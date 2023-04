FC Chelsea nimmt offenbar Real-Madrid-Coach Carlo Ancelotti als Cheftrainer ab Sommer ins Visier

Bis zum Sommer hat der FC Chelsea die Trainerfrage geklärt - In der kommenden Saison könnte ein alter Bekannter die Blues übernehmen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Chelsea hat bekanntlich Frank Lampard als Interimstrainer bis zum Saisonende verpflichtet. Nun läuft beim Klub aus London die Suche nach einem Coach, der zur neuen Saison übernimmt. Wie ESPN berichtet, ist auch Carlo Ancelotti ein Kandidat bei den Blues.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 63-jährige Italiener, der bereits zwischen 2009 und 2011 Trainer an der Stamford Bridge war, steht zwar noch bis 2024 bei Real Madrid unter Vertrag. Spekulationen, es könnte im Sommer zur Trennung kommen, gibt es allerdings schon länger. Speziell die brasilianische Nationalmannschaft wird immer wieder mit Ancelotti in Verbindung gebracht.

WIE GEHT ES WEITER? Wie ESPN weiter schreibt, stehen bei Chelsea insgesamt sieben Kandidaten auf dem Zettel. Neben Ancelotti werden namentlich noch Julian Nagelsmann, Luis Enrique und Mauricio Pochettino genannt.

