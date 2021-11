FC Bayern München, News und Gerüchte heute: Roca vor Winter-Abschied, neues Heimtrikot geleakt - alles zum FCB

Der FC Bayern München ist derzeit in der Länderspielpause. Alle wichtigen Informationen am heutigen Samstag gibt es hier.

FC Bayern, News: Marc Roca vor Abschied im Winter?

Auch unter Julian Nagelsmann hat Mittelfeldspieler Marc Roca einen schweren Stand. In der laufenden Spielzeit kam der 24-Jährige - auch aufgrund einer verletzungsbedingt verpassten Saisonvorbereitung - noch gar nicht zum Einsatz. Nun könnte Roca den Verein trotz laufenden Vertrages bis 2025 bereits im Winter verlassen.

Nach Informationen von Sport1 gab es mit Blick auf die Zukunft des Spaniers vergangene Woche ein Treffen zwischen der Roca-Seite und den Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters. Dem Bericht zufolge sei ein Wechsel sowohl in Form einer Leihe als auch eines dauerhaften Abgangs im kommenden Transferfenster "sehr wahrscheinlich."

Auch Roca selbst schloss jüngst einen vorzeitigen Abschied aus München nicht aus.

Tritt Erling Haaland (Borussia Dortmund) eines Tages in die Fußstapfen von Robert Lewandowski beim FC Bayern München? DFB-Legende Lothar Matthäus wäre davon nach eigener Aussage angetan, genau wie sicher auch einige Fans des deutschen Rekordmeisters.

Der Grund dafür ist einfach: Haaland hat sich trotz seines jungen Alters schon zu einer Tormaschine entwickelt. Er scheint gar prädestiniert für die Rolle des Lewandowski-Nachfolgers.

Oder hat der 21-Jährige schon gleichgezogen? Findet Ihr, dass Haaland ein besseres Jahr 2021 hatte als der 33-jährige Lewandowski?

FC Bayern, News: Ilkay Gündogan geht von Kimmich-Impfung aus

Nationalspieler Ilkay Gündogan geht davon aus, dass sich sein Teamkollege Joshua Kimmich noch gegen das Coronavirus impfen lässt.

"Ich glaube, dass auch der Zeitpunkt kommen wird, an dem sich Jo impfen lassen wird. Das hat er ja ganz bewusst für die Zukunft auch nicht ausgeschlossen", sagte der Mittelfeldspieler von Manchester City im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Impf-Skeptiker Kimmich musste kurz nach seiner Ankunft von der Nationalmannschaft wieder abreisen, da er engen Kontakt zum positiv getesteten und doppelt geimpften Niklas Süle hatte. "Ich bin ein sehr toleranter Mensch, respektiere andere Meinungen und will deshalb nicht urteilen. Mir persönlich aber war es wichtig, dass ich meine Familie nicht in irgendeiner Form in Gefahr bringen könnte", sagte Gündogan, der selber schon an COVID-19 erkrankt war. Eine Impfpflicht für Fußballer fordert der 31-Jährige derzeit nicht. "Aber jeder muss selbst in den Spiegel schauen und für sich beantworten, ob er alles dafür getan hat, sich und seine Liebsten bestmöglich zu schützen. Denn es gibt keine Impfpflicht, jeder hat die Wahl", sagte Gündogan.

