FC Schalke 04, News und Gerüchte: Evertons Jonjoe Kenny soll kommen, Jochen Schneider stärkt Sebastian Rudy

Während S04 einen neuen Rechtsverteidiger an der Angel hat, stärkt Jochen Schneider Sebastian Rudy. Alle News und Gerüchte vom FC Schalke 04.

Der FC Schalke wird im Sommer seinen Kader umbauen. Aktuell häufen sich die Gerüchte um Neuzugänge bei den Königsblauen, vor allem Verteidiger und Stürmer sind im Gespräch.

Relativ weit sollen dabei die Verhandlungen wegen eines Transfer von Jonjoe Kenny sein, er könnte auf Leihbasis vom nach Gelsenkirchen kommen.

Rückendeckung gibt es von Sportchef für Sebastian Rudy, der eine miserable erste Saison auf Schalke hinter sich hat.

Schalke 04: Alle wichtigen News und Gerüchte an diesem Donnerstag findet Ihr in diesem Artikel.

Holt Schalke 04 Jonjoe Kenny vom FC Everton?

Der FC Schalke 04 ist offenbar an Jonjoe Kenny vom FC Everton interessiert. Der Außenverteidiger soll als mögliches Leihgeschäft in den Fokus von Sportvorstand Jochen Schneider geraten sein.

Wie die Bild berichtet, befindet sich der Transfer bereits auf der Zielgeraden. Der 22-Jährige soll ausgeliehen werden und die Spielpraxis in der sammeln, die ihm Everton in der Premier League zuletzt nicht bieten konnte.

Dort absolvierte Kenny neun von 38 möglichen Liga-Einsätzen. Auf Schalke soll er dem Bericht zufolge in Konkurrenz mit Daniel Caligiuri treten, dessen Vertrag im Sommer 2020 ausläuft.

Schalke 04 ist zum dritten Mal in Folge Veggie-Meister

Bei Schalke 04 sind Veganer besonders gut aufgehoben: Bereits zum dritten Mal in Folge wurden die Königsblauen von der Tierrechts-Organisation PETA als Veggie-Meister ausgezeichnet.

Bei diesem alternativen Wettbewerb, der seit 2005 durchgeführt wird, findet eine Bewertung des veganen Angebots in den Stadien der 1. und 2. Liga statt. landete in dem Ranking auf Platz zwei, der wurde Dritter.

Wer seine veganen Fans begeisterte oder eher enttäuschte, seht ihr hier 👇 #Bundesliga2019https://t.co/gIhCFBHQ6W — PETA 🐾✌️🌱 (@PETADeutschland) 6. Juni 2019

"Immer mehr Fans erkennen die dramatischen Folgen des Fleischkonsums für Mensch, Tier und Klima", sagte Felicitas Kitali, Fachreferentin für Ernährung bei PETA, "Stadien auf den Abstiegsplätzen sollten sich vom Angebot der Top fünf inspirieren lassen." Auf Schalke haben die Fans unter anderem die Wahl zwischen Linsenravioli mit Curry-Kokossoße, Lahmacun mit gegrilltem Gemüse oder Grillgemüse-Wraps.

Schalke 04: Jochen Schneider glaubt an Sebastian Rudy

Sportvorstand Jochen Schneider ist überzeugt davon, dass Sebastian Rudy nach seiner völlig verkorksten ersten Saison auf Schalke noch durchstarten wird. "Ich habe Sebastian Rudy bereits in den vergangenen Wochen wieder deutlich positiver wahrgenommen", sagte Schneider dem kicker.

Der neue Sportchef der Königsblauen glaubt, dass die kommende Spielzeit für den gesamten Verein "wie ein Neustart" sei. Davon werde auch 16-Millionen-Einkauf Rudy profitieren: "Ich bin überzeugt davon, dass er dann auch all seine Qualitäten wird abrufen können."

Schalke 04 statt : Abou Cisse kommt wohl zu S04

Wie die DeichStube berichtet, wird sich Abou Cisse von Piräus aller Voraussicht nach Schalke 04 anschließen. Auch Werder Bremen war demnach am Innenverteidiger interessiert.

Als Ablöse steht eine Summe von zehn Millionen Euro im Raum. Cisse ist 23 Jahre alt und mittlerweile Nationalspieler des .

Schalke 04: Lotst David Wagner Christopher Schindler nach Gelsenkirchen?

Der FC Schalke 04 hat offenbar ein Auge auf Christopher Schindler von Huddersfield Town geworfen . Wie die Sport Bild berichtet, beschäftigen sich die S04-Verantwortlichen mit einer Verpflichtung des Innenverteidigers.

In Gelsenkirchen würde der ehemalige 1860-Defensivmann auf einen alten Bekannten treffen: Neu-Schalke-Trainer David Wagner arbeitete drei Jahre lang mit Schindler bei der Terriers zusammen, die nach zwei Spielzeiten in der höchsten englischen Spielklasse ab der kommenden Saison wieder in der zweiten Liga antreten werden.

Leganes-Angreifer Youssef En-Nesyri Kandidat auf Schalke?

Schalke 04 ist offenbar an Youssef En-Nesyri (22) interessiert. Der Mittelstürmer steht aktuell beim spanischen Erstligisten unter Vertrag.

Der Journalist Omar Chraibi von der marokkanischen Wochenzeitung Assahifa Al Ousbouia berichtet, dass die Königsblauen an En-Nesyri (22) dran sind.

Sein Marktwert wird aktuell auf zehn Millionen Euro geschätzt.