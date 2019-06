FC Schalke 04, News und Gerüchte: Raman-Transfer steht wohl kurz bevor, nächstes S04-Talent zu Werder

Die Verpflichtung von Benito Raman ist wohl bald durch, das nächste S04-Talent geht zu Werder Bremen. Alle News und Gerüchte vom FC Schalke 04.

Der atmet in der Sommerpause gerade kräftig durch, um sich von der turbulenten und schwachen vergangenen Saison zu erholen. Die neue Spielzeit mit dem neuen Trainer David Wagner soll unbedingt deutlich besser werden.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Mit Benito Raman von und Jonjoe Kenny vom könnten die Königsblauen demnächst auch zwei neue Spieler für die kommende Runde präsentieren. Ein weiteres Talent nach Benjamin Goller verlässt S04 derweil in Richtung .

Für Schalkes Mittelfeldspieler Weston McKennie gab es indes mit der Nationalelf der USA eine empfindliche Testspielpleite.

Schalke 04: Alle wichtigen News und Gerüchte an diesem Pfingstmontag findet Ihr in diesem Artikel.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

S04-Star McKennie verliert Testspiel mit USA

Mittelfeldspieler Weston McKennie von Schalke 04 hat mit der Nationalmannschaft der USA eine heftige Testspielniederlage kassiert.

Die Amerikaner, die sich derzeit auf den CONCACAF Gold Cup vorbereiten, unterlagen Venezuela am Sonntag mit 0:3. McKennie stand dabei in der Startelf und wurde nach rund einer Stunde ausgewechselt.

Schalke wohl kurz vor Verpflichtung von Benito Raman

Der FC Schalke 04 hat laut Express ein offizielles Angebot für Offensivspieler Benito Raman bei Fortuna Düsseldorf hinterlegt. Demnach stehe die Verpflichtung des 24-jährigen Belgiers nun unmittelbar bevor.

Raman hatte zuletzt betont, Düsseldorf für eine neue Herausforderung verlassen zu wollen. S04 bietet der Fortuna laut Express eine Ablöse in Höhe von sieben bis zehn Millionen Euro.

S04-Talent Wiemann wechselt zu Werder

Innenverteidiger Niklas Wiemann verlässt die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 und wechselt zu Werder Bremen. Das gaben die Norddeutschen am Montag offiziell bekannt.

Werder hatte sich mit Benjamin Goller im April bereits ein weiteres Talent aus der Schalker Knappenschmiede gesichert. Der 20-jährige Wiemann wurde seit 2015 bei S04 ausgebildet. Vergangene Saison absolvierte er 22 Spiele für die zweite Mannschaft in der Oberliga Westfalen und sechs Einsätze für die U19 in der UEFA .

Kenny-Transfer vom FC Everton zum FC Schalke 04 kurz vor Vollzug

Der FC Schalke 04 wird seit Tagen mit einem Transfer von Evertons Jonjoe Kenny in Verbindung gebracht, nun soll in Kürze Vollzug gemeldet werden. Wie Sky Sport News HD berichtet, wird der Rechtsverteidiger wohl ausgeliehen.

Ob in dem Vertrag des 22-Jährigen eine Kaufoption eingebaut wird, ist nicht bekannt. Der Engländer soll der Back-Up von Daniel Caligiuri werden, der bisherige Ersatz Sascha Riether beendet seine Karriere. Bei den Toffees kam Kenny in der abgelaufenen Saison auf neun Spiele, davon sieben von Beginn an.

Champions-League-Sieger Joel Matip bedauert sportlichen Absturz von Schalke 04

Der ehemalige Schalker Joel Matip verfolgt auch aus der Ferne weiterhin genau die Entwicklung seines Ex-Vereins. Der Innenverteidiger vom hat in der Bild am Sonntag die Leistungen der letzten Saison bedauert, blickt aber positiv in die Zukunft.

Mit seinem Trainer Jürgen Klopp, Ex-BVB-Trainer und weiterhin großer Fan von , unterhält sich Matip öfters über Schalke: "Wir frotzeln häufiger. Immer, wenn die Schalker in der abgelaufenen Saison nicht ganz so gut aussahen – und das war ja leider oft der Fall – hat er mir am nächsten Tag beim Training einen Spruch reingedrückt. Ich dagegen konnte nur selten kontern. Gerade mal nach dem letzten Derby-Sieg."

Ob Klopp in der kommenden Saison weiterhin so hämisch über S04 lachen kann, bleibt abzuwarten. Matip ist sich aber sicher, dass Schalke unter dem neuen Trainer David Wagner einen Schritt nach vorne machen wird: "Nächste Saison soll's besser werden. Kloppo hat schon gesagt, dass er hofft, künftig nicht mehr so viel stänkern zu müssen. Er ist überzeugt, dass Schalke mit Wagner eine gute Wahl getroffen hat. Fakt ist: Wagner ist mit Huddersfield in die Premier League aufgestiegen und hat hier in ebenfalls einen Riesenjob gemacht."

Insgesamt 16 Jahre lang spielte Matip in Gelsenkirchen, sieben davon bei den Profis. "In meinem Herzen ist noch immer viel Platz für Schalke. Das hört nie auf", so der Kameruner.

S04: US-Talent Matthew Hoppe soll Knappenschmiede verstärken

Aus den Vereinigten Staaten soll der 18-jährige Matthew Hoppe zu Schalke 04 wechseln. Das berichtet Sky Sport News HD . Der Mittelstürmer besuchte eine amerikanische Fußballakademie des und wird in den Staaten als einer der talentiertesten Spieler seines Alters angesehen.

Für den Wechsel des Stürmers wird wohl erstmals eine größere Menge Geld in die Hand genommen. Schalke 04 hatte vor einigen Monaten beschlossen, der Knappenschmiede mehr Geld zur Verfügung zu stellen.