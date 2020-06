Bundesliga: Bayern-Stürmer Robert Lewandowski ist "Spieler der Saison 2019/20"

Lewandowski ist von der Bundesliga als "Spieler der Saison" ausgezeichnet worden. Zuvor sicherte sich bereits Davies den Titel "Rookie der Saison".

Angreifer Robert Lewandowski vom deutschen Rekordmeister ist zum "Spieler der Saison 2019/2020" in der gewählt worden. Bei der Abstimmung, an der neben den Fans auch ausgewählte Experten teilgenommen haben, setzte sich der 31-Jährige gegen Jadon Sancho ( ) und Kai Havertz ( ) durch.

Nominiert waren alle in dieser Saison ausgezeichneten "Spieler des Monats", zu denen neben Lewandowski, Sancho und Havertz außerdem Amine Harit (Schalke 04), Serge Gnabry (FC Bayern), Timo Werner ( ) und Erling Haaland (Borussia Dortmund) gehörten.

Bundesliga: Bayerns Alphonso Davies als "Rookie der Saison" ausgezeichnet

Für Lewandowski, der zuvor bereits zum besten Spieler des Monats August gewählt wurde, ist es die Krönung einer starken Saison: In der Bundesliga führt der polnische Stürmer mit 33 Saisontoren die Torschützenliste an, zudem traf er als erster Spieler der Bundesliga-Geschichte an elf Spieltagen in Folge.

Sein Treffer gegen brachte dem FC Bayern am 32. Spieltag vorzeitig die achte Meisterschaft in Folge. Bereits vergangene Woche war Lewandowskis Teamkollege Alphonso Davies von der Bundesliga zum besten Nachwuchsspieler der Saison ausgezeichnet worden.