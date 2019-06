FC Schalke 04: Kabak kommt vom VfB Stuttgart, McKennie verlängert bis 2024 - alle News und Transfergerüchte zu S04

Ozan Kabak kommt aus Stuttgart und Weston McKennie verlängert bis 2024. Alle News und Gerüchte zu Schalke 04.

Die Kaderplanungen des gehen voran. Nachdem bereits länger darüber spekuliert wurde, ist die Verpflichtung von Ozan Kabak vom nun perfekt.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Indes haben die Königsblauen vorzeitig mit Weston McKennie verlängert. Der US-Boy erhält einen Vertrag bis 2024. Außerdem gibt es Neues zur Personalie Benito Raman von .

Der FC Schalke 04 am Freitag: Alle relevanten News und Gerüchte rund um S04 findet Ihr in diesem Artikel.

Die Schalke-04-News der vergangenen Tage:

Offiziell: Schalke 04 sticht den FC Bayern im Kampf um Ozan Kabak aus

Der FC Schalke 04 verpflichtet Innenverteidiger Ozan Kabak vom VfB Stuttgart. Der Türke erhält bei S04 einen Vertrag bis 2024.

Kabak wurde zuletzt auch als Neuzugang beim gehandelt. Nun bekommt jedoch Königsblau den Zuschlag.

Dank einer Ausstiegsklausel war der 19-Jährige für eine Summe von 15 Millionen Euro zu haben.

Schalke 04: Weston McKennie verlängert bis 2024

Der FC Schalke 04 hat vorzeitig mit Mittelfeldakteur Weston McKennie bis 2024 verlängert. Sein bisheriges Arbeitspapier bei den Königsblauen wäre noch bis 2022 gültig gewesen.

Gegenüber den vereinseigenen Medien sagte der 20-Jährige: "Die Entscheidung ist mir sehr leichtgefallen, da ich konstant eine unglaublich große Unterstützung der Fans genießen durfte!"

Schaut mal, wer da seinen Vertrag verlängert hat… pic.twitter.com/4HhkHyLXnu — FC Schalke 04 (@s04) 30. Juni 2019

McKennie kam bereits 2016 aus der Akademie vom FC Dallas zu S04. In der abgelaufenen Spielzeit kam der US-Amerikaner auf zwei Tore und sechs Vorlagen in 33 Spielen.

Derzeit weilt McKennie mit der US-Nationalmannschaft beim Gold Cup in Jamaika, den USA und . Dort trifft er mit den US-Boys in der Nacht von Sonntag auf Montag im Viertelfinale auf Curacao (Montag 2 Uhr live auf DAZN).

Schalke-Kandidat Benito Raman beim Trainingsstart von Fortuna Düsseldorf dabei

Fortuna Düsseldorf ist am Sonntag in die neue Saison gestartet. Dabei war auch der von Schalke 04 umworbene Benito Raman mit von der Partie.

Der Belgier trainierte individuell, während der Rest der Mannschaft unter den Augen von Trainer Friedhelm Funkel das erste Mannschaftstraining der Vorbereitung absolvierte.

Der Wechsel von Raman zum FC Schalke ist wohl nur noch Formsache, lediglich die Verhandlungen über die Ablösesumme stehen einem Transfer noch im Weg. Zuletzt bekräftigte auch der 24-Jährige seinen Wechselwunsch.

Schalke 04: Breel Embolo wechselt zu Borussia M'Gladbach

Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat sich die Dienste des Schweizer Angreifers Breel Embolo vom Ligakonkurrenten Schalke 04 gesichert. Das gaben beide Klubs am Freitag bekannt. Der 22-Jährige, der bei den Königsblauen noch einen Vertrag bis 2021 besaß, unterschrieb in Gladbach bis 2023.

"Er ist ein schneller, wuchtiger und torgefährlicher Angreifer, der sehr, sehr gut in unseren Kader passt", sagte Sportdirektor Max Eberl. Schon am ersten Spieltag trifft Embolo auf seinen Ex-Verein: Schalke ist der erste Gegner der Borussia am 17. oder 18. August.