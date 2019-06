FC Schalke 04, News und Gerüchte: Klubführung verzichtet angeblich auf Sportdirektor-Posten, Everton-Talent kommt per Leihe

Nach vergeblich geführten Gesprächen hat sich S04 wohl dazu entscheiden, keinen neuen Sportdirektor zu verpflichten. Alle News zum FC Schalke 04.

Die Planungen für die kommende Saison laufen beim bereits auf Hochtouren. Wie nun berichtet wird, sollen diese Planungen offenbar ohne einen neuen Sportdirektor vorangetrieben werden.

Aufgrund der ergebnislosen Suche nach einem passenden Kandidaten für den vakanten Posten soll nun ein Umdenken bei den Schalker Verantwortlichen stattgefunden haben.

In Sachen Transfers verkündeten die Königsblauen derweil die Verpflichtung von Jonjoe Kenny, der vom englischen Erstligisten im Rahmen eines Leihgschäfts nach Gelsenkirchen wechselt.

Nach ergebnisloser Suche: Schalke 04 verzichtet offenbar auf Sportdirektor

Der FC Schalke 04 soll angeblich entgegen ursprünglicher Überlegungen ohne einen neuen Sportdirektor in die nächste Saison gehen und den Posten zunächst nicht besetzen. Das berichtet die WAZ.

Dem Bericht zufolge habe sich die Vereinsführung zwar nach Kandidaten umgeschaut und auch mehrere Gespräche geführt, letztlich jedoch keine überzeugende Lösung gefunden und die Suche folglich eingestellt.

In Folge der Beurlaubung des ehemaligen Sportvorstands Christian Heidel planen die Königsblauen nun, die entsprechenden Aufgaben zwischen dem aktuellen Sportvorstand Jochen Schneider sowie dem neuen technischen Direktor Michael Reschke aufzuteilen.

Fortuna Düsseldorf dementiert Bericht über Raman-Wechsel zu Schalke

hat einen Medienbericht über einen bereits fixen Wechsel seines Offensivspielers Benito Raman zum -Rivalen Schalke 04 dementiert. "Er hat bei uns einen laufenden Vertrag bis 2022 und spielt in unserer sportlichen Zukunft eine entscheidende Rolle. Wir haben nicht vor, ihn abzugeben", sagte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel dem SID am Montag. Ohnehin sei das "erklärte Ziel, die erfolgreiche Mannschaft aus der letzten Saison zusammenzuhalten".

Raman, der beim Aufsteiger mit zehn Toren und vier Vorlagen auf sich aufmerksam gemacht hatte, will allerdings gehen. "Ich habe immer alles für Fortuna gegeben und möchte jetzt den nächsten Schritt bei einem anderen Verein machen. Ich fände es fair vom Klub, wenn man mich jetzt ziehen lassen würde", hatte er der Bild-Zeitung gesagt.

Der Express hatte berichtet, der Transfer des 24-Jährigen nach Gelsenkirchen für sieben bis zehn Millionen Euro Ablöse sei perfekt. Pfannenstiel erklärte hingegen, es gebe "keine Einigung mit einem anderen Verein". Am Pfingstwochenende hatte Raman ohnehin anderes zu tun: Er heiratete in Gent seine Lebensgefährtin Charline Schatteman.

Offiziell: Jonjoe Kenny kommt zu Schalke - Leihe vom FC Everton

Der FC Schalke 04 hat Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny für ein Jahr vom FC Everton ausgeliehen. Das bestätigten die Königsblauen am Montag.

Kenny stammt aus dem Nachwuchs der Toffees und 14-facher U21-Nationalspieler Englands. Der Verteidiger wird an der teilnehmen und daher erst später in die Vorbereitung einsteigen.

"Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, Jonjoe Kenny zum FC Schalke 04 zu holen. Damit haben wir die freie Planstelle des Rechtsverteidigers im Profikader nach unseren Vorstellungen besetzt", sagte Sportvorstand Jochen Schneider.

