FC Bayern München hat angeblich Max Kruse als Lewandowski-Backup auf dem Zettel

Bayern München ist auf der Suche nach einem Backup für Robert Lewandowski offenbar auf Max Kruse von Werder Bremen gestoßen.

Der beschäftigt sich angeblich mit einer Verpflichtung von Offensivspieler Max Kruse von . Wie Sport1 berichtet, wäre der 31-Jährige wohl als Backup für Robert Lewandowski vorgesehen.

Kruse, der in der abgelaufenen Saison elf Tore für die Grün-Weißen erzielt hat, wäre ablösefrei zu haben. Erst vor wenigen Tagen hatte der Stürmer mitgeteilt, dass er seinen Vertrag an der Weser nicht verlängern werde.

Jann-Fiete Arp wechselt im Sommer zu Bayern

Laut Sport1 gebe es mit dem deutschen Rekordmeister allerdings noch keine konkreten Verhandlungen, wobei klar sei, dass Kruse nochmals einen letzten großen Vertrag unterschreiben wolle. Auch der soll demnach wohl interessiert sein.

Eine neue Alternative in der Offensive haben die Bayern in der kommenden Saison auf jeden Fall: Jann-Fiete Arp wechselt vom an die Isar. Dies bestätigte der Stürmer am Sonntag.