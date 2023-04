120 Millionen Euro Gehalt! Wiedervereinigung von José Mourinho und Cristiano Ronaldo?

Zwischen The Special One und der Roma soll es kriseln. Ein lukrativer Wechsel nach Saudi-Arabien steht nun im Raum.

WAS IST PASSIERT? Startrainer Jose Mourinho soll offenbar mit einem Mega-Angebot nach Saudi-Arabien gelockt werden. Wie die italienische Sportzeitung Corriere dello Sport berichtet, biete die saudische Königsfamilie dem Coach des Topklubs AS Rom 120 Millionen Euro für einen Zweijahresvertrag. Im Gespräch soll demnach ein Engagement als Nationaltrainer oder als Coach bei Cristiano Ronaldos Verein Al-Nassr sein.

WAS IST DER HINTERGRUND? Laut Corriere dello Sport werde sich Al-Nassr am Saisonende vom derzeitigen Trainer Rudi Garcia trennen. Mourinhos Vertrag in Rom läuft noch bis 2024, dort soll er rund 7,5 Millionen Euro jährlich verdienen. Zuletzt hatten italienische Medien über Spannungen zwischen ihm und Klub-Eigentümer Dan Friedkin berichtet.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: José Mourinho trainiert die Roma seit 2021. In 95 Spielen holte die Römer unter dem 60-Jährigen 50 Siege und 19 Remis. 26 Partien endeten mit einer Niederlage. In der Tabelle der Serie A liegt die Roma aktuell auf dem fünften Platz.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty