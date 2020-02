FC Bayern München vs. RB Leipzig: Kein Sieger im Spitzenspiel - das Duell im TICKER zum Nachlesen

In der Bundesliga kam es zum Showdown zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig. Hier gibt's das Duell aus der Allianz Arena im TICKER zum Nachlesen.

Viel Lärm um nichts: Statt der erhofften Gala gab es im -Gipfel zwischen Bayern München und nur eine magere Nullnummer. Die Bayern verpassten es auf dem Weg zum achten Titel in Folge, das erhoffte Zeichen zu setzen. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick bleibt dennoch Tabellenführer, für Leipzig war es nach zuletzt drei sieglosen Spielen inklusive Pokalaus immerhin ein Achtungserfolg.

75.000 Zuschauer in der ausverkauften Allianz Arena sahen ein Topspiel ohne die erhofften Höhepunkte, auch die beiden Torjäger Robert Lewandowski und Timo Werner blieben blass. Der Rekordmeister, der seine beeindruckende Serie von acht Pflichtspielsiegen nicht ausbauen konnte, war zwar in der ersten Hälfte überlegen. Die Münchner nutzten aber ihre Chancen nicht. Der Vorsprung auf RB, das zu spät mutiger agierte, beträgt weiter nur einen Punkt. Vor der Winterpause hatte der Rückstand der Bayern auf die aufmüpfige Konkurrenz allerdings noch vier Zähler betragen.

Vor den Augen von Bundestrainer Joachim Löw und Tottenham-Coach Jose Mourinho, der seinen kommenden Champions-League-Gegner Leipzig beobachtete, waren die Münchner von Beginn an dominant. Man wolle zeigen, "wer Herr im Haus ist", hatte Sportdirektor Hasan Salihamidzic vor dem Topspiel gesagt. Das gelang den Bayern zunächst recht gut.

FC Bayern gegen RB Leipzig: Thiago zwingt Gulasci früh zur Parade

Bereits in der 5. Minute zwang Thiago RB-Keeper Peter Gulacsi zu einer Glanztat. Der Mittelfeldspieler ersetzte nach dem 4:3 im Pokal gegen Hoffenheim Corentin Tolisso in der Startelf. Zudem begann wie erwartet Leon Goretzka für den formschwachen Philippe Coutinho. Bei RB setzte Nagelsmann erstmals in der Bundesliga von Beginn an auf die beiden Winterzugänge Dani Olmo und Angelino.

Die hatten viel Defensivarbeit zu leisten. Die Bullen konnten sich dem Druck der Münchner in der ersten Hälfte bis auf wenige Ausnahmen nur schwer erwehren. Thomas Müller und Goretzka (11.) verpassten ebenso knapp wie Serge Gnabry (17.) oder zweimal Lewandowski (26. und 38.). Vor allem Alphonso Davies über links war einige Male nicht zu stoppen.

Auf der anderen Seite schaffte es RB bis zur Pause zu selten, wie gewünscht schnell umzuschalten und die Bayern vor Probleme zu stellen. Ein gefährlicher Torschuss von Werner in der 24. Minute - das war's auch schon.

FC Bayern gegen RB Leipzig: RB dreht nach dem Wechsel auf

Der Start in den zweiten Durchgang war dann aber gleich vielversprechend. Marcel Sabitzer verzog freistehend, kurz darauf rettete David Alaba in höchster Not gegen Werner. Die Bayern freuten sich danach schon auf einen Strafstoß, der aber wegen einer Abseitsstellung per Videobeweis zurückgenommen wurde (55.).

Das Spiel war nun offen, weil Leipzig mutiger wurde. Die Münchner leisteten sich zudem zu viele einfache Fehler. Einer davon führte zu einer erneuten Großchance durch Werner (63.), der Torjäger vergab jedoch leichtfertig. In der Schlussphase hatte Goretzka (80.) mit der bis dahin größten Bayern-Chance den Sieg auf dem Fuß, Gulacsi parierte aber stark. .

