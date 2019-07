FC Schalke 04: Neue Strategie bei Transfers, Kabak mit 50-Millionen-Ausstiegsklausel? Alle News und Gerüchte zu S04

Schalke wird bei Transfers künftig anders vorgehen als unter Christian Heidel, zudem soll Kabak eine hohe Ausstiegsklausel haben. Alle News zu S04.

Der wird zur neuen Saison eine andere stragetische Ausrichtung verfolgen als noch unter Ex-Sportvorstand Christian Heidel. Demnach müssen sich die Verantwortlichen nun bei jedem möglichen Neuzugang einig sein, bevor ein Transfer über die Bühne gehen kann.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Nach Benito Raman könnte mit Linksverteidiger Robin Gosens von gleich der nächste Name folgen. Schalke soll sich mit dem 25-Jährigen bereits über einen Wechsel einig sein.

Zudem soll S04 Ozan Kabak mit einer Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro ausgestattet haben. Alexander Nübel besuchte derweil seinen Ex-Verein Paderborn und der neue Trainer David Wagner feierte ein erfolgreiches Debüt trotz wenig überzeugender Leistung.

Der FC Schalke 04 am Montag: Alle relevanten News und Gerüchte rund um S04 findet Ihr in diesem Artikel.

Die Schalke-04-News der vergangenen Tage:

Nübel "spioniert" bei Ex-Klub Paderborn

Schalke-Torwart Alexander Nübel hat während des Urlaubs in seiner alten Heimat bei Ex-Verein Paderborn vorbeigeschaut. Der 22-Jährige, der 2015 vom -Aufsteiger nach Gelsenkirchen gewechselt war, besuchte das 3:2 im Test gegen Ipswich Town.

In Dellbrück schossen Kai Pröger, Tobias Schwede und Babacar Gueye Paderborn zum zweiten Sieg im zweiten Testspiel.

Neuzugang Kabak mit 50-Millionen-Euro-Klausel?

Hat Ozan Kabak in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro verankert? Der Kicker spekuliert, dass Schalke 04 den Innenverteidiger in einer Preiskategorie mit Rabbi Matando oder Matija Nastasic angesiedelt haben könnte.

Eine Beteiligung des FC Bayern, der Kabak wohl ebenfalls auf dem Zettel hatte, hat Sportvorstand Jochen Schneider allerdings dementiert. Er betonte, dass "kein anderer Verein mit im Boot" sitze und sich einen Vorvertrag gesichert hat.

Ohnehin scheint Kabak nicht zu planen, Schalke nach kurzer Zeit bereits wieder zu verlassen: "Schalke ist ein großer Klub mit Champions-League-Ambitionen", so der 19-Jährige.

Er fügte hinzu: "Ich glaube, dass Schalke auch in Zukunft in der spielt und kann mir deshalb absolut vorstellen, fünf Jahre hierzubleiben."

Schalke nach Heidel-Entlassung mit neuer Strategie bei Transfers

Wie der Kicker berichtet wird Schalke 04 nach der Entlassung von Christian Heidel bei Transfers eine neue Strategie verfolgen. Demnach müssen sich Jochen Schneider (Sportvorstand), Michael Reschke (Technischer Direktor) und der neue Trainer David Wagner nun bei möglichen Neuzugängen zwingend einig sein.

Sobald auch nur einer der drei Verantwortlichen Bedenken äußert, wird der Transfer des jeweiligen Spielers verworfen. Damit soll die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt und dadurch verhindert werden, dass Spieler gegen Widerstände verpflichtet oder abgegeben werden.

Mühsamer Schalke-Sieg bei Wagner-Debüt

Bundesligist Schalke 04 hat seinem neuen Trainer David Wagner zum Einstand einen mühsamen Sieg geschenkt . Die Königsblauen gewannen ihr erstes Testspiel in der Vorbereitung beim Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen nach wenig überzeugender Leistung mit 3:1 (1:0).

Rabbi Matondo (15.) und Ahmed Kutucu (46. und 88.) erzielten die Tore für die Gelsenkirchener. Christian März verkürzte zwischenzeitlich für den Viertligisten (77.).

