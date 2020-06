FC Bayern München: Thiago steht wohl bei Top-Klub auf der Liste, scheitert ein Perisic-Deal am Gehalt? Alle News und Gerüchte zum FCB

Mit welchen Stars geht der FC Bayern in die Zukunft? Ein Thiago-Verbleib scheint aktuell nicht mehr gesichert. Bei Perisic geht es wohl ums Gehalt.

Auch beim laufen die Zukunftsplanungen auf Hochtouren, nachdem die achte Deutsche Meisterschaft in Folge sichergestellt wurde. Was wird aus Ivan Perisic, was aus Thiago? Das sind nur zwei Fragen, die Sportdirektor Hasan Salihamidzic aktuell beschäftigen dürften.

Außerdem: James erklärt, warum er den FC Bayern verlassen hat.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen rund um den FC Bayern München am Mittwoch.

Mehr Teams

Alle FCB-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

FC Bayern München: Transfer von Ivan Perisic könnte am Gehalt scheitern

Flügelspieler Ivan Perisic (31) bleibt dem FC Bayern München offenbar nicht über den Sommer hinaus erhalten. Der Sport Bild zufolge scheitert ein Deal mit dem Kroaten wohl am Gehalt.

Die Münchner wollen demnach ihr Gehaltsgefüge intakt lassen. Medienberichten zufolge kassierte der Kroate in der vergangenen Saison bis zu elf Millionen Euro brutto, was bei der Leihe zu je 50 Prozent vom FCB und ausbezahlt wurde.

Hier geht's zur ganzen News .

Quelle: Getty Images

FC Bayern München: Kehrtwende bei Thiago? FCB-Star steht offenbar vor dem Abschied - nach Liverpool?

Mittelfeldspieler Thiago wird nun offenbar doch nicht beim FC Bayern München verlängern. Nach Informationen der Sport Bild hat sich der 29-Jährige gegen eine Vertragsverlängerung in München entschieden und steht vor dem Abschied.

Dabei hatte sich mit Thiago offenbar mit den Verantwortlichen des FC Bayern auf eine Verlängerung geeinigt. Seit Anfang Mai liegt dem Spanier dem Bericht zufolge ein unterschriftsreifer Kontrakt vor. Thiago aber zögerte. Angeblich sieht er nun die letzte Chance in seiner Karriere, zu einem anderen Top-Klub zu wechseln.

Zudem will das Blatt unter Berufung auf Mannschaftskreise erfahren haben, dass der am zentralen Mittelfeldspieler interessiert sei. Bei Jürgen Klopp steht Thiago offenbar hoch im Kurs.

Ihr wollt die komplette News lesen? Dann hier entlang!

Quelle: Getty Images

Real Madrids James Rodriguez: "War beim FC Bayern nicht glücklich"

Offensivspieler James Rodriguez (28) von hat in einem Interview erklärt, was genau dazu geführt hat, dass er nach seiner Leihe zum FC Bayern München nicht langfristig beim Bundesligisten geblieben ist.

"Bayern ist ein Top-Klub, aber derjenige, der nicht weitermachen wollte, war ich. Bayern wollte die Kaufoption ziehen, aber ich sprach mit einem Verantwortlichen, damit sie das nicht machen, denn ich fühlte mich nicht wohl und war nicht glücklich", sagte der Kolumbianer im Gespräch mit dem TV-Sender Caracol TV .

James wurde von den Königlichen von 2017 bis 2019 an den deutschen Rekordmeister verliehen. In dieser Zeit machte der 28-Jährige 67 Pflichtspiele und erzielte darin 15 Tore (20 Assists). So richtig glücklich wurde er nach eigener Aussage an der Isar aber nie.

James über Bayern-Abschied: "Bereue die Entscheidung nicht"

"Wenn das in deinem Leben passiert, musst du Entscheidungen treffen. Bayern hat das total verstanden. Ich bereue die Entscheidung nicht", so der Linksfuß heute.

Die zwei Jahre in den Reihen des amtierenden Deutschen Meisters sieht James dennoch nicht als verschenkt an. "Ich werde Bayern immer dankbar sein und vor allem Jupp Heynckes, der Unglaubliches aus mir herausgeholt hat", sagte der Nationalspieler abschließend.

Quelle: Getty Images

VIDEO - Rennes-Präsident Holveck bestätigt bevorstehenden Transfer des FC Bayern: "Hat sich entschieden"

Offiziell ist der Wechsel noch nicht, aber ein weiterer Transfer des FC Bayern München ist nur noch eine Frage der Zeit.

FC Bayern München - Thomas Müller als Kinderbuch-Autor: "Mein Weg zum Fußballprofi"

Rio-Weltmeister Thomas Müller ist erneut unter die Kinderbuch-Autoren gegangen. "Mein Weg zum Fußballprofi", heißt das dritte Buch des 30 Jahre alten Offensivspielers von Bayern München. "Ich habe versucht, meine frühere Lebensgeschichte kindgerecht aufzuarbeiten. Ich will zeigen, was mir dabei geholfen hat, Dinge immer wieder zum Positiven zu wenden und Rückschläge zu überwinden. Man muss für das brennen, was man macht. Das Leben bietet so viele Chancen", sagte Müller am Dienstag bei der Buchvorstellung.

"Mein Weg zum Traumverein" und "Mein Weg in die Startelf" hießen die ersten beiden Bücher des ehemaligen Nationalspielers. Grundgedanke sei zunächst gewesen, "Kinder, vor allem Jungs, zum Lesen zu bewegen. Ich war auch keine ausgesprochene Leseratte", betonte Müller.

Hier geht's zur kompletten News.