0:0 (0:0) FC BAYERN MÜNCHEN - RB LEIPZIG Tore - Aufstellung FC Bayern München Neuer - Pavard, Boateng (67., Hernandez), Alaba, Davies - Goretzka (85., Coman), Kimmich, Thiago - Müller, Lewandowski, Gnabry (60.,Coutinho) Aufstellung RB Leipzig Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Angelino - Nkunku (82.,, Lookman), Laimer, Adams - Dani Olmo (69., Schick), Werner (90. +3), Sabitzer Gelbe Karten: Laimer (36./RB), Upamecano (50./RB), Kimmich (57./FCB), Pavard 90' +3/FCB)

In der Tabelle nutzten der FCB und RB Leipzig die Niederlage der Dortmunder gestern in Leverkusen so nur zum Teil: Um je einen Punkt vergrößern die beiden Spitzenmannschaften den Vorsprung auf den Tabellendritten. München bleibt als Spitzenreiter mit jetzt 43 Zählern vor Leipzig (42). Gladbach kann mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Köln (noch nicht terminiert, die Partie wurde heute wegen des Sturmtiefs "Sabine" abgesagt) nach Punkten mit den Sachsen gleichziehen - und damit zum großen Gewinner des 21. Spieltags werden.

Zum ersten Mal im vierten Anlauf punkten die Sachsen in der Bundesliga in der Arena in München-Fröttmaning. Nach der ersten Halbzeit sah es danach nicht unbedingt aus: Die Bayern kontrollierten die Partie und den Gegner nach Belieben, erspielten sich aber keine hochkarätigen Chancen. Nach der Pause agierte Leipzig - anders als vor dem Seitenwechsel - mit mehr Mut und personeller Wucht nach vorne. Das zahlte sich aus: Ingesamt sieben Abschlüsse verzeichnete die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann. Allerdings ließ sie die wenigen Topgelegenheiten - wie die von Werner (63.) - aus. Da die Bayern längst nicht mehr so dominant agierten und ihrerseits gute Chancen (Goretzka in der 80.) nicht zu nutzen wussten, geht die Punkteteilung am Ende voll in Ordnung.

FC Bayern München vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90' +2' Das Spitzenspiel ist vorbei, der FC Bayern München und RB Leipzig trennen sich mit einem torlosen Remis.

FC Bayern München vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: WECHSEL

90' + 4' Der allerletzte Wechsel in dieser Partie: Für Timo Werner ist nun Yussuf Poulsen auf dem Rasen.

FC Bayern München vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

90' + 3' Benjamin Pavard foult Werner. Gelb für den Außenverteidiger der Bayern. Es ist seine vierte Verwarnung in dieser Spielzeit.

90' + 2' Beim Gegenzug will Lookman den Ball von rechts in die Box bringt, doch er erreicht mit diesem Zuspiel nicht den Adressaten Werner, sondern nur Kimmich, der die Kugel abfängt.

90' + 1' Kimmich bringt den Ball als Aufsetzer in den Strafraum, Leipzig bekommt die Kontrolle über die Kugel.

90' + 1' Werner läuft Müller von hinten um, er trifft ihn an der Wade. Noch einmal ein Freistoß für den FCB aus dem rechten Halbfeld.

90' Drei Minuten Nachspielzeit werden angezeigt.

90' Countinho mit einem hohen Zuspiel in die Spitze, das Müller nicht kontrollieren kann.

88' Nach Kimmichs halbhoher Hereingabe kommt Pavard am rechten Fünfereck nicht zum Abschluss, er rutscht am Ball vorbei. Leipzig erneut etwas im Glück in dieser Szene.

88' Laimer foult Pavard hinten links. Eine zweite Gelbe Karte gegen den Leipziger hätte für ihn den Platzverweis zur Folge. Schiri Fritz belässt es bei einer Ermahnung.

86' Wieder Thomas Müller in der Offensive am Ball: Rechts im Strafraum setzt er sich mit etwas Glück durch, bringt den Ball dann flach ins Zentrum. Lewandowski steht mit dem Rücken zum Tor und kann die Kugel nicht kontrollieren. Leipzig übersteht die Situation.

FC Bayern München vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: WECHSEL

85' Der letzte Tausch bei den Münchnern: Kingsley Coman gibt sein Comeback nach der Verletzung aus dem Dezember. Für ihn geht Leon Goretzka vom Feld.

