FC Liverpool - Manchester City: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. - So wird der Community Shield übertragen

Im Community Shield trifft der FC Liverpool auf Manchester City. Wir erklären Euch, wie Ihr das Duell live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Im Kampf um den ersten Titel der Saison duellieren sich auf der Insel im Community Shield der FC Liverpool und Manchester City. Die Begegnung wird traditionell im Londoner Wembley-Stadium ausgetragen. Anstoß ist am Sonntagnachmittag um 16 Uhr.

Der Community Shield ist mit dem deutschen Supercup vergleichbar. Auch in kämpfen normalerweise der Meister der Premier League sowie der FA-Cup-Sieger um die Community-Shield-Trophäe. Da in der vergangenen Saison das Double gewann, rückt der als Vizemeister als Gegner nach.

FC Liverpool vs. Manchester City - dieser Zweikampf sorgte in der vergangenen Spielzeit für Spannung bis zum Schluss. Beide Mannschaften lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen im Kampf um die Premier-League-Krone. Am Ende hatte ManCity die Nase vorn. Das Endresultat: 1. Platz Manchester City (98 Punkte), 2. Platz FC Liverpool (97 Punkte).

Wer holt sich den ersten Titel der Saison - FC Liverpool oder Manchester City? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr den Community Shield heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem informieren wir Euch über unseren LIVE-TICKER und die Aufstellungen.

FC Liverpool vs. Manchester City: Der Community Shield im Detail

Duell FC Liverpool vs. Manchester City Datum Sonntag, 6. August 2019 || 16 Uhr Ort Wembley-Stadium, London Zuschauer 90.000 Plätze

FC Liverpool vs. Manchester City heute im LIVE-STREAM verfolgen - so geht's!

FC Liverpool vs. Manchester City - was für ein Spiel! Noch vor Beginn der neuen Premier-League-Saison kämpfen beide englischen Top-Teams um den ersten Titel dieser Spielzeit. Bei dem knappen Kopf-an-Kopf-Rennen in der vergangenen Saison zwischen Liverpool und ManCity ist es kein Wunder, dass das Zuschauerinteresse an dieser Paarung enorm groß ist. In diesem Abschnitt verraten wir Euch, wir Ihr das Duell im LIVE-STREAM bei DAZN schauen könnt.

DAZN zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Manchester City heute im LIVE-STREAM

DAZN ist Eure einzige Möglichkeit, das Duell zwischen dem FC Liverpool vs. Manchester City heute live zu verfolgen. Nur DAZN überträgt den Community Shield heute in voller Länge im LIVE-STREAM. Nur bei DAZN verpasst Ihr keine Sekunde des packenden Duells.

Bereits eine Viertelstunde vor dem Anpfiff, der um 16 Uhr erfolgen wird, startet der Streamingdienst mit einer kleinen Vorberichterstattung und versorgt Euch bis zum Anstoß mit allen wissenswerten und spannendsten Fakten rund um die Partie. Läuft im Wembley-Stadium der Ball, seid Ihr bei DAZN hautnah dabei. Der Online-Dienst aus Ismaning bei München schickt für FC Liverpool vs. Manchester City folgendes Trio ins Rennen:

DAZN zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Manchester City heute KOSTENLOS im LIVE-STREAM - Wie geht das?

Seid Ihr bereits im Besitz eines DAZN-Abos, müsst Ihr diesem Abschnitt nicht mehr die vollste Aufmerksamkeit schenken. Falls Ihr noch kein DAZN-Abonnent seid, dann aufgepasst! Ihr könnt den Community Shield zwischen dem FC Liverpool und Manchester City in voller Länge und kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN genießen. Das einzige, was Ihr dafür tun müsst, ist, Euch einen kostenlose Probemonat bei DAZN zu sichern. Mit diesem könnt Ihr die komplette DAZN-Programmvielfalt inklusive FC Liverpool vs. Manchester City vier Wochen lang gratis erleben.

