Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung des DFB-Pokals

DFB-Pokal - das Viertelfinale steht auf dem Plan. Der FC Schalke 04 spielt gegen den FC Bayern München. Wer zeigt / überträgt das Spiel live?

Königsblau gegen Rot heißt es im Viertelfinale des DFB-Pokals. Der hat am Dienstagabend den zu Gast. Anpfiff ist um 20.45 Uhr in der Veltins Arena von Gelsenkirchen.

Bei Schalke 04 ist in den letzten Wochen der Wurm drin. Nach einer soliden Hinrunde sind die Königsblauen nun in einer Krise angelangt. Zuletzt setzte es gegen RB Leipzig (0:5) und auch in Köln (0:3) deftige Pleiten, zudem ist Trainer David Wagner aufgrund des Verletzungspechs nicht zu beneiden. Ozan Kabak, Suat Serdar und auch Omar Mascarell stehen gegen den FC Bayern nicht zur Verfügung.

Auf der Gegenseite könnte es rein sportlich gar nicht besser laufen. Der FC Bayern steht unter der Regie von Trainer Hansi Flick bereits mit einem Bein im Champions-League-Viertelfinale (das Hinspiel bei Chelsea gewann man mit 3:0) und ist auch in der derzeit nicht zu bezwingen. Beim 6:0 in Hoffenheim stellte man dies in Halbzeit eins eindrucksvoll unter Beweis. Getrübt wurde die Leistung von den Vorfällen rund um die Schmähplakate für 1899-Mäzen Dietmar Hopp.

Im stehen Schalke und der FC Bayern unter den besten acht Teams dieser Saison. Wer schafft es unter die letzten vier?

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert in diesem Artikel alle Informationen zur Übertragung des DFB-Pokals.

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. FC Bayern München? Der DFB-Pokal auf einen Blick

Duell FC Schalke 04 - FC Bayern München Datum Dienstag, 3. März 2020 | 20.45 Uhr Ort Veltins Arena (Gelsenkirchen, Deutschland) Zuschauer 62.271 Plätze

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. FC Bayern München live im TV?

FC Schalke 04 gegen den FC Bayern München wird an diesem Dienstag live im TV gezeigt / übertragen. Das ist gleich einmal eine Ansage, die für alle Fans der beiden Mannschaften bestimmt eine frohe Kunde ist. Doch wie geht das - wer hat die vollen 90 Minuten im deutschen Fernsehen im Angebot? Wir sagen es Euch.

Das Erste überträgt FC Schalke 04 vs. FC Bayern München live im Free-TV

Wie auch schon in der vorherigen Runde hat das Erste im Viertelfinale ein Pokalspiel live im Free-TV auf Lager. Das Duell FC Schalke 04 gegen FC Bayern München wird von der ARD in voller Länge gezeigt / übertragen. Im Free-TV ist das die einzige Möglichkeit, die ganze Partie anzuschauen.

Das Erste ist einer von gleich drei Sendern, die den DFB-Pokal in diesem Jahr live im Fernsehen zeigen / übertragen. Ihr wollt jedoch wissen, wie das Erste an diesem Dienstag aufgestellt ist und wer die Moderation bzw. den Kommentar zum Spiel übernimmt?

FC Schalke 04 vs. FC Bayern München wird live im Free-TV bei der ARD gezeigt / übertragen! Es folgen alle Infos zum Spiel bei der ARD:

Art der Übertragung : Einzelspiel

: Einzelspiel Start der Übertragung : 20.15 Uhr (nach der Tagesschau)

: 20.15 Uhr (nach der Tagesschau) Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Kommentator : Gerd Gottlob

: Gerd Gottlob Moderator: Alexander Bommes

Um 20.15 Uhr beginnt das Erste mit der Vorberichterstattung zur DFB-Pokal-Partie aus der Veltina Arena. Rund 30 Minuten später wird der Pokalkracher FC Schalke 04 gegen FC Bayern München dann angepfiffen und Ihr könnt kostenlos mit dabei sein. Alternativen?

Sky zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. FC Bayern München live im TV

Es gibt Alternativen, wie Ihr die ganze Pokalbegegnung zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Bayern München anschauen könnt. Sky hat nämlich ebenfalls die Übertragungsrechte am DFB-Pokal. Der Unterföhringer Pay-TV-Sender hat die vollen 90 Minuten und auch eine mögliche Verlängerung samt Elfmeterschießen live im TV im Angebot.

Bei Sky im Fernsehen den DFB-Pokal anschauen? Ja, das ist eine Möglichkeit. In der Veltins Arena könnt Ihr aber nur dann hautnah mit dabei sein, wenn Ihr ein Abonnement beim Pay-TV-Sender abschließt. Hier gibt es dazu alle Informationen.

