Schalke 04 vs. FC Bayern München jetzt im LIVE-TICKER: Das DFB-Pokal-Viertelfinale - 0:1

Schalke 04 und der FC Bayern München treffen im DFB-Pokal-Viertelfinale aufeinander. Goal ist jetzt mit dem LIVE-TICKER in der Veltins Arena dabei.

Pokalkracher am Dienstagabend: Der hat um 20.45 Uhr den deutschen Rekordmeister zu Gast. Das -Viertelfinale im LIVE-TICKER - auf geht's.

Der FC Schalke 04 hat in den vergangenen Runden den SV Drochtersen-Assel (5:0), Arminia Bielefeld (3:2) und (3:2 nach Verlängerung) aus dem Wettbewerb geworfen. Die Hürden des FC Bayern München lauteten Energie Cottbus (3:1), (2:1), und (4:3).

In der gab es bereits zwei Aufeinandertreffen in der Saison 2019/20. Beide Spiele gingen deutlich an die Münchner, die aktuell die Tabelle der Bundesliga anführen. Beim 3:0 im Hinspiel und auch dem 5:0 in der Allianz Arena ließ man S04 absolut keine Chance.

+++ LIVE-TICKER AKTUALISIEREN +++

FC Schalke 04 vs. FC Bayern München 0:1 Tore 0:1 Kimmich (40.) Aufstellung FC Schalke 04 Schubert - Kenny, Becker, Todibo, Nastasic, Oczipka - McKennie - Schöpf, Boujellab (ab 64. Raman), Matondo - Burgstaller Aufstellung FC Bayern München Neuer - Pavard, Kimmich, Alaba, Davies - Tolisso, Thiago - Müller, Goretzka, Coutinho - Gnabry Gelbe Karten Nastasic (66.), Burgstaller (66.)

FC Schalke 04 vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Wechsel bei S04

80' Den Schalkern läuft so langsam die Zeit davon, sie müssen angreifen. Und das tun sie jetzt: Matondo wird mit einem Steilpass in den Sechzehner geschickt. Er erläuft das Leder gerade noch vor der Grundlinie und bringt ihn in die Mitte, setzt sie aber ans Außennetz.

77' Da wird es etwas brenzlig in der Bayern-Hälfte: Kimmich spielt einen zu kurzen Rückpass in Richtung Neuer. Burgstaller geht beinahe dazwischen, der Schlussmann eilt aber noch rechtzeitig aus seinem Sechzehner und bereinigt die Szene mit einem langen Ball nach vorne.

76' Immerhin mal wieder etwas Entlastung: Der eingewechselte Raman kommt links im Sechzehner an den Ball und bringt ihn flach vors Tor, ein Verteidiger ist aber zur Stelle und kann seine Hereingabe klären.

75' Die Bayern drängen auf den zweiten Treffer. Der Sechzehner der Schalker steht momentan quasi unter Dauerbeschuss, von beiden Seiten hagelt es Flankenbälle.

72' Erneut ein Fast-Traumtor! Diesmal kommt Goretzka im Sechzehner an einen hohen Ball und verwertet ihn mit einem spektakulären Fallrückzieher, der senkt sich aber erst ganz knapp hinter dem Querbalken.

70' Nächste gute Chance! Die fällige Ecke von rechts kommt an den zweiten Pfosten, dort steigt Goretzka völlig frei zum Kopfball hoch, setzt ihn aber neben den linken Pfosten. Da hat die Abstimmung in der Verteidigung der Schalker nicht gestimmt.

69' Abschluss der Bayern: Goretzka kommt zentral im Sechzehner an den Ball und bedient den rechts mitgelaufenen Gnabry. Der geht noch ein paar Meter und zieht ab, Schubert ist aber rechtzeitig im kurzen Eck und wehrt den Schuss zur Seite ab.

68' Den fälligen Freistoß schlenzt Alaba in Richtung Tor, scheitert aber an der Mauer und schießt einen der hochspringenden Schalker ab.