Der kostenlose Probemonat lohnt sich - aber sowas von. Schließlich bekommt Ihr nicht nur den Community Shield auf Eure Bildschirme. DAZN hat noch viel mehr zu bieten. Der Streamingdienst überträgt europäischen Spitzenfußball live - die Champions League, Europa League, die Serie A, LaLiga, den FA-Cup und viele weitere Wettbewerbe live und in voller Länge. Doch damit nicht genug: Aber dieser Saison überträgt DAZN die ! Insgesamt 45 Spiele umschließen das Übertragungspaket, dass sich der Streamingdienst für das deutsche Fußball-Oberhaus gesichert hat. Welche Bundesliga-Spiele DAZN konkret überträgt, haben wir Euch in einem Übersichtsartikel noch einmal zusammengestellt.

Hat Euch der kostenlose Probemonat überzeugt, gibt es zwei Bezahlmodelle für Euer DAZN-Abo. Entweder zahlt Ihr monatlich 11,99 Euro und könnt das Angebot jederzeit monatlich kündigen oder Ihr sichert Euch die DAZN-Jahreskarte für zwölf Monate und zahlt dafür einmalig 119,99 Euro. DAZN? Unschlagbar!

Verfügbar ist DAZN auf nahezu allen Geräten - sowohl auf Eurem Laptop / Computer als auch auf den mobilen Geräten. Handy, Tablet, Smart-TV oder Playstation 4 - Sichert Euch die kostenlose DAZN-App im App-Store Eurer Wahl:

FC Liverpool vs. Manchester City heute live im TV verfolgen - geht das?

Ihr wisst bereits, dass der Community Shield ausschließlich bei DAZN im LIVE-STREAM läuft. Im TV wird FC Liverpool vs. Manchester City dagegen nicht live zu sehen sein. Kein deutscher TV Sender - weder ARD und ZDF noch RTL, Sky oder andere bekannte Sportsender - haben sich die Übertragungsrechte am Community Shield gesichert. Doch DAZN bietet Euch eine Möglichkeit, wie Ihr Liverpool vs. Man City auf Eurem Fernseher schauen könnt.

FC Liverpool vs. Manchester City im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV

Wie bereits erläutert, überträgt DAZN das Duell zwischen dem FC Liverpool und Manchester City heute in voller Länge im LIVE-STREAM. DAZN ist ein Streamingdienst und kein normaler TV-Sender. Darum läuft der Community Shield auch nicht live im Fernsehen. Doch DAZN bringt Euch das packende Duell dennoch live auf Euer TV-Gerät.

DAZN zeigt FC Liverpool vs. Manchester City auf Eurem Smart-TV. Der Streamingdienst ist als App auf den meisten TV-Geräten verfügbar. Schaut einfach mal im App-Store Eures Smart-TVs vorbei und sucht nach der kostenlosen DAZN-App. Habt Ihr diese gefunden, müsst Ihr euch nur noch bei DAZN registrieren, den LIVE-STREAM zu FC Liverpool vs. Manchester City starten und das Duell um die Trophäe im Community Shield in voller Länge genießen.

FC Liverpool vs. Manchester City heute im LIVE-TICKER verfolgen

Habt Ihr leider keine Möglichkeit, den LIVE-STREAM bei DAZN zu verfolgen? Das ist schade, aber halb so schlimm. Denn mit dem LIVE-TICKER von Goal zu FC Liverpool vs. Manchester City legen wir Euch eine echte Alternative ans Herz.

Mit unserem LIVE-TICKER bleibt Ihr während des gesamten Spiels am Ball. Wir versorgen Euch gewohnt detailliert mit allen wichtigen Informationen, Chancen, Toren und spielentscheidenden Szenen. Somit verpasst Ihr keine Entscheidung im Community Shield.

Und das Beste: Der LIVE-TICKER von Goal ist selbstverständlich kostenlos . Verfügbar ist unser Ticker auf der Website unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App. Diese findet Ihr in den gängigen Downloadportalen:

FC Liverpool vs. Manchester City: Die Aufstellungen

Welche elf Top-Stars stehen für den FC Liverpool auf dem Rasen? Welcher Anfangself vertraut ManCity-Trainer Pep Guardiola von Beginn an? Wenn beide Mannschaften ihre Aufstellungen knapp eine Stunde vor dem Anpfiff veröffentlichen, erfahrt Ihr die Startformationen an dieser Stelle.

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Manchester City? Die Übertragung des Community Shield im Überblick