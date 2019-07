FC Schalke 04: Wagner kündigt weitere Transfers an, Vertragsangebot für Nübel - alle News und Gerüchte zu S04

Schalke 04 hat Alexander Nübel wohl ein konkretes Vertragsangebot vorgelegt und Ex-Schalker Donis Avdijaj wechselt zu Trabzonspor. Alle News zu S04.

Der wird zur neuen Saison eine andere strategische Ausrichtung verfolgen als noch unter Ex-Sportvorstand Christian Heidel. Demnach müssen sich die Verantwortlichen nun bei jedem möglichen Neuzugang einig sein, bevor ein Transfer über die Bühne gehen kann.

Eine wichtige Personalie ist dabei Alexander Nübel. Nach seiner starken wird der Torhüter von mehreren europäischen Top-Klubs gejagt. Die Königsblauen versuchen, den Vize-Europameister nun langfristig an sich zu binden.

Indes hat der ehemalige Schalker Donis Avdijaj einen neuen Verein gefunden. Der Kosovare wechselt zum türkischen Erstligisten . Zudem soll S04 Ozan Kabak mit einer Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro ausgestattet haben.

Der FC Schalke 04 am Dienstag: Alle relevanten News und Gerüchte rund um S04 findet Ihr in diesem Artikel.

Die Schalke-04-News der vergangenen Tage:

FC Schalke 04 legt Alexander Nübel offenbar konkretes Vertragsangebot vor

Der neue Trainer David Wagner hat weitere Veränderungen im Kader des FC Schalke 04 angekündigt.

"Ich denke, dass wir bisher schon richtig interessante Transfers getätigt haben. Es wird weitere Veränderungen geben, aber es ist noch zu früh in der Vorbereitung, um konkrete Aussagen darüber zu treffen", sagte er im Interview mit Sport1 und schob nach: "Das Transferfenster ist noch lange geöffnet."

Der FC Schalke 04 hofft weiterhin, Alexander Nübel langfristig halten zu können. Wie die Bild berichtet, haben die Königsblauen ihrem Torwart ein konkretes Angebot zur Verlängerung des bis 2020 laufenden Vertrags vorgelegt .

Demnach soll das neue Arbeitspapier bis 2023 gültig sein, wobei ab 2021 eine Ausstiegsklausel in nicht genannter Höhe greifen würde. Darüber hinaus dürfte sich Nübel über eine kräftige Gehaltserhöhung freuen.

Transfer perfekt: Schalke-Talent Donis Avdijaj unterschreibt bei Trabzonspor

Der ehemalige Schalker unterschreibt in Trabzon einen Vertrag über vier Jahre – drei davon per einseitiger Option.

Donis Avdijaj ve Ahmet Baha Bilgin ile sözleşme imzaladık



"Ich freue mich sehr, zu einem Verein wie Trabzonspor mit großartigen Anhängern zu kommen", wird Avdijaj auf der Homepage des Süper-Lig-Klubs zitiert. "Ich weiß über den Klub und seine Fans Bescheid und habe mitbekommen, dass die Anhänger es lieben, ihre Mannschaft kämpfen zu sehen. Ich bin hierhergekommen, um diesen verrückten Fans zu gefallen."

Nübel "spioniert" bei Ex-Klub Paderborn

Schalke-Torwart Alexander Nübel hat während des Urlaubs in seiner alten Heimat bei Ex-Verein Paderborn vorbeigeschaut. Der 22-Jährige, der 2015 vom -Aufsteiger nach Gelsenkirchen gewechselt war, besuchte das 3:2 im Test gegen Ipswich Town.

In Dellbrück schossen Kai Pröger, Tobias Schwede und Babacar Gueye Paderborn zum zweiten Sieg im zweiten Testspiel.

Neuzugang Kabak mit 50-Millionen-Euro-Klausel?

Hat Ozan Kabak in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro verankert? Der Kicker spekuliert, dass Schalke 04 den Innenverteidiger in einer Preiskategorie mit Rabbi Matando oder Matija Nastasic angesiedelt haben könnte.

Eine Beteiligung des FC Bayern, der Kabak wohl ebenfalls auf dem Zettel hatte, hat Sportvorstand Jochen Schneider allerdings dementiert. Er betonte, dass "kein anderer Verein mit im Boot" sitze und sich einen Vorvertrag gesichert hat.

Ohnehin scheint Kabak nicht zu planen, Schalke nach kurzer Zeit bereits wieder zu verlassen: "Schalke ist ein großer Klub mit Champions-League-Ambitionen", so der 19-Jährige.

Er fügte hinzu: "Ich glaube, dass Schalke auch in Zukunft in der spielt und kann mir deshalb absolut vorstellen, fünf Jahre hierzubleiben."

Schalke nach Heidel-Entlassung mit neuer Strategie bei Transfers

Wie der Kicker berichtet wird Schalke 04 nach der Entlassung von Christian Heidel bei Transfers eine neue Strategie verfolgen. Demnach müssen sich Jochen Schneider (Sportvorstand), Michael Reschke (Technischer Direktor) und der neue Trainer David Wagner nun bei möglichen Neuzugängen zwingend einig sein.

Sobald auch nur einer der drei Verantwortlichen Bedenken äußert, wird der Transfer des jeweiligen Spielers verworfen. Damit soll die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt und dadurch verhindert werden, dass Spieler gegen Widerstände verpflichtet oder abgegeben werden.

Mühsamer Schalke-Sieg bei Wagner-Debüt

Bundesligist Schalke 04 hat seinem neuen Trainer David Wagner zum Einstand einen mühsamen Sieg geschenkt . Die Königsblauen gewannen ihr erstes Testspiel in der Vorbereitung beim Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen nach wenig überzeugender Leistung mit 3:1 (1:0).

Rabbi Matondo (15.) und Ahmed Kutucu (46. und 88.) erzielten die Tore für die Gelsenkirchener. Christian März verkürzte zwischenzeitlich für den Viertligisten (77.).