FC Schalke 04 vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: GELB für Burgstaller (Schalke 04)

66' Weil er sich über die Entscheidung des Schiedsrichters beschwert, sieht Guido Burgstaller ebenfalls den gelben Karton.

FC Schalke 04 vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: GELB für Nastasic (Schalke 04)

66' Matija Nastasic sieht nach einem Foul an Tolisso vor dem Schalker Strafraum die Gelbe Karte

FC Schalke 04 vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Wechsel bei S04

Und FAST direkt die Bude! 🤭 Schade, Benito! https://t.co/JYSDmQKMFi — FC Schalke 04 (@s04) March 3, 2020

64' Erster Wechsel der Partie: Benito Raman ist für Nassim Boujellab im Spiel.

62' Latte! Coutinho beinahe mit einem Traumtor. Der Brasilianer setzt sich halblinks am Sechzehner mit einem schnellen Haken gegen zwei Bewacher durch und schlenzt den Ball dann hoch aufs rechte Eck. Schubert streckt sich vergeblich, hat aber Glück, denn das Leder geht auf den Querbalken und springt dann ins Aus.

COUTINHO! Wunderschöner Schuss - aber nur an den Querbalken. 😩 pic.twitter.com/MtzDacihRP — FC Bayern München (@FCBayern) March 3, 2020

60' Schalke startet einen Gegenzug, der endet aber frühzeitig. Burgstaller wird vor dem Sechzehner bedient, bekommt es aber gleich mit zwei Verteidigern zu tun und wird von der Kugel getrennt. Da fehlt es oft an Unterstützung durch nachrückende Mitspieler bei den Knappen.

58' Freistoß für die Bayern in der gegnerischen Hälfte, etwa 35 Meter vom Tor entfernt. Alaba versucht es direkt, setzt die Kugel aber meterweit über den Kasten.

55' Ansonsten bietet sich ein ganz ähnliches Bild wie vor dem Seitenwechsel. Die Bayern sind klar tonangebend und verlagern das Spiel in die gegnerische Hälfte, Schalke konzentriert sich auf die Abwehrarbeit.

52' Kuriose Szene: Müller will eine Ecke von rechts schnell ausführen und die Grundlinie entlang flach zu einem Mitspieler spielen, sein Ball ist aber zu weit rechts angesetzt und rollt deshalb ins Aus. Das kann er selbst nicht fassen, schlägt beide Hände über dem Kopf zusammen und geht sogar zu Boden. So schlimm war die Aktion aber doch nicht, kann ja mal passieren.

​49' Auf der anderen Seite ist eine Flanke von Davies lange unterwegs, Oczipka geht auf Nummer sicher und klärt sie ins Aus. Die Ecke wird von Kimmich ausgeführt, findet aber keinen Abnehmer.

47' Matondo startet den ersten Schalker Vorstoß und tankt sich bis zum Sechzehner durch. Dort ist er aber auf sich allein gestellt und bevor er abziehen kann, wird er von der Defensive gestoppt.

46' Die zweite Hälfte läuft.

Halbzeit | Schalke muss nach dem Seitenwechsel also dringend versuchen, offensiv wieder aktiver zu werden und die Bayern zu beschäftigen. Denn bleiben die Gäste so dominant wie vor der Pause, dürfte es ansonsten wohl nicht mehr lange bis zum zweiten Treffer dauern. Gleich geht es weiter.

Halbzeit | Mit einer knappen 1:0-Führung für die Bayern geht es in die Kabinen. Schalke erwischte einen guten Start in die Partie, schaltete nach Ballgewinnen gut um und hatte die ersten Großchancen der Partie. Schöpft schlenzte knapp vorbei (5.), Burgstaller scheiterte an der Latte (12.). Danach übernahmen die Bayern aber klar die Kontrolle und sorgten mit großem Druck dafür, dass sich Schalke kaum mehr befreien konnte. Bis auf eine Chance für Goretzka (16.) sprang wenig Gefährliches dabei heraus, bis Kimmich kurz vor der Pause einen Abpraller gekonnt verwertete und zur Führung traf (40.).