Einen großen Vorteil hat die Live-Übertragung von FC Schalke 04 gegen den FC Bayern München bei Sky: Der Sender zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten im Einzelspiel und bleibt auch am Ball, wenn es in die Overtime geht.

FC Schalke 04 vs. FC Bayern München: Sky zeigt / überträgt das Einzelspiel im TV

Art der Übertragung : Einzelspiel

: Einzelspiel Start der Übertragung : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Kommentator : Kai Dittmann

: Kai Dittmann Kanal: Sky Sport 2 / Sky Sport 2 HD

Da an diesem Viertelfinalspieltag keine zwei Spiele im DFB-Pokal gleichzeitig ausgetragen werden, wird FC Schalke 04 gegen den FC Bayern München nicht live in der Konferenz gezeigt.

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM?

Schalke gegen Bayern München wird also live im Fernsehen gezeigt - und das gleich auf zwei verschiedenen Sendern. Doch wie steht es um die Übertragung live im Internet? Kommt der ganze Pokalschlager live im Stream? Und wenn ja - wo?

Das Erste zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. FC Bayern München live im Stream

Die ARD ist an diesem Dienstag ebenfalls im Internet in voller Länge mit dabei, wenn das Duell FC Schalke 04 gegen den FC Bayern München angepfiffen wird. Der Fernsehsender hat einen eigenen LIVE-STREAM, in dem die vollen 90 Minuten des DFB-Pokalspiels übertragen werden. Das geht - natürlich - kostenlos.

Das Erste meldet sich am Dienstag per LIVE-STREAM aus der Veltins Arena und beginnt dabei ab 20.15 Uhr mit den Vorberichten zum Pokalspiel. Das Gute daran ist, dass Ihr mit dem LIVE-STREAM der ARD ohne großen Aufwand Fußball live anschauen könnt. Optionen gibt es dabei viele, wie Ihr denn auf den Stream zugreift. Ihr könnt Euch einfach mit einem beliebigen mobilen Gerät auf www.daserste.de einklinken und den DFB-Pokal live im Stream anschauen oder die ARD-App im App-Store Eures Smartphones herunterladen.

Auch hier ist das Erste aber nicht der exklusive Rechteinhaber: Sky hat ebenfalls Bilder des Spiels im LIVE-STREAM parat.

Sky Go überträgt FC Schalke 04 vs. FC Bayern München am Dienstag im LIVE-STREAM

Sky zeigt die vollen 90 Minuten zwischen Schalke 04 und dem FC Bayern München am Dienstag im Internet. Der Anbieter hat einen Online-Dienst, der sich Sky Go nennt. Dieser zeigt / überträgt das TV-Bild des Senders auf die mobilen Geräte der Nutzer.

Um FC Schalke 04 gegen den FC Bayern München aber vollständig sehen zu können, braucht Ihr ein Abonnement beim Unterföhringer Sender. Ist das der Fall, dann haben wir sehr gute Neuigkeiten für Euch: Der Online-Dienst Sky Go überträgt dann den ganzen Pokalkracher im LIVE-STREAM. Um dieses Bild sehen zu können, ist ein Abonnement bei Sky jedoch vorausgesetzt.

Ihr habt schon wieder vergessen, wer die vollen 90 Minuten auf Sky kommentiert? Dann schaut oben nach und ladet Euch aber gleichzeitig die App zu Sky Go hier herunter:

Hier Schalke 04 gegen den FC Bayern live auf Sky mit Android-Geräten sehen: Sky Go für Android-Geräte - Google-Play-Store

Hier Schalke 04 gegen den FC Bayern live auf Sky mit Apple-Geräten sehen: Sky Go für Apple-Geräte - iTunes-Store

Sky Ticket zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM

Sky Go war jedoch nicht der einzige Online-Anbieter, den Sky ins Rennen schickt, um FC Schalke 04 gegen den FC Bayern München im LIVE-STREAM zu übertragen. Sky Ticket bietet ebenfalls eine Option, um die Pokalschlacht zwischen den beiden Bundesligisten anzuschauen.

Dabei ist Sky Ticket aber doch etwas anders aufgebaut als beispielsweise die TV-Übertragung von Sky oder das LIVE-STREAM-Bild von Sky Go. Ihr seht zwar dieselben Bilder, doch hier braucht Ihr kein langfristiges Abonnement.

Mit Sky Ticket seht Ihr den DFB-Pokal sowie die Bundesliga und Premier League im LIVE-STREAM - für nur 9,99 Euro im ersten Monat. Nach Abschluss der ersten vier Wochen kostet Sky Ticket 29,99 Euro pro Monat, monatlich kündigen geht aber jederzeit.

