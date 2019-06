FC Schalke 04, News und Gerüchte: Senegal-Verteidiger im Anflug, bringt Wagner alten Bekannten zu S04?

S04 wird die Mannschaft nach einer verkorksten Saison wohl umbauen, mehrere Spieler sind im Gespräch. Alle News und Gerüchte vom FC Schalke 04.

Der FC Schalke hat eine schlechte Saison hinter sich, will sich kommende Spielzeit unter dem neuen Trainer David Wagner wieder nach oben orientieren.

Manuel Neuer hat indes die Leistungen von Schalkes Keeper Alexander Nübel gelobt.

Schalke 04: Alle wichtigen News und Gerüchte an diesem Mittwoch findet Ihr in diesem Artikel.

Schalke 04 statt : Abou Cisse kommt wohl zu S04

Wie die DeichStube berichtet, wird sich Abou Cisse von Piräus aller Voraussicht nach Schalke 04 anschließen. Auch Werder Bremen war demnach am Innenverteidiger interessiert.

Als Ablöse steht eine Summe von zehn Millionen Euro im Raum. Cisse ist 23 Jahre alt und mittlerweile Nationalspieler des Senegal.

Schalke 04: Lotst David Wagner Christopher Schindler nach Gelsenkirchen?

Der FC Schalke 04 hat offenbar ein Auge auf Christopher Schindler von Huddersfield Town geworfen. Wie die Sport Bild berichtet, beschäftigen sich die S04-Verantwortlichen mit einer Verpflichtung des Innenverteidigers.

In Gelsenkirchen würde der ehemalige 1860-Defensivmann auf einen alten Bekannten treffen: Neu-Schalke-Trainer David Wagner arbeitete drei Jahre lang mit Schindler bei der Terriers zusammen, die nach zwei Spielzeiten in der höchsten englischen Spielklasse ab der kommenden Saison wieder in der zweiten Liga antreten werden.

Leganes-Angreifer Youssef En-Nesyri Kandidat auf Schalke?

Schalke 04 ist offenbar an Youssef En-Nesyri (22) interessiert. Der Mittelstürmer steht aktuell beim spanischen Erstligisten unter Vertrag.

Der Journalist Omar Chraibi von der marokkanischen Wochenzeitung Assahifa Al Ousbouia berichtet, dass die Königsblauen an En-Nesyri (22) dran sind.

Sein Marktwert wird aktuell auf zehn Millionen Euro geschätzt.

Manuel Neuer lobt Schalkes Alexander Nübel

Nationaltorhüter Manuel Neuer vom FC Bayern hat Schalke-Keeper Alexander Nübel gelobt.

"Ich habe ihn natürlich beobachtet, wie er gehalten hat. Er hat seinen Job sehr gut gemacht. Parallelen sind schon da", meinte Neuer am Dienstag bei der Nationalmannschaft in Venlo. In den Niederlanden bereitet sich Deutschland auf die kommenden EM-Qualifikationsspiele vor.

Gerücht: Schalke 04 erkundigt sich nach Bas Dost

Schalke 04 hat sich angeblich bei Lissabon nach Angreifer Bas Dost erkundigt. Das berichtet die portugiesische Zeitung A Bola.

Demnach soll Sporting 20 Millionen Euro an Ablöse für den Niederländer fordern - eine Summe, die S04 noch zu hoch sei. Dost hatte von 2012 bis 2016 für den in der gespielt, bei Sporting steht der 30-Jährige noch bis 2021 unter Vertrag. Vergangene Saison gelangen Dost 23 Tore in 35 Pflichtspieleinsätzen.