FC Schalke 04 vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER - HALBZEIT

45. + 1. Dann ist Pause in Gelsenkirchen.

45' Es gibt eine Minute Nachspielzeit.

43' Nach dem Tor geht es weiter nur in eine Richtung. Der Schalker Offensivelan der Anfangsphase ist inzwischen verflogen. Jetzt müssen die Hausherren aufpassen, um sich vor der Pause nicht noch einen Treffer einzufangen.

FC Schalke 04 vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER - 0:1, Tor durch Joshua Kimmich

Schalke bekommt eine Ecke nicht geklärt - und #Kimmich steht am Strafraumrand und nimmt das Ding volley!



Wichtig! #S04FCB #MiaSanMia pic.twitter.com/d3yrr82mP2 — FC Bayern München (@FCBayern) March 3, 2020

40' Tooooor! FC Schalke 04 - FC BAYERN MÜNCHEN 0:1. Die Bayern legen vor! Eine Coutinho-Ecke von links kommt an den kurzen Pfosten. Burgstaller will mit dem Kopf klären, verlängert den Ball aber genau auf den lauernden Kimmich. Der steht halbrechts am Sechzehner, lässt die Kugel einmal aufspringen, zieht dann volley ab und trifft flach und platziert zwischen mehreren Gegenspielern hindurch ins linke Eck.

39' Gefahr im Schalker Strafraum: Ein hoher Ball wird von einem Verteidiger mit dem Kopf so geklärt, dass er gefährlich auf das eigene Tor kommt. Schubert reagiert gut und lenkt das Leder noch über die Latte.

38' Thiago spielt einen schönen Pass aus dem Fußgelenk in den Sechzehner, genau in den Lauf von Müller. Der köpft den Ball aus der Drehung in die Mitte, in der Hoffnung, dass dort ein mitgelaufener Mitspieler steht. Aber vergeblich.

36' Nach einer Kimmich-Ecke von rechts steigt Goretzka hoch, wird aber von McKennie so eng bewacht, dass der Kopfballversuch des Ex-Schalkers am Gegenspieler abprallt.

34' Goretzka sieht den links mitgelaufenen Davies, der vor der Grundlinie sofort flankt. Die Hereingabe wird aber zur leichten Beute für Keeper Schubert.

33' Der Ball läuft durch die Reihen der Gäste. Schalke schafft es momentan nicht, für Entlastung zu sorgen. Der Druck nimmt also zu, Abschlüsse der Bayern entstehen dabei aber derzeit nicht.

30' Die Bayern bleiben dominant und haben über 80 Prozent Ballbesitz. Das Spiel findet in diesen Minuten fast nur in der Hälfte der Hausherren statt, die aber gut verteidigen und kaum Aktionen im Sechzehner zulassen.

27' Nach einem Foul an Alaba gibt es Freistoß für die Bayern aus guter Position, halblinks etwa 23 Meter vom Tor entfernt. Coutinho führt aus, setzt den Ball aber in die Mauer.

25' Das Spiel geht also durchaus vielversprechend los, mit einigen Abschlüssen und Möglichkeiten auf beiden Seiten. Die Bayern haben mehr Spielanteile, doch Schalke wirkt bei den Gegenstößen gefährlich und schafft es bislang, die Bayern-Abwehr damit immer wieder zu beschäftigen.

24' Nächste Möglichkeit der Bayern: Müller kommt halbrechts im Sechzehner an einen springenden Ball und will ihn direkt und hoch ins rechte Eck schlenzen, setzt das Leder aber ein gutes Stück über die Latte.