Schalke 04: Ralf Fährmann erklärt seinen Wechsel zu

Schalke-Urgestein Ralf Fährmann wird in der kommenden Saison auf Leihbasis für Norwich City in der Premier League auflaufen. In einem Interview hat er der Torhüter nun erklärt, warum er sich für den Schritt entschieden hat.

Ralf is looking forward to meeting you all... 😁👋 #ncfc pic.twitter.com/FQTBs7zDnX — Norwich City FC (@NorwichCityFC) 5. Juli 2019

"Es ist jetzt schon ein paar Wochen her, da gab ein paar Vereine, die an mir interessiert waren", erklärte der 30-Jährige auf dem Youtube-Kanal der Canaries. "Aber Norwich hat mir ein sehr vertrautes Gefühl gegeben." Die Entscheidung sei ihm daher "relativ leicht" gefallen.

Der langjährige Kapitän der Knappen wurde im Winter 2019 vom damaligen Trainer Domenico Tedesco auf die Bank verbannt. Nach insgesamt zwölf Jahren hat Fährmann nun "gefühlt, dass es Zeit für etwas Neues ist." Jeder träume von der Premier League, so der Torhüter weiter.

Auch Schalke interessiert? fordert wohl 22 Millionen Euro für Elseid Hysaj

In einem möglichen Transferpoker um Rechtsverteidiger Elseid Hysaj droht dem FC Schalke 04 namhafte Konkurrenz. Wie die spanische Mundo Deportivo und Metro berichten, sollen neben S04 auch und am 25-Jährigen interessiert sein.

Nächster Knackpunkt für Schalke könnte die Ablöseforderung der Neapolitaner sein. Laut Il Mattino will das Team von Carlo Ancelotti den Albaner halten. Erst ab einer Summe von 22 Millionen Euro sei man dem Bericht zufolge gesprächsbereit.

Ein Abschied Hysajs aus Neapel scheint dennoch wahrscheinlich. "Für mich ist meine Zeit in Napoli vorbei und ich hoffe, ein Team zu finden, das mir das gibt, was ich brauche", sagte der Verteidiger zuletzt gegenüber DigitAlb.

Sein Vertrag beim italienischen Spitzenklub läuft noch bis 2021.

Schalke 04: Innenverteidiger George Timotheou wechselt nach

Der australische Innenverteidiger George Timotheou wechselt vom FC Schalke 04 zum belgischen Erstligisten Zulte Waregem und unterschreibt dort einen Vertrag über zwei Jahre. Zudem hat sich der Klub die Option, den Kontrakt, um eine weitere Saison zu verlängern.

DONE DEAL 🤝⎪Welkom bij #TeamEssevee , George Timotheou



🇦🇺 Australiër

⛔️ Centrale verdediger

🔁 @s04

✒️ 2 seizoenen (+1 seizoen optie) #TeamEssevee pic.twitter.com/fUZ4ugr9fN — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) 6. Juli 2019

Timotheou wechselte erst im Juli 2018 von Sydney Olympic nach Gelsenkirchen und kam in seiner ersten Saison in vermehrt in der Oberliga bei der U23 zum Einsatz. Unter Huub Stevens schaffte er jedoch den Sprung in den Profikader und feierte am 34. Spieltag gegen den sein Debüt in der Bundesliga.

FC Schalke 04 offenbar mit Robin Gosens einig - Ablösepoker mit Bergamo

Bundesligist FC Schalke 04 ist sich mit Robin Gosens von Atalanta Bergamo offenbar über einen Transfer einig. Jetzt liege es an den beiden Vereinen, Einigkeit über eine Ablösesumme zu erzielen. Das berichtet die WAZ.

Gosens (Vertrag bis 2020) hatte in der vergangenen Saison mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. In 28 Serie-A-Spielen gelangen dem 25-jährigen Linksverteidiger drei Tore und zwei Assists. Als Dritter qualifizierte er sich mit Atalanta für die Champions League.