FC Bayern München, News und Gerüchte: Salihamidzic-Sohn postet Kouassi-Bild

Rummenigge spricht über den TV-Vertrag und den Transfermarkt, während Hasan Salihamidzics Sohn bereits Tanguy Kouassi begrüßte. Alle FCB-News.

Die achte Deutsche Meisterschaft in Serie hat der FC Bayern bereits eingetütet. Parallel zu den Vorbereitungen auf die sowie das Pokalfinale laufen beim Rekordmeister die Planungen für die kommende Saison.

Hasan Salihamdzics Sohn Nick begrüßte am Montagabend bereits einen neuen Spieler, dessen Transfer noch nicht offiziell verkündet wurde.

Klubboss Karl-Heinz Rummenigge sprach derweil über den neuen TV-Vertrag und den Transfermarkt, Angelo Stiller blickt aufs Derby der zweiten Mannschaft gegen 1860.

Mehr Teams

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen rund um den am Dienstag.

Alle FCB-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

Tanguy Kouassi zum FC Bayern: Nick Salihamidzic postet Foto

Goal und SPOX hatten bereits vor einer Woche berichtet , dass Defensivtalent Tanguy Kouassi zum FC Bayern München wechselt.

Nachdem Nicolas Holveck, Präsident des ebenfalls interessierten , den Transfer am Montag auf einer Pressekonferenz bestätigt hatte, postete Nick Salihamidzic, Sohn von Sport-Vorstand Hasan und U17-Spieler der Bayern, ein Foto des französischen U18-Nationalspielers in seiner Instagram-Story.

Wer ist Tanguy Kouassi? Alle Informationen zum neuen Bayern-Youngster findet Ihr in unserem Scouting-Report.

Quelle: instagram.com/nicksalihamidzic

FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge lobt DFL für TV-Vertrag

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat den durch die Deutsche Fußball Liga ausgehandelten TV-Vertrag gelobt. "Ich bin der Meinung, dass es der DFL gelungen ist, in diesen schwierigen Zeiten ein erstklassiges Ergebnis zu erzielen. Dazu darf man ihr nur gratulieren", sagte der 64-Jährige dem Handelsblatt .

Und weiter: "In gibt es eine sehr solidarische, ausgewogene Verteilung der TV-Gelder: Der Meister erhält doppelt so viel TV-Einnahmen wie der Tabellenletzte."

Bei der Auktion der Medienrechte waren für die Spielzeiten 2021/22 bis 2024/25 insgesamt 4,4 Milliarden Euro und damit rund 260 Millionen Euro weniger als im vergangenen TV-Vertrag erlöst worden.

DAZN zeigt alle Bundesliga-Spiele am Freitag und Sonntag: Alle Infos zur Bundesliga ab 2021

Quelle: Imago Images

FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge erwartet veränderten Transfermarkt

Aufgrund der Corona-Pandemie erwartet Karl-Heinz-Rummenigge große Veränderungen auf dem Transfermarkt. "Der Transfermarkt wird sich verändern. Es ist nicht viel Liquidität vorhanden, es fehlt also an Nachfrage. Nicht aber am Angebot an wechselwilligen Spielern. Das wird die Preise neu justieren", sagte er dem Handelsblatt .

Über mögliche 100-Millionen-Euro-Transfers sagte Rummenigge: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass in dieser Saison in Deutschland oder auch sogar Europa so viel Geld für einen Spieler gezahlt wird."

"Auch die Gehälter werden kaum zu steigern sein, das gilt selbst für Top-Spieler. Viele europäische Klubs haben angekündigt, ihre Payroll herunterzufahren. Auch wir werden vorsichtiger damit umgehen", so Rummenigge weiter.

Gleichzeitig stellte der Bayern-Boss klar: "Wir möchten unseren Kader etwas breiter aufstellen. Es wird in der nächsten Saison viele englische Wochen mit vielen Spielen geben, da müssen wir mehr einsatzbereite Spieler im Kader haben."

Quelle: imago images

FC Bayern - Angelo Stiller vor Derby des FCB II gegen 1860: "Zeigen, dass wir die Nummer eins in München sind"

Die seit neun Spielen ungeschlagenen Amateure des FC Bayern München stehen in der nach 34 Spieltagen auf dem ersten Rang.

"Wir sind seit der Winterpause als Team richtig zusammengewachsen und vertrauen uns fast blind. Der Teamgeist ist enorm, wir sind ein eingeschworener Haufen. Außerdem haben wir in den vergangenen Wochen auch durch unsere Mentalität noch den einen oder anderen Last-Minute-Punkt geholt. Das kommt aber auch davon, dass wir hart trainiert haben und topfit sind. So können wir in der Schlussphase oft noch nachlegen", sagte Angelo Stiller vor dem Stadtderby gegen 1860 am Mittwoch zum Höhenflug des FCB.

Und weiter: "Das ist ein ganz besonderes Spiel für uns, das wir unbedingt gewinnen wollen. Wir sind jetzt schon heiß darauf. Wir wollen zeigen, dass wir die Nummer eins in München sind."

Quelle: imago images / Markus Fischer