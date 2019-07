FC Schalke 04: Cedric Teuchert zu Hannover 96, Nübel im engen Kontakt mit Bayern - alle News und Transfergerüchte zu S04

Alexander Nübel steht offenbar im engen Kontakt zum FC Bayern und Cedric Teuchert wechselt nach Hannover. Alle News und Gerüchte zu Schalke 04.

Die Kaderplanungen des gehen voran. Nachdem man bereits am Montag dem FC Bayern Ozan Kabak wegschnappte, machen die Königsblauen jetzt dem BVB Konkurrenz im Rennen um Patrik Schick.

Indes steht der FC Bayern offenbar im engen Kontakt mit Alexander Nübel. Der 22-Jährige wurde zuletzt bei der von der UEFA zum besten Torhüter des Turniers gewählt.

Der FC Schalke 04 am Dienstag: Alle relevanten News und Gerüchte rund um S04 findet Ihr in diesem Artikel.

Die Schalke-04-News der vergangenen Tage:

FC Schalke 04: Cedric Teuchert wechselt auf Leihbasis zu

Zweitligist Hannover 96 baut bei der Mission Wiederaufstieg auf Junioren-Nationalspieler Cedric Teuchert vom Bundesligisten Schalke 04. Der Angreifer, der zuletzt den Sprung in den finalen EM-Kader der U21 nicht geschafft hatte, wechselt auf Leihbasis für die kommende Saison nach Niedersachsen. Bei Schalke besitzt der 22-Jährige noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021.

Endlich ist es offiziell: Stürmer Cedric #Teuchert kommt für eine Saison auf Leihbasis von @s04 - danach besitzt #H96 eine Kaufoption für den deutschen #U21-Nationalspieler. 📝 Herzlich willkommen in #Hannover, Cedric! 🤗 #NiemalsAllein ⚫⚪💚https://t.co/k1SYNSRwU0 — Hannover 96 (@Hannover96) 2. Juli 2019

Teuchert war im Januar vergangenen Jahres vom nach Gelsenkirchen gewechselt. Bei den Königsblauen kam er aber nur auf neun Bundesligaspiele, vier Pokalpartien und zwei Europacup-Einsätze. Ein Tor gelang ihm dabei nicht.

"Für Cedric ist es nach seinen 18 - nicht immer leichten - Monaten auf Schalke wichtig, nun Spielpraxis zu sammeln und Tore zu schießen", sagte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider: "Bei einem ambitionierten Klub wie Hannover 96, der den sofortigen Wiederaufstieg anstrebt, sehen wir ihn für dieses Ziel bestens aufgehoben."

U21-EM: Schalke-Keeper Alexander Nübel ins Team des Turniers gewählt

Ozan Kabak will mit Schalke 04 in die

Neuzugang Ozan Kabak will mit dafür sorgen, dass Bundesligist Schalke 04 wieder an erfolgreiche Zeiten anknüpft. "Natürlich ist Schalke eine der großen Mannschaften, die um die Champions-League-Plätze mitspielen kann. Ich habe ein sehr gutes Gefühl und bin überzeugt davon, dass wir gemeinsam Erfolg haben werden", sagte der türkische Verteidiger bei seiner offiziellen Vorstellung am Dienstag bei den Königsblauen.

Er habe sich trotz anderer Angebote bewusst für S04 entschieden, da seiner Meinung nach Schalke trotz der schwachen vergangenen Saison eine "sehr gute Mannschaft" sei, in der er sich viele Einsätze erhofft.

FC Schalke 04: Alexander Nübel in engem Kontakt mit Bayern München

Torwart Alexander Nübel steht laut Sport1 -Informationen im engen Kontakt mit dem . Der Rekordmeister möchte den 22-Jährigen spätestens im Sommer 2020 verpflichten, wenn sein Vertrag bei den Königsblauen ausläuft.

Neben den Münchnern sollen gleich mehrere Top-Klubs aus , , und ein Auge auf Nübel geworfen haben. Dabei soll vor allem die ihr Interesse bekundet haben. Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider kündigte jedoch auf der Mitgliederversammlung der Knappen an, Nübel halten zu wollen.

Der Schalker Torhüter weilte zuletzt mit der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der EM in Italien und verlor dort am Sonntag im Finale mit 1:2 gegen Spanien.

In den kommenden Wochen will sich der Vize-Europameister nun wohl mit den verschiedenen Angeboten befassen.

Schalke 04 macht BVB Konkurrenz im Rennen um Patrik Schick

Bundesligist Schalke 04 macht offenbar dem Erzrivalen Borussia Dortmund Konkurrenz im Werben um den tschechischen Nationalstürmer Patrik Schick . Das berichtete die Bild -Zeitung am Dienstag. Auch soll um den Angreifer buhlen, der den italienischen Spitzenklub AS Rom verlassen möchte.

Am Montag bereits hatte der kicker den BVB mit Schick in Verbindung gebracht. Der 23-Jährige ist noch bis 2022 an Rom gebunden und soll zunächst ausgeliehen werden. Allerdings hält auch Schicks Ex-Klub Genua Transferrechte an dem spielstarken Angreifer, der in der abgelaufenen Saison in 32 Pflichtspielen für die Roma fünf Tore erzielte.

Schalke bezahlt letzte Rate für Veltins-Arena

Bundesligist Schalke 04 hat seine Arena abbezahlt. Mit Überweisung der letzten Rate am Montag tilgten die Königsblauen den Kredit in Höhe von rund 123 Millionen Euro. "Wir haben vor rund 20 Jahren mutig investiert und damit Werte geschaffen. Der Bau war ein Meilenstein", sagte Finanzvorstand Peter Peters.

Die erste privatwirtschaftlich finanzierte große Sportstätte in war 2001 eröffnet worden, die Baukosten in Höhe von 191 Millionen Euro stemmte der Klub ohne Fremdmittel.

Auch 18 Jahre nach der Fertigstellung genüge die Multifunktionsarena "noch höchsten Anforderungen", meinte Peters: "Ich bin mir sicher, dass wir noch mehrere Jahrzehnte Freude an unserem Wohnzimmer haben werden." Das Fassungsvermögen stieg durch Umbauten von 60.204 Zuschauern 2001 auf mittlerweile 62.271. Zudem wurde in den vergangenen Jahren immer wieder in die Modernisierung investiert: mit dem Austausch des Videowürfels (2016), dem Bau einer neuen Beschallungsanlage (2017) und des neuen LED-Flutlichts (2018). Zudem wurden die Dachmembranen einmal komplett ausgetauscht.

Schalke 04: Weston McKennie schießt USA ins Gold-Cup-Halbfinale

Der Schalker Weston McKennie hat die amerikanische Nationalmannschaft beim Gold-Cup vor einer Blamage bewahrt und sie ins Halbfinale geschossen. Der Titelverteidiger setzte sich dank des Kopfballtreffers des 20-Jährigen (25.) im Viertelfinale von Philadelphia mühsam 1:0 (1:0) gegen den krassen Außenseiter Curacao durch.

In der Vorschlussrunde treffen die USA am Donnerstag auf Mit-Gastgeber Jamaika, der 1:0 (0:0) gegen Panama gewann. Das zweite Halbfinale am Mittwoch bestreiten Haiti und , das Endspiel findet am Sonntag in Chicago statt.