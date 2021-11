Der FC Bayern München ist derzeit in der Länderspielpause. Alle wichtigen Informationen am heutigen Sonntag gibt es hier.

FC Bayern, News: BVB-Star Marco Reus "schmunzelte" über Zoff zwischen Hasan Salihamidzic und Michael Zorc

BVB-Kapitän Marco Reus hat sich zum Zoff zwischen Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc und Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic wegen Reus' vorzeitiger Abreise aus dem DFB-Teamcamp im Oktober geäußert.

"Es war zum Schmunzeln", erklärte Reus im Gespräch mit Sport1. Die Thematik sei "überall und zu viel" diskutiert worden.

Seinerzeit war ein Zoff zwischen Zorc und Salihamidzic entbrannt. Letzterer hatte Reus scharf kritisiert, nachdem dieser aufgrund einer Knieverletzung früher von der Nationalmannschaft abgereist war, im darauffolgenden Bundesligaspiel jedoch wieder in der Startelf stand. Die Antwort von Zorc ließ nicht lange auf sich warten ("Was glaub Salihamidzic eigentlich, wer er ist?!").

Auch diesmal wird Reus beim DFB für das WM-Qualifikationsspiel gegen Armenien (Sonntag, 18 Uhr im LIVE-TICKER) geschont. Ob er auch diesmal mit Kritik aus München rechne? "Ich bin gespannt, ob etwas kommt", scherzte Reus.

FC Bayern, News: Hoffenheims Angelo Stiller über FCB-Abgang: "Wie ein Schlag ins Gesicht"

Angelo Stiller ist auch ein halbes Jahr nach seinem Abgang aus München immer noch nicht besonders gut auf den FC Bayern zu sprechen. Über seine Ausbootung beim Rekordmeister hat Stiller nun in einem Interview mit Sky gesprochen und lässt dabei kein gutes Haar an seinem Kindheitsklub.

"Das war wie ein Schlag ins Gesicht. Ich habe schon damit gerechnet, dass ich die Chance oben bekomme oder eben mittrainieren darf. Am letzten Tag habe ich dann von der Presse mitbekommen, dass Spieler verpflichtet wurden, die auf meiner Position spielen. Da war ich natürlich geschockt. Aber man kann nichts machen: Bayern hat sich so entschieden und es sollte einfach nicht sein."

Damals waren mit Marc Roca, der heute noch für den Rekordmeister spielt, und Tiago Dantas zwei Spieler auf Stillers Position verpflichtet worden. Außerdem habe niemand mit ihm über die Transfers gesprochen.

"Die haben auch einiges zu tun. Da können sie nicht jeden zur Seite nehmen und sagen: 'Hey, so sieht's aus, so planen wir mit dir'", sagte Stiller. Inzwischen spielt der 20-Jährige wieder bei dem Trainer, der ihn in der zweiten Bayern-Mannschaft gefördert hatte: Sebastian Hoeneß.

Für die TSG Hoffenheim kam er bisher auf acht Einsätze und feierte obendrein sein Bundesliga-Debüt. Eine Rückkehr an die Isar sei für Stiller aktuell kein Thema: "Darüber mache ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken. Ich habe jetzt noch ein paar Jahre in Hoffenheim. Ich fühle mich sehr wohl hier und freue mich einfach auf die nächste Zeit. Was kommt, das kommt. Was nicht, das nicht."

FC Bayern München heute: Die nächsten Spiele des FCB