84' Alter schützt vor Einsatz nicht: Der 30 Jahre alte Thomas Müller wirft sich vorne in jeden Zweikampf, will noch den ein oder anderen Ball in der Nähe des Leipziger Strafraums erobern.

FC Bayern München vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: WECHSEL

82' Ademoloa Lookman kommt bei den Leipzigern für Christopher Nkunku in die Partie. Jetzt scheint Nagelsmann doch ein wenig defensiver zu denken für die Schlussphase. Aber auch im Umschaltspiel kann ja noch was drin sein ...

80' Starke Kombination der Bayern durchs Zentrum. Einen Steilpass aus dem Mittelkreis verlängert Goretzka mit dem Außenrist und aus der Drehung zu Lewandowski. Der Stürmer sieht, dass Goretzka gleich durchstartet - und spielt direkt in die Spitze weiter. Goretzka steht so mit freier Schussbahn in der Box vor Gulacsi, aber den Schlussmann bleibt in diesem Eins-gegen-Eins Sieger: Er wehrt gegen den flachen Rechtsschuss mit einer Hand zur Ecke für die Bayern ab, die nichts einbringt.

78' Joshua Kimmich hat nun 104 Ballkontakte auf dem Konto heute, aber auch er kann dem Bayern-Spiel aus dem Zentrum nicht den nötigen Druck nach vorne mit auf den Weg geben. Bei Leipzig ist Upamecano am häufigsten am Ball bisher: Er kommt auf 52 Kontakte.

77' Pavard begeht ein Offensivfoul gegen Angelino im Strafraum der Leipziger. Es geht weiter mit einem Freistoß für die Gäste.

75' Die Angriffsversuche der Leipziger haben in dieser Phase der Partie mehr Potenzial. Aber auch Bayern-Keeper Neuer muss in diesem Spitzenspiel bisher nicht über sich hinauswachsen. Von den immerhin sechs Abschlüssen der Sachsen nach der Pause kam nur einer durch aufs FCB-Tor.

74' Die Bayern haben in der zweiten Halbzeit noch keinen Ball auf das von Peter Gulacsi gehütete RB-Tor gebracht. Die heute ungefährliche Offensive könnte die Münchner um die drei Punkte bringen, die nach einer starken ersten Hälfte noch verdient gewesen wären.

72' Die Bayern wehren durch Hernandez per Kopf eine Ecke von Nkunku aus dem Strafraum ab.

71' Leipzig hält nicht nur in den Zweikämpfen in der zweiten Halbzeit bisher besser dagegen, sondern ist auch häufiger im Ballbesitz als noch in den ersten 45 Minuten. Die mutigere Spielweise nach vorne zahlt sich aus, der Weg der Bayern an den gegnerischen Strafraum ist oft viel länger als noch vor der Pause.

FC Bayern München vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: WECHSEL

69' Julian Nagelsmann wechselt in der Offensive: Patrick Schick spielt in den verbleibenden gut 20 Minuten anstelle von Dani Olmo. Es sieht nicht so aus, als seien die Leipziger mit dem einen Punkt in München zufrieden.

FC Bayern München vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: WECHSEL

67' Lucas Hernandez für Jerome Boateng - das ist der zweite Wechsel bei den Gastgebern

65' Beeindruckend das Pressingverhalten der Bayern: Die Offensivreihe drückt weiter unaufhörlich und mit hohem läuferischen Aufwand.

63' Riesenchance für Leipzig: Nach einem weiten Ball aus der eigenen Hälfte startet links Nkunku in den freien Raum - während in der Mitte Werner mitläuft. Nkunku kommt bis zum Strafraum, legt dann die Kugel ins Zentrum. Werner ist zehn Meter vor dem Tor frei vor Keeper Neuer, schiebt die Kugel aber zum Entsetzen der RB-Fans mit rechts flach und knapp links am Kasten vorbei.

62' Knapp 30 Minuten vor dem Ende haben wir weiter Hoffnung auf Tore in diesem Spiel: Weder die Bayern noch RB Leipzig spielten in dieser Saison schon einmal 0:0.

FC Bayern München vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: WECHSEL

60' Der erste Wechsel in diesem Duell der beiden Bundesliga-Spitzenteams, die im zweiten Durchgang auf Augenhöhe agieren: Für Serge Gnabry kommt bei den Gastgebern Philippe Coutinho in die Partie.

