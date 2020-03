Schalke 04: Ozan Kabak fällt wegen einer Beckenverletzung aus

Sportlich läuft es bei den Knappen seit Wochen überhaupt nicht mehr und dazu gesellt sich nun auch noch starkes Verletzungspech.

Der kriselnde Bundesligist Schalke 04 muss in den nächsten Wochen auf drei seiner wichtigsten Spieler verzichten. Für Mittelfeldspieler Omar Mascarell ist nach einem Sehnenabriss im Adduktorenbereich die Saison wie befürchtet vorzeitig beendet . Nationalspieler Suat Serdar fällt nach Angaben von Trainer David Wagner wegen eines angebrochenen Zehs mindestens für das -Viertelfinale am Dienstag gegen Bayern München und das Bundesligaspiel am Samstag gegen die TSG Hoffenheim aus.

Außerdem fehlt den Königsblauen in den nächsten Partien auch Abwehrspieler Ozan Kabak, der bei der 0:3-Niederlage beim am Samstag eine schwere Beckenprellung erlitt.

Ozan Kabak wechselte vom zu Schalke 04

Der türkische Nationalspieler, im Sommer für 15 Millionen Euro vom VfB Stuttgart verpflichtet, gehörte bislang zu den Leistungsträgern. Ohnehin muss Wagner noch ohne die langzeitverletzten Salif Sane, Benjamin Stambouli und Daniel Caligiuri auskommen.

ℹ️ @ozankabak4 hat die Nacht im Krankenhaus verbracht und wurde nach Abschluss aller Untersuchungen am Sonntagmittag entlassen. Diese ergaben eine starke Beckenprellung. Ozan wird daher vorerst ausfallen. Gute Besserung! ✊🏽 #S04 | 🔵⚪️ | #InfoTweet pic.twitter.com/KqqdnGW4i3 — (@s04) March 1, 2020

Schalke ist in der seit sechs Spielen ohne Sieg.