das benachbarte RW Oberhausen. Goal verrät dir alle Details zum Spiel.

Der reist in der Vorbereitung zur Saison 2019/2020 zum Derby gegen den benachbarten Regionalligisten RW Oberhausen. Das Spiel findet am Sonntag, den 7. Juli, um 18 Uhr im Stadion Niederrhein in Oberhausen statt.

Schalke 04 hat seinen Kader im Vorfeld der neuen Saison stark verändert, um nach der verkorksten letzten Spielzeit zurückschlagen zu können. Auch einige der vier Neuzugänge von Schalke werden wir in diesem Testspiel erleben dürfen. Benito Raman kam aus Düsseldorf, Jonjoe Kenny auf Leihbasis vom FC Everton und Torhüter Markus Schubert von Dynamo Dresden. Ozan Kabak, Neuzugang vom VfB Stuttgart fehlt verletzt. Das erste Pflichtspiel absolviert der FC Schalke 04 am 10. August im beim SV Drochtersen/Assel.

Regionalligist RW Oberhausen beginnt seine Saison am 27. Juli ausgerechnet gegen die Schalker Reserve.

Kann die neu zusammengestellte Mannschaft des FC Schalke 04 im Testspiel gegen RW Oberhausen überzeugen? In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen könnt und vieles mehr!

RW Oberhausen vs. Schalke 04: Die Details zur heutigen Partie

Duell RW Oberhausen vs. FC Schalke 04 Datum Sonntag, 07. Juli 2019 || 18 Uhr Ort Stadion Niederrhein (Oberhausen) Zuschauer 21.318 Plätze

RW Oberhausen vs. Schalke 04: Das Testspiel heute im TV sehen - geht das?

Ihr wollt Euch das Testspiel zwischen RW Oberhausen und Schalke 04 heut live im TV ansehen. Das Spiel wird leider nicht im Free-TV oder im Pay-TV übertragen.

Wie Ihr das Spiel im LIVE-STREAM sehen könnt, findet Ihr im nächsten Abschnitt heraus.

RW Oberhausen vs. Schalke 04: Das Testspiel heute im LIVE-STREAM

Das Testspiel-Derby zwischen RW Oberhausen und dem FC Schalke 04 wird im LIVE-STREAM übertragen. Das Portal sporttotal.tv zeigt die Partie heute live. Den Link zum LIVE-STREAM findet Ihr hier.

Der LIVE-STREAM von Sporttotal ist wenige Minuten vor dem Anpfiff der Partie um 18 Uhr live und kostenlos verfügbar.

Ein Derby-Kracher zum Auftakt! Am 1. Spieltag der Saison 2019/20 trifft #rwo auswärts auf die U23 vom FC Schalke 04. Den kompletten Hinrunden-Spielplan (Rahmentermine) findet ihr hier👇🔴⚪️🍀https://t.co/he8j0HU4Kb pic.twitter.com/aYiEWDXPeP — Rot-Weiß Oberhausen (@RWO_offiziell) 4. Juli 2019

RW Oberhausen vs. Schalke 04: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen der Partie werden wie üblich etwa eine Stunde vor Anpfiff der Partie bekanntgegeben. Dann findet Ihr sie an dieser Stelle.