FC Schalke 04: Ralf Fährmann wird an Norwich City verliehen und verlängert Vertrag bei S04

Ralf Fährmann wird den FC Schalke für ein Jahr verlassen. Der Keeper hütet kommende Saison bei Premier-League-Aufsteiger Norwich den Kasten.

Der verleiht Torhüter Ralf Fährmann für die kommende Saison an Premier-League-Aufsteiger und verlängert gleichzeitig den Vertrag des 30-Jährigen vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2023. Das gab der Bundesligist am Freitagabend offiziell bekannt.

"Mit der Vertragsverlängerung haben wir eine länger zurückliegende Zusage des Vereins umgesetzt. Ralf ist als Identifikationsfigur ein starkes Stück Schalke“, erklärte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider. "Es wird dennoch ungewohnt sein, ihn in der kommenden Saison in einem anderen Trikot zu sehen. Wir wünschen ihm von Herzen eine erfolgreiche Premier-League-Saison und freuen uns schon heute auf seine Rückkehr im Sommer 2020.“

Ralf Fährmann freut sich auf Norwich und die Premier League

Fährmann trifft bei Norwich auf den deutschen Trainer Daniel Farke und unter anderem auf den früheren Schalker Stürmer Teemu Pukki. "Ich freue mich auf die Premier League, die aktuell vermutlich sogar die stärkste Liga der Welt ist. Es wird neu sein für mich, der so sehr auf Schalke verwurzelt ist, andere Trikotfarben zu tragen", sagte Fährmann.

Bereits mit 14 war Fährmann vom Chemnitzer FC in den Nachwuchs von S04 gewechselt und seitdem mit Unterbrechung seiner Leihe zu von 2009 bis 2011 im Klub. Fährmann hatte seinen Stammplatz im Tor der Schalker vergangene Saison an U21-Vize-Europameister Alexander Nübel verloren und wäre wohl als Nummer zwei in die neue Saison gegangen.

Als neuen Backup für Nübel verpflichtet Schalke indes Markus Schubert von Zweitligist . Der 21-Jährige hat einen Vierjahresvertrag unterschrieben, wie die Knappen am Freitag mitteilten.