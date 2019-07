Ex-Schalker Teemu Pukki verlängert bei Norwich City

Der frühere Schalker Bundesligaprofi Teemu Pukki (29) hat seinen Vertrag beim englischen Premier-League-Aufsteiger mit dem deutschen Teammanager Daniel Farke bis 2022 verlängert. Das gaben die Kanarienvögel am Mittwoch bekannt.

Zudem hat der Klub die Option, den Finnen ein zusätzliches Jahr an sich zu binden. Pukki hatte mit 29 Treffern in der Vorsaison maßgeblichen Anteil am Aufstieg von Norwich.

Teemu Pukki has signed a new three-year deal with the Club, with the option of a further year! 🙌 #ncfc