DFB-Pokal: Onefootball zeigt FC Schalke 04 vs. FC Bayern München per App im LIVE-STREAM

FC Schalke 04 gegen den FC Bayern München - das DFB-Pokal-Viertelfinale wird am Dienstag live im TV und auch im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen, das steht soweit fest. Doch wir haben noch eine vierte Option, wie die vollen 90 Minuten live im Stream laufen.

Das Pokalspiel kann nämlich auch in der App Onefootball in voller Länge im LIVE-STREAM angeschaut werden. Kompliziert ist dabei wirklich anders: Ihr könnt Euch in der App ein Viertelfinale aus dem DFB-Pokal aussuchen und dieses dann als Einzelspiel buchen - jedoch kostenpflichtig. Pro Pokalspiel zahlt Ihr nur 3,99 Euro. Hier gibt's alle weiteren Informationen zu diesem alternativen Service.

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM?

FC Schalke 04 vs. FC Bayern München im DFB-Pokal: Wer zeigt alle Spiele live im TV und LIVE-STREAM?

Die Übertragung des DFB-Pokals ist jedes Jahr aufs Neue eine Sache für sich. Der deutsche Pokalwettbewerb wird nämlich auf gleich mehreren Kanälen live im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen,

In der Saison 2019/20 sind es gleich drei Sender, auf welchen die vollen 90 Minuten einiger Pokalspiele live im TV und LIVE-STREAM übertragen werden. Genaue Details zu diesen Sendern erhaltet Ihr nun in diesem Abschnitt. Eines noch vorab, um ein paar Namen zu nennen: Sky, die ARD und Sport 1 sind die drei Sender, die relevant sind.

Sky zeigt den DFB-Pokal (FC Schalke 04 vs. FC Bayern München) in der Saison 2019/20 live im TV und LIVE-STREAM

Sky zeigt / überträgt alle 63 Partien des Wettbewerbs live und in voller Länge im Einzelspiel sowie in der Konferenz - von der ersten Runde bis zum Finale. Allerdings laufen die Spiele des DFB-Pokals ausschließlich im Pay-TV. Ein Sky-Abonnement ist also eine unabdingbare Voraussetzung.

Zudem zeigt Sky auch DFB-Pokalspiele im LIVE-STREAM, mit den Online-Diensten Sky Go und Sky Ticket.

DFB-Pokal (FC Schalke 04 vs. FC Bayern München) in der Saison 2019/20 wird live im TV und LIVE-STREAM bei der ARD gezeigt

Das Erste hat ebenfalls seine Finger im Spiel, wenn es um die Übertragung der Spiele live im TV und LIVE-STREAM geht. In der ganzen DFB-Pokalsaison 2019/20 hat die ARD neun Pokalspiele im Angebot. Davon sind noch folgende übrig:

Viertelfinale - zwei Spiele live im TV und LIVE-STREAM

- Spiele live im TV und LIVE-STREAM Halbfinale - zwei Spiele live im TV und LIVE-STREAM

- Spiele live im TV und LIVE-STREAM Finale live im TV und LIVE-STREAM

Auch hier gilt: Die ARD zeigt / überträgt den DFB-Pokal nicht nur live im TV sondern auch im LIVE-STREAM. Deswegen ist das auch bei FC Schalke 04 vs. FC Bayern München der Fall.

DFB-Pokal in der Saison 2019/20 live im TV und LIVE-STREAM bei Sport1

Sport1 ist der dritte Sender im Übertragungspaket des deutschen Pokalwettbewerbs. Der Sportsender zeigt / überträgt ausgewählte DFB-Pokalspiele live im Free-TV und zeigt diese dann ebenfalls live im Stream. Bis zum Viertelfinale überträgt Sport1 jeweils ein Spiel pro Runde, Schalke gegen FC Bayern ist davon an diesem Dienstag nicht betroffen.

Zudem kommt das LIVE-STREAM-Angebot von Onefootball noch hinzu, welches wir Euch oben bereits geschildert haben.

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. FC Bayern München? Der Direktvergleich

FC SCHALKE 04 (wettbewerbsübergreifend bislang 114 Duelle) FC BAYERN MÜNCHEN 20 Siege 65 29 Unentschieden 29 65 Niederlagen 20 122 Tore 244

FC Schalke 04 vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen

Das Spiel des FC Schalke 04 gegen den FC Bayern München wird um 20.45 Uhr angepfiffen. Dementsprechend gibt es um 19.45 Uhr an dieser Stelle die Aufstellungen.