22' Auf der anderen Seite der nächste gefährliche Abschluss: Pavard kommt am Sechzehner an einen Abpraller und zieht volley ab, die Körperhaltung erinnert stark an seinen schönen Treffer bei der Weltmeisterschaft gegen . Nur diesmal erwischt er den Ball nicht ganz so perfekt, und so kann Schubert den halbhohen Schuss zur Seite lenken.

19' Der Ball ist im Netz! Doch der Jubel der Schalker wird im Keim erstickt. Matondo treibt den Ball bis zum Sechzehner und steckt dann durch in den Lauf von Burgstaller. Der schließt freistehend vor Neuer im Grätschen ab und setzt den Ball ins rechte Eck. Doch die Fahne des Linienrichters geht sofort nach oben, und die Entscheidung wird durch eine kurze Rücksprache von Schiedsrichter Tobias Stieler per Funk mit seinen Kollegen bestätigt.

16' Da ist die erste Torchance der Bayern! Alaba bedient Pavard auf rechts mit einem guten Ball, der flankt mit dem ersten Kontakt in den Rückraum. Goretzka zieht aus etwa 12 Metern sofort ab, sein Flachschuss geht knapp am linken Pfosten vorbei ins Aus.

15' Den Bayern fehlen bislang die Abschlüsse. Und auch der hier ist eher unabsichtlich: Pavard wird mit einem Seitenwechsel bedient und will den Ball volley von rechts in die Mitte bringen. Der Ball rutscht ihm dabei auf den Spann und segelt gefährlich in Richtung Tor, senkt sich aber erst hinter der Latte.

12' Riesenchance für Schalke! Burgstaller scheitert an der Latte. McKennie treibt die Kugel bei einem Konter über rechts nach vorne, bringt dann die perfekte Flanke an den Fünfmeterraum. Burgstaller schließt per Seitfallzieher ab und produziert damit einen Aufsetzer, der an den Querbalken und von dort ins Aus springt. Glück für die Bayern.

Fast die Bude von Burgi! Nur die Querlatte hat was dagegen 🙄



Weiter so! 🙂



⏱ 12' | #S04FCB 0:0 | #S04 pic.twitter.com/3wxGqlSXpz — FC Schalke 04 (@s04) March 3, 2020

11' Schöner Doppelpass-Versuch zwischen Gnabry und Müller. Gnabry hebt das Leder in den Lauf Müllers, der köpft im Sechzehner zurück in den Lauf seines Kollegen, ein Gegenspieler hat dann aber etwas dagegen und geht dazwischen.

10' Die Schalker fackeln nicht lange: Burgstaller kommt vor dem Sechzehner an den Ball und zieht sofort flach ab, erwischt den Ball aber nicht gut und bringt ihn nicht in die Nähe des Kastens.

8' Der erste gute Angriff der Hausherren brachte also gleich die erste Großchance der Partie. Nun kontrollieren die Bayern aber wieder das Tempo, Schalke zieht sich weit zurück.

5' Gute Chance für Schalke! Boujellab schaltet sich auf links mit ein und legt ab auf den mitgelaufenen Schöpf. Der verschafft sich halblinks an der Strafraumlinie Platz, legt sich den Ball auf den rechten Fuß - und schlenzt ihn dann ganz knapp am rechten Pfosten vorbei. Da hätte sich Neuer wohl vergeblich gestreckt gehabt.

3' Die Gäste übernehmen gleich die Kontrolle und halten den Ball in den eigenen Reihen. Schalke beginnt in eher defensiver Grundformation.

1' Die Bayern werden gleich gefährlich: Gnabry nimmt rechts am Sechzehner einen hohen Ball an und bringt ihn flach vors Tor. Müller kommt nicht an die Kugel, Schubert greift zu.