Schalke muss für Schindler wohl tief in die Tasche greifen

Um Christopher Schindler von unter Vertrag zu nehmen, müsste der FC Schalke wohl die Ausstiegsklausel des 29-Jährigen in Höhe von 22,5 Millionen Euro zahlen. Das berichtet der kicker.

Dem Bundesligisten war wegen des neuen Trainers David Wagner ein Interesse nachgesagt worden. Bereits 2016 hatte er den Innenverteidiger für 2,2 Millionen Euro von nach Huddersfield geholt.

Zwar sei es angesichts dieses Transfergewinns auch möglich, dass der englische Verein Schalke entgegenkommt - trotzdem würde aber wohl eine Ablöse im zweistelligen Millionen-Bereich fällig werden.

S04-Star McKennie verliert Testspiel mit USA

Mittelfeldspieler Weston McKennie von Schalke 04 hat mit der Nationalmannschaft der USA eine heftige Testspielniederlage kassiert.

Die Amerikaner, die sich derzeit auf den CONCACAF Gold Cup vorbereiten, unterlagen Venezuela am Sonntag mit 0:3. McKennie stand dabei in der Startelf und wurde nach rund einer Stunde ausgewechselt.

S04-Talent Wiemann wechselt zu Werder

Innenverteidiger Niklas Wiemann verlässt die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 und wechselt zu . Das gaben die Norddeutschen am Montag offiziell bekannt.

Werder hatte sich mit Benjamin Goller im April bereits ein weiteres Talent aus der Schalker Knappenschmiede gesichert. Der 20-jährige Wiemann wurde seit 2015 bei S04 ausgebildet. Vergangene Saison absolvierte er 22 Spiele für die zweite Mannschaft in der Oberliga Westfalen und sechs Einsätze für die U19 in der UEFA .

Champions-League-Sieger Joel Matip bedauert sportlichen Absturz von Schalke 04

Der ehemalige Schalker Joel Matip verfolgt auch aus der Ferne weiterhin genau die Entwicklung seines Ex-Vereins. Der Innenverteidiger vom hat in der Bild am Sonntag die Leistungen der letzten Saison bedauert, blickt aber positiv in die Zukunft.

Mit seinem Trainer Jürgen Klopp, Ex-BVB-Trainer und weiterhin großer Fan von , unterhält sich Matip öfters über Schalke: "Wir frotzeln häufiger. Immer, wenn die Schalker in der abgelaufenen Saison nicht ganz so gut aussahen – und das war ja leider oft der Fall – hat er mir am nächsten Tag beim Training einen Spruch reingedrückt. Ich dagegen konnte nur selten kontern. Gerade mal nach dem letzten Derby-Sieg."

Ob Klopp in der kommenden Saison weiterhin so hämisch über S04 lachen kann, bleibt abzuwarten. Matip ist sich aber sicher, dass Schalke unter dem neuen Trainer David Wagner einen Schritt nach vorne machen wird: "Nächste Saison soll's besser werden. Kloppo hat schon gesagt, dass er hofft, künftig nicht mehr so viel stänkern zu müssen. Er ist überzeugt, dass Schalke mit Wagner eine gute Wahl getroffen hat. Fakt ist: Wagner ist mit Huddersfield in die Premier League aufgestiegen und hat hier in ebenfalls einen Riesenjob gemacht."

Insgesamt 16 Jahre lang spielte Matip in Gelsenkirchen, sieben davon bei den Profis. "In meinem Herzen ist noch immer viel Platz für Schalke. Das hört nie auf", so der Kameruner.

S04: US-Talent Matthew Hoppe soll Knappenschmiede verstärken

Aus den Vereinigten Staaten soll der 18-jährige Matthew Hoppe zu Schalke 04 wechseln. Das berichtet Sky Sport News HD . Der Mittelstürmer besuchte eine amerikanische Fußballakademie des und wird in den Staaten als einer der talentiertesten Spieler seines Alters angesehen.

Für den Wechsel des Stürmers wird wohl erstmals eine größere Menge Geld in die Hand genommen. Schalke 04 hatte vor einigen Monaten beschlossen, der Knappenschmiede mehr Geld zur Verfügung zu stellen.