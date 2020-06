FC Bayern München: Kommt der FCB dem BVB bei Bellingham in die Quere? Alle News und Gerüchte

Thiago vor dem Abschied, Bayern und Dortmund im Rennen um einen Teenager und die Zukunft von Ivan Perisic. Alle News und Gerüchte zum FC Bayern.

Der Poker um Jude Bellingham geht in die nächste Runde. Nun ist offenbar auch der FC Bayern ernsthaft in das Rennen um den Teenager eingestiegen. X-Faktor beim Transferpoker wird wohl die Ablösesumme des U-Nationalspielers.

Ein drohender Thiago-Abschied rumort derweil an der Isar gewaltig. Der Spanier soll bereits einige Mitspieler informiert haben, dass er in der kommenden Saison nicht für den Rekordmeister spielen wird.

FC Bayern München bietet wohl für BVB-Wunschspieler Bellingham

Der FC Bayern München steigt wohl in das Rennen um Jude Bellingham (16) von Birmingham City ein. Wie der kicker berichtet, will der Rekordmeister das englische Talent noch aus den Fängen entreißen. Zwar gebe es zwischen dem BVB und Bellingham eine Einigung, nicht aber zwischen beiden Vereinen.

Knackpunkt im Poker um Bellingham könnte die Ablösesumme werden. In seinem Kontrakt bei Birmingham ist offenbar eine Klausel über 35 Millionen Euro verankert, der BVB bietet laut kicker und Sport Bild aber nur rund 22 Millionen Euro und versuche, den Preis zu drücken . Mitbieten sollen laut kicker auch der und .

Bellingham kommt in der laufenden englischen Zweitligasaison in 33 Spielen auf vier Tore und drei Assists. Sein Profidebüt hatte er im August 2019 gegeben.



Verriet Thiago Mitspielern beim FC Bayern bereits seinen Abschied?

Am Mittwoch berichtete die Sport Bild , dass Thiago seinen Vertrag beim FC Bayern nicht verlängern wird . Demzufolge soll Thiago einigen Mitspielern bereits verraten haben, dass er dem Rekordmeister den Rücken kehren wird.

Der 29-Jährige soll beim und Jürgen Klopp hoch im Kurs stehen. Aktuell steht Thiago beim FC Bayern noch bis Juni 2021 unter Vertrag. Sein Marktwert wird auf circa 50 Millionen Euro taxiert. Bei einem Verkauf würden die Münchner die Ablöse wohl in den Transfer von Leroy Sane reinvestieren, wie die Sport Bild berichtet.

Thiago kam 2013 als Wunschtransfer von Pep Guardiola zum FC Bayern. Damals zahlte der Rekordmeister 25 Millionen Euro an den .



FC Bayern München schnappt sich wohl Hoffenheim-Tatlent Sanyang

Der FC Bayern München hat wohl Mamin Sanyang aus der U17 von verpflichtet. Das berichtet das Internetportal transfermarkt.de.

Demnach soll der Flügelspieler bereits einen Medizincheck in der bayrischen Landeshauptstadt absolviert haben und einen Vertrag bis 2023 erhalten.

Beim FC Bayern ist Sanyang offenbar erstmal für die U19 eingeplant. Sanyang wurde im Jahr 2003 in Gambia geboren und spielt bevorzugt auf Rechtsaußen.

FC Bayern München: Transfer von Ivan Perisic könnte am Gehalt scheitern

Flügelspieler Ivan Perisic (31) bleibt dem FC Bayern München offenbar nicht über den Sommer hinaus erhalten. Der Sport Bild zufolge scheitert ein Deal mit dem Kroaten wohl am Gehalt.

Die Münchner wollen demnach ihr Gehaltsgefüge intakt lassen. Medienberichten zufolge kassierte der Kroate in der vergangenen Saison bis zu elf Millionen Euro brutto, was bei der Leihe zu je 50 Prozent vom FCB und ausbezahlt wurde.

Real Madrids James Rodriguez: "War beim FC Bayern nicht glücklich"

Offensivspieler James Rodriguez (28) von hat in einem Interview erklärt, was genau dazu geführt hat, dass er nach seiner Leihe zum FC Bayern München nicht langfristig beim Bundesligisten geblieben ist.

"Bayern ist ein Top-Klub, aber derjenige, der nicht weitermachen wollte, war ich. Bayern wollte die Kaufoption ziehen, aber ich sprach mit einem Verantwortlichen, damit sie das nicht machen, denn ich fühlte mich nicht wohl und war nicht glücklich", sagte der Kolumbianer im Gespräch mit dem TV-Sender Caracol TV .

James wurde von den Königlichen von 2017 bis 2019 an den deutschen Rekordmeister verliehen. In dieser Zeit machte der 28-Jährige 67 Pflichtspiele und erzielte darin 15 Tore (20 Assists). So richtig glücklich wurde er nach eigener Aussage an der Isar aber nie.

James über Bayern-Abschied: "Bereue die Entscheidung nicht"

"Wenn das in deinem Leben passiert, musst du Entscheidungen treffen. Bayern hat das total verstanden. Ich bereue die Entscheidung nicht", so der Linksfuß heute.

Die zwei Jahre in den Reihen des amtierenden Deutschen Meisters sieht James dennoch nicht als verschenkt an. "Ich werde Bayern immer dankbar sein und vor allem Jupp Heynckes, der Unglaubliches aus mir herausgeholt hat", sagte der Nationalspieler abschließend.