FC Schalke 04 vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Das Spiel läuft.

vor Beginn | Ein Sieg gegen den Rekordmeister würde natürlich für frisches Selbstvertrauen sorgen. Doch die Schalker haben mit einigen Verletzungsproblemen zu kämpfen. Vor allem in der Defensive und im Mittelfeld fallen mit Kabak, Caligiuri, Mascarell, Serdar und Stambouli einige wichtige Akteure aus.

vor Beginn | Die Bayern gehen als klarer Favorit in die Partie, denn die Hausherren befinden sich in der Krise. In der Liga setzte es für Schalke zuletzt zwei klare Niederlagen gegen Leipzig (0:5) und Köln (0:3). Die Knappen stehen zwar noch auf Platz 6, drohen bei weiteren Punktverlusten aber ins Tabellenmittelfeld abzurutschen.

vor Beginn | "Ich hoffe, dass es sich auf Schalke auf den Fußball konzentriert", sagte Bayern-Coach Hansi Flick im Vorfeld der Partie. Kommen wir nun also zum Sportlichen. Und da fällt die Bilanz des Rekordmeisters unter Flick sehr positiv aus. Nur zwei Partien wurden unter seiner Leitung verloren. In der Liga grüßt sein Team mit drei Punkten Vorsprung auf von der Tabellenspitze.

vor Beginn | Hinzu kamen Medienberichte, wonach sich beide Vereine auf ein solches Vorgehen geeinigt hätten. Dies wurde von Seiten des FC Bayern aber inzwischen dementiert. Es gebe keine Vereinbarung darüber, "in welchen Fällen beide Mannschaften im heutigen Pokal-Viertelfinale den Platz verlassen", hieß es auf dem Twitter-Account des Vereins.

vor Beginn | Die Gastgeber haben in einer öffentlichen Mitteilung klar Stellung bezogen und erklärt, dass die Schalker Mannschaft den Platz verlassen wird, wenn es "derartige Vorkommnisse in der Veltins-Arena" geben werde. Und das "ungeachtet der Spieldauer, des Resultats oder etwaiger Konsequenzen".

vor Beginn | Der mit Spannung erwartete Kracher im Viertelfinale des DFB-Pokals zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Bayern München steht endlich an. Neben der Vorfreude auf den sportlichen Leckerbissen gab es im Vorfeld auch einige Spekulationen, die mit den Vorfällen vom Wochenende in Hoffenheim, den Beleidigungen gegen Dietmar Hopp und möglichen Auswirkungen auf die heutige Partie zu tun haben.

vor Beginn | Beim FC Schalke 04 gibt es an diesem Dienstagabend fünf personelle Änderungen in der Startformation. Trainer David Wagner hat sich nach dem 0:3 für neues Personal entschieden. Becker, Todibo, Matondo und Burgstaller sind gegen den FC Bayern München für Kabak (Beckenprellung), Raman, Harit und Gregoritsch (alle Bank) mit dabei. Zudem steht heute Schubert anstelle von Alex Nübel im Kasten.

vor Beginn | Noch rund 40 Minuten zum Anpfiff hier in der Veltins Arena. Das Stadion füllt sich, der DFB-Pokal wartet auf uns.

Schiedsrichter: Tobias Stieler (Hamburg)

Zuschauer: 62.271 (ausverkauft)

vor Beginn | Herzlich willkommen zum Spiel des Viertelfinales im DFB-Pokal zwischen dem FC Schalke 04 und Bayern München.

FC Schalke 04 vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Torwartwechsel bei S04

Torhüter Alexander Nübel hat vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen Schalke 04 und seinem künftigen Arbeitgeber Bayern München seinen Status als Nummer eins bei den Königsblauen verloren. S04-Trainer David Wagner beorderte anstelle des zuletzt unglücklich agierenden Nübel den 21-jährigen Markus Schubert in die Startformation der Königsblauen gegen den Rekordmeister und -pokalsieger.

