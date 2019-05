FC Bayern im Meisterschaftsfinale ohne Manuel Neuer

Stammkeeper Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern München im entscheidenden Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt verletzt.

Nationaltorwart Manuel Neuer wird Bayern München auch am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) gegen im Kampf um den 29. Meistertitel fehlen. "Er ist kein Thema", sagte Trainer Niko Kovac vor dem "Finale dahoam" um die -Schale.

Der 33-Jährige fehlt dem deutschen Rekordmeister schon seit Wochen wegen eines Faserrisses in der Wade. Erneut wird der Kapitän von Sven Ulreich ersetzt. Die Bayern hoffen nun, dass Neuer wenigstens in einer Woche im Pokalfinale in Berlin gegen (25. Mai) wieder einsatzfähig ist. "Manuel hat gute Fortschritte gemacht, die Wade hält. Man muss sehen wie es funktioniert", sagte Kovac.

FC Bayern: Kimmich, Martinez und Thiago sind einsatzbereit

Der Coach kann dafür wieder auf Joshua Kimmich und Javi Martinez bauen. Kimmich hat am Donnerstag nach leichten Problemen am Oberschenkel noch reduziert trainiert, Martinez (Wadenprellung) mit der Mannschaft.

Auch Thiago, der nach dem Leipzig-Spiel über Knieprobleme geklagt hatte, sei fit. James fehlt wegen seiner Wadenverletzung.