FC Schalke 04: Trainingsstart am Montag, McKennie schießt USA ins Gold-Cup-Halbfinale - alle News und Transfergerüchte zu S04

Die Mannschaft beginnt am heutigen Montag mit dem Training und Weston McKennie schießt das Siegtor für die USA. Alle News und Gerüchte zu Schalke 04.

Die Kaderplanungen des gehen voran. Nachdem bereits länger darüber spekuliert wurde, ist die Verpflichtung von Ozan Kabak vom nun perfekt.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Indes haben die Königsblauen vorzeitig mit Weston McKennie verlängert. Der US-Boy, der bis 2024 unterschrieb, schoss beim 1:0-Sieg der Amerikaner gegen Curacao im Viertelfinale des Gold-Cup das entscheidende Tor.

Am Montagnachmittag ist zudem Trainingsstart auf Schalke.

Der FC Schalke 04 am Montag: Alle relevanten News und Gerüchte rund um S04 findet Ihr in diesem Artikel.

Die Schalke-04-News der vergangenen Tage:

Schalke bezahlt letzte Rate für Veltins-Arena

Bundesligist Schalke 04 hat seine Arena abbezahlt. Mit Überweisung der letzten Rate am Montag tilgten die Königsblauen den Kredit in Höhe von rund 123 Millionen Euro. "Wir haben vor rund 20 Jahren mutig investiert und damit Werte geschaffen. Der Bau war ein Meilenstein", sagte Finanzvorstand Peter Peters.

Die erste privatwirtschaftlich finanzierte große Sportstätte in war 2001 eröffnet worden, die Baukosten in Höhe von 191 Millionen Euro stemmte der Klub ohne Fremdmittel.

Auch 18 Jahre nach der Fertigstellung genüge die Multifunktionsarena "noch höchsten Anforderungen", meinte Peters: "Ich bin mir sicher, dass wir noch mehrere Jahrzehnte Freude an unserem Wohnzimmer haben werden." Das Fassungsvermögen stieg durch Umbauten von 60.204 Zuschauern 2001 auf mittlerweile 62.271. Zudem wurde in den vergangenen Jahren immer wieder in die Modernisierung investiert: mit dem Austausch des Videowürfels (2016), dem Bau einer neuen Beschallungsanlage (2017) und des neuen LED-Flutlichts (2018). Zudem wurden die Dachmembranen einmal komplett ausgetauscht.

Schalke 04: Weston McKennie schießt USA ins Gold-Cup-Halbfinale

Der Schalker Weston McKennie hat die amerikanische Nationalmannschaft beim Gold-Cup vor einer Blamage bewahrt und sie ins Halbfinale geschossen. Der Titelverteidiger setzte sich dank des Kopfballtreffers des 20-Jährigen (25.) im Viertelfinale von Philadelphia mühsam 1:0 (1:0) gegen den krassen Außenseiter Curacao durch.

In der Vorschlussrunde treffen die USA am Donnerstag auf Mit-Gastgeber Jamaika, der 1:0 (0:0) gegen Panama gewann. Das zweite Halbfinale am Mittwoch bestreiten Haiti und , das Endspiel findet am Sonntag in Chicago statt.

Schalke 04 nimmt Vorbereitung auf: Trainingsstart am Montag

Die Mannschaft des neuen Trainers David Wagner wird am heutigen Montag um 15:30 Uhr das erste Training der neuen Saison absolvieren und startet damit in die Vorbereitung.

Die Einheit findet auf dem Vereinsgelände statt und ist öffentlich zugänglich.

Offiziell: Schalke 04 sticht den FC Bayern im Kampf um Ozan Kabak aus

Der FC Schalke 04 verpflichtet Innenverteidiger Ozan Kabak vom VfB Stuttgart. Der Türke erhält bei S04 einen Vertrag bis 2024.

Kabak wurde zuletzt auch als Neuzugang beim gehandelt. Nun bekommt jedoch Königsblau den Zuschlag.

Dank einer Ausstiegsklausel war der 19-Jährige für eine Summe von 15 Millionen Euro zu haben.

Schalke 04: Weston McKennie verlängert bis 2024

Der FC Schalke 04 hat vorzeitig mit Mittelfeldakteur Weston McKennie bis 2024 verlängert. Sein bisheriges Arbeitspapier bei den Königsblauen wäre noch bis 2022 gültig gewesen.

Gegenüber den vereinseigenen Medien sagte der 20-Jährige: "Die Entscheidung ist mir sehr leichtgefallen, da ich konstant eine unglaublich große Unterstützung der Fans genießen durfte!"

Schaut mal, wer da seinen Vertrag verlängert hat… pic.twitter.com/4HhkHyLXnu — FC Schalke 04 (@s04) 30. Juni 2019

McKennie kam bereits 2016 aus der Akademie vom FC Dallas zu S04. In der abgelaufenen Spielzeit kam der US-Amerikaner auf zwei Tore und sechs Vorlagen in 33 Spielen.

Derzeit weilt McKennie mit der US-Nationalmannschaft beim Gold Cup in Jamaika, den USA und . Dort trifft er mit den US-Boys in der Nacht von Sonntag auf Montag im Viertelfinale auf Curacao (Montag 2 Uhr live auf DAZN).

Schalke 04: Breel Embolo wechselt zu Borussia M'Gladbach

Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat sich die Dienste des Schweizer Angreifers Breel Embolo vom Ligakonkurrenten Schalke 04 gesichert. Das gaben beide Klubs am Freitag bekannt. Der 22-Jährige, der bei den Königsblauen noch einen Vertrag bis 2021 besaß, unterschrieb in Gladbach bis 2023.

"Er ist ein schneller, wuchtiger und torgefährlicher Angreifer, der sehr, sehr gut in unseren Kader passt", sagte Sportdirektor Max Eberl. Schon am ersten Spieltag trifft Embolo auf seinen Ex-Verein: Schalke ist der erste Gegner der Borussia am 17. oder 18. August.