FC Bayern München, News und Gerüchte: Gehaltspoker bei Gnabry, auch Choupo-Moting in Quarantäne

Der FC Bayern München geht nach dem 2:1 gegen den SC Freiburg in die Länderspielpause. Alle wichtigen Informationen am heutigen Dienstag gibt es hier.

Die Entwicklungen der vergangenen Tage zum Nachlesen:

FC Bayern München, News: Auch Choupo-Moting in Quarantäne

Nach Bekanntwerden des Coronafalls Niklas Süle in der deutschen Nationalmannschaft hat Bayern München auch Eric-Maxim Choupo Moting in Quarantäne geschickt. Der Rekordmeister bestätigte am Dienstag, dass auch der Angreifer Kontakt zu Süle gehabt habe.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte neben Süle auch dessen Bayern-Kollegen Serge Gnabry, Joshua Kimmich und Jamal Musiala sowie Karim Adeyemi (Red Bull Salzburg) nach Hause geschickt. Sie begeben sich dort ebenfalls in Isolation. (SID)

FC Bayern München, News: Gnabry pokert mit dem Klub um sein Gehalt

Serge Gnabry soll beim FC Bayern verlängern, doch nach Angaben von Bild und Sport1 liegen die beiden Parteien bei den Gesprächen in der Gehaltsfrage noch weit auseinander. Das Arbeitspapier des deutschen Nationalspielers läuft im Sommer 2023 aus.

Den Berichten zufolge will Gnabry mit seinem Gehalt zu den Spitzenverdienern des Klubs aufsteigen. Der Verein sieht sich aber aufgrund der Corona-Krise zum Sparen gezwungen, sodass er weniger Geld als vom Offensivspieler gefordert ausgeben möchte.

Ein ähnliches Zerwürfnis wie jenes, das zum ablösefreien Bayern-Abgang von David Alaba zu Real Madrid in diesem Sommer führte, steht aber nicht ins Haus, da beide Seiten an einer Verlängerung der Zusammenarbeit interessiert sind.

FC Bayern München, News: Interesse aus Frankreich für Nianzou

Der französische Erstligist AS Saint-Etienne ist hinter Bayerns Tanguy Nianzou her. Das berichtet das französische Fußball-Portal Foot Mercato. Der Klub wolle sich nach dem sich abzeichnenden Besitzerwechsel neu aufstellen - und Nianzou soll ein Gesicht des Klubs werden.

Die Bayern sind jedoch vom 19-Jährigen durchaus überzeugt, sodass ein Verkauf für sie nicht in Frage kommt. Eine Leihe, um Nianzou mehr Spielpraxis auf höherem Niveau zu verschaffen, soll aber eine denkbare Option für den FCB sein. Ob die dann im Winter oder erst im kommenden Sommer beginnt, ist nicht klar.

Bei den Bayern ist Nianzou in der Abwehrzentrale hinter Dayot Upamecano, Niklas Süle und Lucas Hernandez momentan nur die vierte Wahl. In der Bundesliga stand er in dieser Saison bislang nur insgesamt 113 Minuten auf dem Platz.

FC Bayern München, News: Tolisso will um Verbleib in München kämpfen

Corentin Tolisso will sich beim FC Bayern München weiter reinhängen, auch wenn die Chancen auf eine Verlängerung seines im kommenden Sommer auslaufenden Vertrages beim deutschen Rekordmeister eher gering sind. Das berichtet der kicker.

Während sich der FCB um eine Verlängerung mit Spielern wie Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry oder Kingsley Coman bemühte oder aktuell gerade bemüht, ist auf Tolisso bislang niemand zugekommen. Deshalb gilt es momentan als sicher, dass der 27-Jährige die Bayern im Sommer 2022 verlassen muss. Doch das zieht ihn nicht runter, sondern dem Bericht zufolge stachelt ihn die Situation zusätzlich an, um sich noch einmal in Top-Form zu präsentieren.

Tolisso kam 2017 für mehr als 40 Millionen Euro von Olympique Lyon nach München. Dort konnte er aber auch aufgrund zahlreicher Verletzungen nicht nachhaltig überzeugen.

FC Bayern München heute: Die nächsten Spiele des FCB

Freitag, 19. November, 20.30 Uhr Bundesliga, 12. Spieltag FC Augsburg - FC Bayern Dienstag, 23. November, 18.45 Uhr Champions League, 5. Spieltag Dynamo Kiew - FC Bayern Samstag, 27. November, 18.30 Uhr Bundesliga, 13. Spieltag FC Bayern - Arminia Bielefeld