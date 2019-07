FC Schalke 04: Rückennummern der Neuzugänge fix, Kabak fällt länger aus - alle News und Transfergerüchte zu S04

Die Rückennummern der feststehenden Neuzugänge sind fix, doch kommt noch ein Star aus Neapel zu S04? Alle News und Gerüchte zu Schalke 04.

Beim soll die Spielzeit 2019/20 wieder erfolgreicher verlaufen. Dafür hat man sich neben einem neuen Trainer auch einige neue Spieler geholt.

Für Fans, die wissen wollen, mit welcher Nummer Ozan Kabak und Jonjoe Kenny auflaufen werden, gibt es bereits Klarheit. Doch die Planungen von David Wagner sind allem Anschein nach noch nicht abgeschlossen, sogar ein Star von der wird gehandelt.

Der FC Schalke 04 am Mittwoch: Alle relevanten News und Gerüchte rund um S04 findet Ihr in diesem Artikel.

Die Schalke-04-News der vergangenen Tage:

Mehrere Wochen Zwangspause für Schalke-Zugang Ozan Kabak

Neuzugang Ozan Kabak wird Bundesligist Schalke 04 in der Vorbereitung auf die neue Saison vorerst fehlen. Der erst am Wochenende für 15 Millionen Euro vom -Absteiger verpflichtete Abwehrspieler erlitt im Dienstag-Training eine Fußverletzung und kann nach Vereinsangaben in den kommenden zwei bis drei Wochen nur individuell trainieren.

Ob der 19 Jahre alte Türke anschließend wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann, soll nach einer Kontrolluntersuchung entschieden werden.

#S04 -Neuzugang @ozankabak4 hat sich im Training leider eine Fußverletzung zugezogen und wird daher in den kommenden Wochen individuell trainieren. Mehr dazu hier https://t.co/UFfUrhxsih pic.twitter.com/LFNgBwN0Ru — FC Schalke 04 (@s04) 3. Juli 2019

FC Schalke 04: Die Rückennummern von Ozan Kabak und Jonjoe Kenny

Ozan Kabak und Jonjoe Kenny schlossen sich in der Sommerpause Schalke 04 an. Nun ist klar, mit welcher Trikotnummer die beiden auflaufen werden.

Während Kabak in Gelsenkirchen die Nummer 4 bekommen wird, läuft Kenny mit der 20 auf dem Rücken auf.

Bericht: Schalke 04 zeigt Interesse an Elseid Hysaj vom SSC Neapel

Bundesligist FC Schalke 04 soll Interesse an einem Sommertransfer von Abwehrspieler Elseid Hysaj vom italienischen Vizemeister SSC Neapel zeigen. Das schreibt die neapolitanische Tageszeitung Il Mattino. Der Rechtsverteidiger liebäugelt mehr oder weniger offen mit einem Transfer zur kommenden Saison.

FC Schalke 04: Cedric Teuchert wechselt auf Leihbasis zu

Zweitligist Hannover 96 baut bei der Mission Wiederaufstieg auf Junioren-Nationalspieler Cedric Teuchert vom Bundesligisten Schalke 04. Der Angreifer, der zuletzt den Sprung in den finalen EM-Kader der U21 nicht geschafft hatte, wechselt auf Leihbasis für die kommende Saison nach Niedersachsen. Bei Schalke besitzt der 22-Jährige noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021.

Endlich ist es offiziell: Stürmer Cedric #Teuchert kommt für eine Saison auf Leihbasis von @s04 - danach besitzt #H96 eine Kaufoption für den deutschen #U21 -Nationalspieler. 📝 Herzlich willkommen in #Hannover , Cedric! 🤗 #NiemalsAllein ⚫⚪💚 https://t.co/k1SYNSRwU0 — Hannover 96 (@Hannover96) 2. Juli 2019

Teuchert war im Januar vergangenen Jahres vom nach Gelsenkirchen gewechselt. Bei den Königsblauen kam er aber nur auf neun Bundesligaspiele, vier Pokalpartien und zwei Europacup-Einsätze. Ein Tor gelang ihm dabei nicht.

"Für Cedric ist es nach seinen 18 - nicht immer leichten - Monaten auf Schalke wichtig, nun Spielpraxis zu sammeln und Tore zu schießen", sagte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider: "Bei einem ambitionierten Klub wie Hannover 96, der den sofortigen Wiederaufstieg anstrebt, sehen wir ihn für dieses Ziel bestens aufgehoben."

: Schalke-Keeper Alexander Nübel ins Team des Turniers gewählt

FC Schalke 04: Alexander Nübel in engem Kontakt mit Bayern München

Torwart Alexander Nübel steht laut Sport1 -Informationen im engen Kontakt mit dem . Der Rekordmeister möchte den 22-Jährigen spätestens im Sommer 2020 verpflichten, wenn sein Vertrag bei den Königsblauen ausläuft.

Neben den Münchnern sollen gleich mehrere Top-Klubs aus , , und ein Auge auf Nübel geworfen haben. Dabei soll vor allem die ihr Interesse bekundet haben. Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider kündigte jedoch auf der Mitgliederversammlung der Knappen an, Nübel halten zu wollen.

Der Schalker Torhüter weilte zuletzt mit der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der EM in Italien und verlor dort am Sonntag im Finale mit 1:2 gegen Spanien.

In den kommenden Wochen will sich der Vize-Europameister nun wohl mit den verschiedenen Angeboten befassen.

Schalke 04 macht BVB Konkurrenz im Rennen um Patrik Schick

Bundesligist Schalke 04 macht offenbar dem Erzrivalen Borussia Dortmund Konkurrenz im Werben um den tschechischen Nationalstürmer Patrik Schick. Das berichtete die Bild-Zeitung am Dienstag. Auch soll um den Angreifer buhlen, der den italienischen Spitzenklub AS Rom verlassen möchte.

Am Montag bereits hatte der kicker den BVB mit Schick in Verbindung gebracht. Der 23-Jährige ist noch bis 2022 an Rom gebunden und soll zunächst ausgeliehen werden. Allerdings hält auch Schicks Ex-Klub Genua Transferrechte an dem spielstarken Angreifer, der in der abgelaufenen Saison in 32 Pflichtspielen für die Roma fünf Tore erzielte.