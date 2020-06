Bericht: BVB will Ablösesumme bei Jude Bellingham drücken

Jude Bellingham ist eines der Transferziele von Borussia Dortmund. Angeblich will der BVB aber nicht mehr als 20 Millionen Euro für ihn ausgeben.

Die Verpflichtung von Jude Bellingham droht seitens des BVB zu platzen. Das geht aus einem Bericht der Sport Bild hervor. Demnach habe der Verein mit dem 16-jährigen Mittelfeldtalent von Birmingham City schon eine Einigung erzielt, ob der BVB die finanziellen Mittel für die Ablösesumme aufbringen kann, ist jedoch fraglich.

Bellingham könnte in diesem Sommer dank seiner Ausstiegsklausel für 35 Millionen Euro losgeeist werden. Aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie scheint dem BVB die Summe mittlerweile aber zu hoch.

BVB: 20 Millionen Euro für Bellingham?

Angeblich versuchen die Verantwortlichen von den Preis zu drücken und sind mit einer Offerte über 20 Millionen Euro an Birmingham City herangetreten.

Bellingham gilt als eines der größten Talente Englands und ist bereits jetzt Stammspieler in der . Der zentrale Mittelfeldspieler kommt in dieser Saison auf vier Tore und drei Vorlagen in insgesamt 32 Ligaspielen.