Nach einem Slapstick-Eigentor bei der 0:3-Pleite am vergangenen Samstag beim war Nübel von eigenen Fans verbal attackiert worden. Nach "Nübel-raus"-Rufen standen dem 23-Jährigen nach dem Spiel Tränen in den Augen. Der U21-Vizeeuropameister hatte in der Winterpause seinen Abschied von Schalke und den Wechsel zum FC Bayern zur kommenden Saison angekündigt.

Schubert, der Nübel während dessen Rotsperre in dieser Saison in fünf Bundesligaspielen vertreten hatte, hatte Ende Januar seinen Platz zwischen den Pfosten wegen Patellasehnenproblemen kampflos zunächst wieder verloren. Schuberts bis dato letzter Einsatz war beim Schalker 0:5 bei Bayern München am 19. Bundesligaspieltag, als er bei zwei Gegentoren patzte.

FC Schalke 04 vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen sind da

Aufstellung FC Schalke 04:

Schubert - Kenny, Becker, Todibo, Nastasic, Oczipka - McKennie - Schöpf, Boujellab, Matondo - Burgstaller

Aufstellung FC Bayern München:

Neuer - Pavard, Kimmich, Alaba, Davies - Tolisso, Thiago - Müller, Goretzka, Coutinho - Gnabry

FC Schalke 04 vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Teams wollen bei Hass-Plakaten Spielfeld gemeinsam verlassen - FCB dementiert

Sollte es beim DFB-Viertelfinale zwischen Schalke 04 und dem FC Bayern München zu Hass-Plakaten oder beleidigenden Gesängen gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp kommen, wollen die beiden Teams geschlossen das Feld verlassen. Dies berichten Bild und Sport1 übereinstimmend.

Nachdem es am Montagabend zu einem Treffern zwischen Schalke-Vorstand Peter Peters, Bayern-Fanbetreuer Raimond Aumann sowie DFB, Polizei und Schiedsrichter Tobias Stieler gekommen war, sei diese Maßnahme gemeinsam verabschiedet worden.

Einige Stunden später dementierten die Bayern die Meldungen. In einem offiziellen Statement hieß es: "Entgegen der heutigen Berichterstattung bei BILD und Sport1 stellt der FC Bayern klar, dass es keinerlei Vereinbarung zwischen dem FC Bayern München und Schalke 04 gibt, in welchen Fällen beide Mannschaften im heutigen DFB-Pokal-Viertelfinale den Platz verlassen." Alle weiteren Infos.

FC Schalke 04 vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Der Vorbericht

Hansi Flick war die Betroffenheit über den Skandal von Sinsheim noch deutlich anzumerken. Entsprechend fiel es dem Trainer von Bayern München schwer, in die Normalität zurückzukehren. Er bitte darum, "mit dem Thema Schluss zu machen. Ich möchte mich auf das Sportliche konzentrieren", sagte er vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale am Dienstag bei Schalke 04 - um dann doch immer wieder mit finsterer Miene auf die Schmähungen einiger Bayern-Chaoten gegen Hoffenheims Mehrheitseigner Dietmar Hopp und deren Folgen zurückzukommen.

Dass auf Schalke bei ähnlichen Vorkommnissen gar ein Spielabbruch droht, mag sich Flick erst gar nicht ausmalen. Er hoffe, betonte er am Montag, "dass sich das auf den Fußball konzentriert und das so austragen wird, dass wir als bessere Mannschaft eine Runde weiterkommen". Ein frommer Wunsch?

Er könne sich nur "schwer vorstellen", ergänzte ein nachdenklicher Flick, dass die Proteste aufhören. Deshalb sei es wichtig, so der Bayern-Coach, "dass wir noch mal sprechen, wie wir reagieren, wenn was passiert und dass wir eine Sprache sprechen".

Hansi Flick über Schalke vs. Bayern: "Meine Mannschaft ist fokussiert"

Wie genau die Linie des Rekordmeisters im schlimmsten Fall ausschaut, blieb offen. "Jetzt müssen die Verantwortlichen die richtigen Schlüsse ziehen und alle an einem Strang ziehen", sagte Flick nur. Er selbst habe sich aber die Frage gestellt, "ob man denen, die diese idiotischen Banner hochhalten, im Netz und in den Medien so eine Plattform bietet".

