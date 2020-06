FC Bayern München, News und Gerüchte: Kahn spricht über möglichen Sane-Transfer, Salihamidzic äußert sich zu Hernandez und Boateng

Während Kahn sich in Hinblick auf einen Sane-Transfer bedeckt gehalten hat, sprach Salihamidzic über Hernandez und Boateng. Alle News zum FC Bayern.

Bereits am Dienstag machte der durch ein 1:0 gegen die achte Meisterschaft in Folge perfekt. Trotz des bereits feststehenden Titelgewinns ließ der deutsche Rekordmeister am Samstag gegen den zudem ein 3:1 folgen.

Auch hinter den Kulissen laufen die Planungen für die neue Saison auf Hochtouren: Während sich Vorstandsmitglied Oliver Kahn über einen Transfer von Leroy Sane bedeckt hält, hat sich Sportdirektor Hasan Salihamidzic zu den vermeintlichen Wackelkandidaten Lucas Hernandez und Jerome Boateng geäußert.

Neben Tanguy Kouassi, der nach Informationen von Goal und SPOX ablösefrei zum FC Bayern wechseln wird, soll außerdem ein weiteres Talent von ins Visier des Bundesligisten geraten sein.

Leroy Sane vor Transfer zum FC Bayern? Vorstandsmitglied Oliver Kahn hält sich bedeckt

Vorstandsmitglied Oliver Kahn hat sich im ZDF-Sportstudio verhalten über einen Transfer von Leroy Sane zum FC Bayern geäußert und nochmals betont, dass der 24-Jährige noch ein Jahr Vertrag bei habe: "Und mehr gibt es jetzt dazu nicht zu sagen."

Am Freitag hatte ManCity-Trainer Pep Guardiola bestätigt, dass Sane den Verein gerne verlassen würde. Dort steht der Angreifer nur noch bis 2021 unter Vertrag. Ein Wechsel zum FC Bayern ist nach einem Bericht von The Athletic offenbar nur noch Formsache.

"Wir werden dann über Transfers, über Verpflichtungen von Spielern sprechen, wenn sie auch wirklich stattgefunden haben", betonte Kahn, der zudem befürchtet, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie auch für den deutschen Rekordmeister zu spüren sein werden. "Möglicherweise auch in der nächsten Saison", so der 51-Jährige, der hinzufügte: "Ich glaube, es ist eine Zeit, in der man sehr vorsichtig, gerade auch wirtschaftlich, agieren muss."

FC Bayern: Hasan Salihamidzic spricht über die Wackelkandidaten Lucas Hernandez und Jerome Boateng

Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat mit der Bild-Zeitung über die Zukunft von Lucas Hernandez und Jerome Boateng gesprochen. "Lucas hatte keinen leichten Start beim FC Bayern, das ist bekannt", sagte Salihamidzic über den 80 Millionen Euro teuren Neuzugang, der in den letzten Wochen mit einem möglichen Abschied vom FC Bayern in Verbindung gebracht wurde.

Nach einer durchwachsenen ersten Saison beim deutschen Rekordmeister hat Salihamidzic die Hoffnung allerdings nicht aufgegeben, dass sich Hernandez auf Dauer beim FC Bayern durchsetzen kann: "Wir sind von seinen Stärken überzeugt und stehen voll hinter ihm. Ich bin sicher, dass er für unsere Mannschaft noch sehr wertvoll wird", betonte Salihamidzic.

Auch Jerome Boateng steht vor einer ungewissen Zukunft beim FC Bayern: Er ist vertraglich nur noch bis 2021 gebunden, zuletzt sollen unter anderem die beiden Londoner Vereine Chelsea und Arsenal Interesse an ihm bekundet haben.

"Jerome macht seine Sache sehr gut, und wir sind ja noch nicht am Ende der Saison", betonte Salihamidzic, der sich nach der laufenden Spielzeit mit dem Innenverteidiger zusammensetzen möchte: "Wir haben noch bis zum 23. August große Aufgaben vor uns und Ziele, danach werden wir sprechen", so der Sportdirektor.

Kommt nach Tanguy Kouassi das nächste PSG-Talent zum FC Bayern?

Nach dem ablösefreien Transfer von Tanguy Kouassi soll der FC Bayern München mit El Chadaille Bitshiabu ein weiteres Talent von Paris Saint-Germain ins Auge gefasst haben. Das berichtet das französische Programm Telefoot . Der 15-Jährige misst bereits 1,95 Meter und wird als eines der größten Abwehrtalente in der PSG-Akademie angesehen.