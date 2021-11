Der FC Bayern München befindet sich nach dem 2:1 gegen den SC Freiburg in der Länderspielpause. Alle wichtigen Informationen am heutigen Freitag gibt es hier.

FC Bayern, News - Uli Hoeneß stichelt gegen PSG und Manchester City: "Euer Geld reicht nicht"

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat gegen die finanzkräftige Konkurrenz Paris St. Germain und Manchester City gestichelt. "Bis jetzt haben sie gar nichts gewonnen. Gar nichts. Keinen einzigen Champions-League-Titel haben die zwei Vereinigungen", sagte er dem Podcast 11 Leben, der sich in 16 Episoden über insgesamt rund 27 Stunden kritisch mit dem Leben und Wirken von Hoeneß auseinandersetzt.

Für Hoeneß sei der Reiz, "denen zu zeigen, 'euer scheiß Geld, das reicht nicht!'" Angesprochen auf den katarischen Klub-Boss Nasser Al-Khelaifi von PSG, sagte der langjährige Bayern-Präsident: "Der Unterschied zwischen ihm und mir ist: Ich habe das Geld hart erarbeitet und er hat es geschenkt bekommen."

Im Finale der Königsklasse 2020 hatten die Bayern gegen PSG mit 1:0 triumphiert, in der vergangenen Spielzeit setzten sich die Franzosen im Viertelfinale nach einem 3:2-Erfolg in München und einem 0:1 im Rückspiel dank der Auswärtstorregel durch.

"Die werden auch weiterhin gegen uns verlieren", betonte Hoeneß: "Nicht immer, aber manchmal." Das müsse das Ziel sein, "und wenn wir gegen die gewinnen, freue ich mich tierisch".

FC Bayern München - Dayot Upamecano im Exklusiv-Interview

Mit 42,5 Millionen Euro Ablöse war Dayot Upamecano im Sommer der Königstransfer des FC Bayern – und bislang ist der Innenverteidiger voll eingeschlagen. Auch in der französischen Nationalmannschaft ist der 23-Jährige auf dem besten Weg, sich als feste Größe zu etablieren.

Im Gespräch mit GOAL und SPOX erklärt Upamecano, wie er das Debakel in Gladbach verdaut hat und warum er sich einst für den frühen Wechsel nach Salzburg entschied. Außerdem: Was er an Julian Nagelsmann schätzt und welche Musik er aktuell hört.

FC Bayern, News: Großes Lob für Leroy Sane von Hansi Flick

Leroy Sane hat nach dem 9:0-Erfolg der deutschen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein am Donnerstag ein Sonderlob von Bundestrainer Hansi Flick erhalten.

"Wir haben immer gesagt, dass Leroy eine schwere Verletzung hatte und da braucht man immer ein bisschen Zeit", sagte Flick über den Bayern-Star, der gegen Liechtenstein einen Doppelpack schnürte und bester Mann auf dem Platz war.

Flick führte aus: "Man sieht natürlich: Die Leichtigkeit ist zurück. Und die Art und Weise, wie er Fußball spielt macht einfach Spaß. Er ist gefährlich vor dem Tor, aber arbeitet auch gegen den Ball gut mit. Er hat eine Riesen-Entwicklung gemacht und mich freut es wahnsinnig für ihn, da er auch ein sehr positiver Mensch ist."

FC Bayern heute: Darum mussten Roca und Cuisance zu zweit trainieren

15 Spieler des FC Bayern München sind derzeit mit ihren Nationalmannschaften unterwegs, fünf weitere in Quarantäne. Bleiben nur noch vier Akteure, die aktuell an der Säbener Straße trainieren.

Am Donnerstag waren es sogar nur zwei: Marc Roca und Michael Cuisance. Corentin Tolisso und Omar Richards bekamen hingegen offenbar eine Pause.

Laut Angaben der Bild gibt es auch einen einfachen Grund dafür: Tags zuvor hatten Roca und Cuisance das Zwei-gegen-Zwei gegen Tolisso und Richards verloren. Die beiden Letzteren bekamen zur Belohnung einen freien Tag, Roca und Cuisance mussten zum "Straftraining" mit Reha-Trainer Thomas Wilhelmi antreten.

FC Bayern München, News: Flick gibt Update zu Goretzka

Bundestrainer Hansi Flick plant für den Jahresabschluss mit Leon Goretzka. "Ich gehe davon aus, dass er am Samstag mit nach Armenien kann", sagte Flick nach dem 9:0 (4:0)-Kantersieg gegen Liechtenstein in Wolfsburg.

Goretzka hatte in der Anfangsphase einen üblen Tritt von Jens Hofer gegen seinen Hals und Kiefer abbekommen. Hofer sah von Schiedsrichterin Ivana Martincic (Kroatien) die Rote Karte.

"Er ist untersucht worden. Er wollte weiterspielen, das wäre gegangen. Wir wollten aber kein Risiko eingehen", begründete Flick die Auswechslung des Münchners zur Halbzeit: "Leon ist ein Spieler, den wir brauchen. Er ist sehr wichtig."

