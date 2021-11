Der FC Bayern München geht nach dem 2:1 gegen den SC Freiburg in die Länderspielpause. Alle wichtigen Informationen am heutigen Mittwoch gibt es hier.

Die Entwicklungen der vergangenen Tage zum Nachlesen:

FC Bayern München, News: Effenberg kritisiert Nagelsmann für Umgang mit Spielern

Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg hat Bayern-Trainer Julian Nagelsmann Tipps für den Umgang mit den FCB-Stars gegeben und den Coach damit indirekt kritisiert. "Nagelsmann braucht einem Lewandowski nicht zu sagen: 'Du pass auf, du musst jetzt im Strafraum das machen.‘ Damit macht sich Nagelsmann dann ja lächerlich", schrieb Effenberg in seiner Sport1-Kolumne.

"Vielleicht muss er das noch ein bisschen herausfinden, dann ist weniger manchmal mehr. Mit Hoffenheimer, Leipziger oder Frankfurter Spielern musst du da anders reden, denen musst du immer etwas an die Hand geben", ergänzte 'Effe'.

Sein Gesamturteil fiel nach den ersten Monaten von Nagelsmann auf der Bayern-Bank allerdings positiv aus. Nagelsmann sei "ein super Trainer", so der 53-Jährige, der jedoch auch den Finger in eine Wunde legte: "Die Bayern bekommen immer noch relativ viele Gegentore", merkte er kritisch an.

FC Bayern München, News: Lauterbach hofft auf Umdenken bei Kimmich

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat sich zum Corona-Wirbel bei der deutschen Nationalmannschaft geäußert. Nachdem der DFB am Dienstag bestätigt hatte, dass sich Niklas Süle mit Corona infiziert hat, ordnete das Gesundheitsamt auch Quarantäne für drei weitere Spieler des FC Bayern an.

Joshua Kimmich, Serge Gnabry und Jamal Musiala sowie Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg waren nämlich gemeinsam mit Süle angereist. Darüber hinaus erhalten vier weitere Spieler eine "besondere Betreuung", wie DFB-Manager Oliver Bierhoff auf einer Pressekonferenz sagte.

"Schadenfreude ist jetzt fehl am Platz", schrieb Karl Lauterbach am Dienstag via Twitter und bezog sich dabei auf die Impfdebatte um Kimmich. Dieser hatte zuletzt aufgrund der Veröffentlichung seines Status als Ungeimpfter für eine bundesweite Diskussion gesorgt.

Der SPD-Politiker betonte in diesem Zuge: "Ich hoffe dennoch, dass Joshua Kimmich sich noch für die Impfung entscheidet. Die Impfung schützt vor Covid, schweres Covid gefährdet die Spielstärke."

FC Bayern München, News: Hoeneß wütete nach geplatztem Reus-Transfer

Berater Volker Struth hat in seiner Biografie 'Meine Spielzüge' einen Einblick in die Gemütslage der Bayern-Verantwortlichen nach dem geplatzten Transfer von Marco Reus zum deutschen Rekordmeister im Sommer 2012 gegeben.

"Wie Sie den Karl-Heinz Rummenigge an der Nase herumgeführt haben, ist eine absolute Frechheit! Ich habe Ihnen nicht viel zu sagen, außer: Sie sind hier eine Persona non grata!", habe Hoeneß ihm entgegnet.

Reus entschied sich nach langen Verhandlungen am Ende gegen den FC Bayern München und wechselte für 17 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund.

FC Bayern München heute: Die nächsten Spiele des FCB