FC Chelsea: Auch Ex-Trainer José Mourinho offenbar ein Kandidat

Der FC Chelsea hat seine Trainerfrage zumindest interimsweise geklärt. Ab Sommer könnte ein alter Bekannter an der Seitenlinie stehen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Chelsea soll bei der Suche nach einem Trainer ab Sommer 2023 bereits Kontakt zu Ex-Coach José Mourinho aufgenommen haben. Das berichtet das spanische Portal Relevo. Der Portugiese ist aktuell bei der AS Roma angestellt, sein Vertrag läuft dort noch bis 2024.

WAS IST DER HINTERGRUND? Sollte der Deal zustande kommen, wäre es die dritte Amtszeit von "The Special One" bei Chelsea: Bereits von 2004 bis 2007 und von 2013 bis 2015 hatte der heute 60-Jährige die Einheiten im Trainingszentrum von Cobham geleitet.

Am Donnerstag hatten die Blues

Der Engländer durfte sich bereits von Juni 2019 bis Januar 2021 probieren und war letztlich gescheitert. Am Samstag trifft der 44-Jährige im ersten Spiel seit seiner Rückkehr auf die Wolverhampton Wanderers.

WAS WURDE GESAGT? Co-Eigentümer Todd Boehly und Behdad Eghbali erklärten in einer Mitteilung, dass sie derweil den "gründlichen und umfassenden Prozess für einen dauerhaften Cheftrainer fortsetzen."

WIE GEHT ES WEITER? Mourinhos Konkurrenz ist laut den englischen Medien zahlreich und namhaft: Julian Nagelsmann, Luis Enrique, Antonio Conte und Mauricio Pochettino. Laut ESPN gehört auch Carlo Ancelotti zu den Kandidaten.

Doch auch Chelsea selbst soll Konkurrenz im Werben um "Mou" haben: Ein Verein aus Saudi-Arabien soll ihm 120 Millionen Euro pro Saison bieten, wie der italienische Corriere dello Sport berichtet.