Dass sein Team von den anhaltenden Diskussionen abgelenkt sein könnte, glaubt er indes nicht: "Nein, darüber mache ich mir keine Gedanken. Ich erlebe meine Mannschaft sehr fokussiert. Alle wissen, um was es geht."

Diese Qualität hat der 19-malige Pokalsieger, der zuletzt zehnmal in Folge mindestens das Halbfinale erreicht hat, beim 3:0 in der beim und beim 6:0 in Hoffenheim eindrucksvoll unterstrichen. Umso mehr ärgerte sich Flick, dass diese Leistungen durch die unschönen Aktionen eigener Anhänger "nicht gewürdigt wurden. Das enttäuscht mich".

Schalke 04 vs. FC Bayern: Lucas Hernandez fällt aus

Die starken Auftritte seien aber auch für das Schalke-Spiel "die Messlatte", so der Bayern-Coach. Dass der Vorsprung in der Liga nach Leipzigs Patzer nun drei Punkte beträgt, sei "schön. Aber wir wollen weiter daran arbeiten, die Serie fortzuführen. Wir wollen im Pokal nach Berlin, in der Champions League weit kommen und Meister werden", machte Flick unmissverständlich klar.

Die Bayern, seit 13 Spielen ohne Niederlage (zwölf Siege) müssen auf Schalke nach wie vor auf Torjäger Robert Lewandowski, Niklas Süle, Ivan Perisic und Kingsley Coman verzichten. Der Franzose steht nach seiner im Spiel bei Chelsea erlittenen Zerrung immer noch nicht zur Verfügung.

Auch dessen Landsmann Lucas Hernandez fehlt den Münchnern verletzungsbedingt . Der 24-Jährige war aufgrund einer leichten Sehnenreizung nicht mit nach Gelsenkirchen gereist, teilten die Münchner am Montag mit. Fraglich ist zudem der Einsatz von Jerome Boateng wegen einer Magen-Darm-Grippe.

FC Schalke 04 vs. FC Bayern München im DFB-Pokal: Wer zeigt das Spiel im TV und LIVE-STREAM?

Das Duell FC Schalke 04 gegen FC Bayern München wird von der ARD in voller Länge gezeigt / übertragen. Im Free-TV ist das die einzige Möglichkeit, die ganze Partie anzuschauen. Hier gibt's alle Infos.

Schalke 04 gegen Bayern München wird zudem heute live im Free-TV bei der ARD gezeigt / übertragen. Neben dem Free-TV-Sender hat auch Sky die vollen 90 Minuten und auch eine mögliche Verlängerung samt Elfmeterschießen heute live im TV im Angebot.

FC Schalke 04 vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Die Datenvorschau

Rekordspiel: Zum zwölften Mal treffen Schalke und Bayern im DFB-Pokal aufeinander – nur die Duelle zwischen Kaiserslautern und Bremen bzw. Mönchengladbach und Schalke gab es ebenfalls schon zwölfmal. Für den FCB wird S04 zum alleinigen Rekord-Gegner im Pokal.

Bayern steht zum 13. Mal in Folge im DFB-Pokal-Viertelfinale – Rekord. Das letzte Viertelfinal-Aus der Bayern gab es vor elf Jahren, in der Saison 2008/09, durch eine 2:4-Niederlage bei Bayer 04 Leverkusen. Seither setzte sich der FCB zehnmal in Folge im Viertelfinale durch.

In sechs der vergangenen neun Fälle, in denen die Schalker aus dem Pokal ausschieden, erwischte es sie im heimischen Stadion, u.a. 2018/19 (0:2 gegen Bremen im Viertelfinale) und 2017/18 (0:1 gegen im Halbfinale).

