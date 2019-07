FC Schalke 04: Fährmann-Abgang finanziell lukrativ, Probleme bei Raman-Transfer - alle News und Transfergerüchte zu S04

Die Leihe von Ralf Fährmann zu Norwich City steht offenbar bevor und bei Benito Raman gibt es erneut Probleme. Alle News und Gerüchte zu Schalke 04.

Beim soll die Spielzeit 2019/20 wieder erfolgreicher verlaufen. Dafür hat man sich neben einem neuen Trainer auch einige neue Spieler geholt.

Benito Raman soll kurz vor seinem Vertragsabschluss stehen, es bahnen sich jedoch erneute Schwierigkeiten an. Auf der anderen Seite könnte Verteidiger Matija Nastasic den Verein verlassen und nach wechseln.

Zudem könnte Schalke bei der bevorstehenden Leihe von Ralf Fährmann drei Millionen Euro verdienen.

Der FC Schalke 04 am Freitag: Alle relevanten News und Gerüchte rund um S04 findet Ihr in diesem Artikel.

Die Schalke-04-News der vergangenen Tage:

Ralf Fährmann: Schalke erhält wohl drei Millionen Euro Leihgebühr von Norwich

Nachdem er wohl bereits den Medizincheck bei den Engländern bestanden hat, soll die Leihe von Ralf Fährmann zu noch am Freitag verkündet werden. Dabei hat Schalke offenbar einen guten Deal gemacht.

So sollen die Knappen laut dem Schalke-Experten Hassan Talib Haji eine Leihgebühr in Höhe von drei Millionen Euro für den Torhüter erhalten. Außerdem erhält Norwich übereinstimmenden Medienberichten zufolge keine Kaufoption für Fährmann - übernimmt aber in dieser Zeit das volle Gehalt.

Mit dem Abgang von Fährmann setzt sich bei S04 ein Torhüter-Karussel in Gange . So stehen mehrere Top-Klubs bei U21-Talent Alexander Nübel Schlange. Als Ersatz soll der Ex-Dresdner Markus Schubert zu den Königsblauen kommen.

FC Schalke 04: Wechsel von Benito Raman weiter nicht perfekt

Der Transfer von Benito Raman zu Schalke 04 stockt nach der schwierigen Einigung mit weiterhin. Diesmal sollen laut Informationen der Bild-Zeitung die Berater Ramans und Schalkes dem Deal im Weg stehen.

So soll es Uneinigkeit über die Honorare der Agenten geben. Eigentlich schien der Wechsel Ramans zu den Königsblauen so gut wie sicher. Der 24-Jährige wurde zuletzt sogar im Schalke-Dress auf dem Trainingsgelände gesichtet .

"Er hat zwei Tage frei bekommen, seine Dinge zu regeln. Dass er jetzt noch immer da ist und im Schalke-Trikot rumläuft, kommentiere ich mal nicht", so Düsseldorfs Sportdirektor Lutz Pfannenstiel zur Bild .

Als Ersatz für Raman soll Schalkes Bernard Tepeketey an F95 ausgeliehen werden. Dabei erhält die Fortuna wohl auch eine erschwingliche Kaufoption. "Wir haben alle unsere Papiere vorbereitet, beide Transfers könnten von uns über die Bühne gehen", erklärte Pfannenstiel.

S04: Benjamin Stambouli schwärmt von David Wagner

Benjamin Stambouli freut sich auf die Zusammenarbeit mit Schalkes neuem Trainer David Wagner. So sagte der Franzose auf der Vereinshomepage: "Er strahlt eine positive Energie aus und vermittelt uns neue Ideen." Stambouli habe bei Wagner "ein gutes Gefühl".

Vor allem gefällt dem Mittelfeldspieler die kommunikative Art des Trainers. So soll Wagner immer wieder das Gespräch mit den Spielern suchen. "Der Spirit auf dem Platz war bereits in den ersten Einheiten sehr gut", führte Stambouli fort.

Der Misserfolg der vergangenen Saison soll sich künftig nicht wiederholen. Der 28-Jährige erklärte: "Das Jahr sollten wir jetzt schnell abhaken. Gleichzeitig müssen wir aber auch aus unseren Fehlern lernen."

FC Schalke 04: Milan wohl an Nastasic interessiert

Der italienische Top-Klub hat den FC Schalke 04 angeblich wegen eines Transfers von Innenverteidiger Matija Nastasic kontaktiert. Das berichtet Sportitalia . Berater Fali Ramadani soll helfen, den Transfer einzufädeln.

Nastasic wechselte 2015 für 9,5 Millionen Euro Ablöse von zu Schalke. Zuvor sammelte er in der Saison 2011/12 beim FC Florenz bereits Erfahrung in der .

FC Schalke 04: Weston McKennie trifft erneut für die USA beim Gold Cup

Der Schalker Weston McKennie und der Ex-Dortmunder Christian Pulisic haben die amerikanische Nationalmannschaft beim Gold-Cup ins Finale geschossen. Der Titelverteidiger bezwang Jamaika in Nashville/Tennessee 3:1 (1:0) und trifft im Finale in Chicago/Illinois in der Nacht von Sonntag auf Montag (3.00 Uhr live bei DAZN ) auf Rekordsieger , der sich zuvor gegen Außenseiter Haiti durchgesetzt hatte.

McKennie (9.) brachte die USA früh in Führung, in der 16. Minute musste die Partie wegen eines starken Gewitters für 87 Minuten unterbrochen werden. Davon unbeeindruckt traf Pulisic (52./87.), der vom BVB zu Europa-League-Sieger FC Chelseagewechselt war. Shamar Nicholson (69.) gelang der zwischenzeitliche Anschlusstreffer für den Finalisten von 2015 und 2017.