FC Bayern München, Gerücht: FCB an Reyes Cleary dran

Der FC Bayern München ist schwer an Reyes Cleary von West Bromwich Albioin interessiert. Das berichtet die Daily Mail. Der FCB haben den 17 Jahre alten Stürmer schon mehrfach genau unter die Lupe genommen. Auch für die kommende Zeit stünden einige Scouting-Besuche auf der Insel an, um Cleary noch einmal zu beobachten.

Cleary erzielte in der laufenden Saison bereits 14 Treffer für West Brom. Da er noch keinen Profivertrag unterschrieben hat, könnte er relativ günstig zu haben sein. Er wird aufgrund seines Körperbaus und seiner Abschlussstärke in England bereits mit Romelu Lukaku verglichen, der seit dieser Saison wieder für den FC Chelsea aufläuft.

Neben den Bayern sollen mit Borussia Dortmund, Schalke und Hoffenheim gleich drei weitere deutsche Klubs Cleary ebenfalls auf der Wunschliste haben.

FC Bayern München, News: Rummenigge verteidigt "gutes Geld" aus Katar

Karl-Heinz Rummenigge hat Bayern Münchens geschäftliche Verbindungen nach Katar erneut verteidigt und teilweise mit dem verzerrten Wettbewerb im europäischen Fußball begründet. "Bayern München hat mit Qatar Airways eine Partnerschaft, und ich war da auch nie ein Pharisäer, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben gutes Geld aus diesem Vertrag bekommen", sagte der langjährige Vorstandschef des Rekordmeisters im WDR2-Podcast.

Für dieses Geld bestehe eine "gewisse Notwendigkeit". Das entscheidende Kriterium sei, dass der FC Bayern europaweit in einem Wettbewerb mit Klubs stehe, die durch die Übernahme von außen ganz anderen Zugang zu finanziellen Mitteln haben.

"Dann hat man natürlich mit Klubs wie Manchester City mit Abu Dhabi, Chelsea mit dem Milliardär Abramowitsch, Paris Saint Germain mit Katar als Staat und Manchester United mit amerikanischen Milliardären zu tun", sagte Rummenigge.

Mit 42,5 Millionen Euro Ablöse war Dayot Upamecano im Sommer der Königstransfer des FC Bayern – und bislang ist der Innenverteidiger voll eingeschlagen. Auch in der französischen Nationalmannschaft ist der 23-Jährige auf dem besten Weg, sich als feste Größe zu etablieren.