60' Müller mit seinem xten Zuspiel heute ins Zentrum: Seine Flanke von rechts versucht Gnabry per Kopf aufs Tor zu bringen, wird dabei aber von Klostermann eng bedrängt. Abstoß.

59' Olmo bringt den Ball mit einem Außenristpass zu Werner, der rechts im Strafraum in den freien Raum gestartet war. An der Seitenlinie geht die Fahne hoch: Abseits!

FC Bayern München vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

57' Joshua Kimmich sieht seine sechste Gelbe Karte in dieser Saison. Schiri Fritz verwarnt ihn für ein Foulspiel etwa 20 Meter vor dem Strafraum. Der folgende Freistoß bringt den Gästen nichts ein.

56' Nun sind es die Leipziger, die sich von der Fast-Elfmeter-Situation unbeeindruckt zeigen: Die Nagelsmann-Mannschaft schaltet gleich wieder in den Umschalt- und Offensivmodus.

55' Jetzt die Entscheidung aus Köln: Abseits von Lewandowski. Das Foul folgte erst danach. Also wird die Elfmeterentscheidung von Schiri Marco Fritz zurückgenommen. Der bereits verwarnte Upamecano und sein Team im Glück.

54' Die Szene wird überprüft in Köln. Bibiana Steinhaus schaut sich die Bilder an.

53' Elfmeter für die Bayern! Upamecano legt Lewandoiwski im Strafraum. Aber der Bayernspieler stand beim Zuspiel von Müller im Abseits.

52' Was schnell auffällt: Leipzig spielt nun mit mehr Risiko schneller von hinten raus, rückt auch mit mehr Spielern ins Mittelfeld bzw. an den Strafraum des FCB auf. So steigt der Druck auf die Bayern-Abwehr, die dadurch nun auch Fehler einstreut.

FC Bayern München vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

50' Leipzigs Innenverteidiger Upamecano sieht Gelb nach einem Foul. Für ihn ist es die zweite Verwarnung seit Saisonbeginn in der Liga.

49' Boatengs Kopfball Rückgabe in Bedrängnis bringt Torhüter Neuer in Schwierigkeiten. Wieder kommt er aus dem Sechzehner, dieses Mal aber kann er die Szene nicht bereinigen. Werner ist in der Box, seinen Abschluss aus spitzem Winkel fälscht Alaba mit angelegtem Arm zur Ecke ab. Die bleibt folgenlos. Genauso wie vorher die Reklamationen der Gäste, die gerne einen Handelfmeter gehabt hätten.

49' Wieder auf die andere Seite: Neuer muss aus dem Strafraum, um den Ball zu klären gegen Laimer.

47' Die Bayern zeigen sich von dieser Großchance für die Gäste nicht geschockt: Beim nächsten Angriff will Goretzka Lewandowski an der Strafraumgrenze in Szene setzen. Doch Leipzig stellt den Block - und dem Stürmer verspringt da auch noch der Ball.

46' Knapp 30 Sekunden sind gespielt, als der Ball nach einem RB-Angriff über die rechte Seite plötzlich zu Sabitzer in die Strafraummitte durchrutscht. Mit rechts und offenbar mit zu viel Rücklage drischt der Mittelfeldspieler den Ball weit über das Tor, zu dem er freie Schussbahn hatte.

FC Bayern München vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

46' Bayern stößt an zur zweiten Halbzeit. Keine Wechsel bei beiden Mannschaften.

HALBZEIT | 7:2-Torschüsse, 7:1-Ecken, 70 Prozent Ballbesitz - dazu eine Passquote von gut 85 Prozent: Die statistischen Daten aus den ersten 45 Minuten bilden die Überlegenheit der Bayern in diesem Spiel ganz gut ab. Mit schnellem und sicherem Passspiel sowie aggressivem und vor allem dauerhaftem Pressing haben die Flick-Schützlinge bisher dem Spiel ihren Stempel nachhaltig aufgedrückt. Einziges Manko: All den erfolgreichen Flügelläufen und Vorstößen durchs Zentrum folgten dann wenig gefährliche Abschlüsse. Einmal wehrte Gulacsi einen Thiago-Schuss ab (5.), dann stand Upamecano bei einem Lewandwoski-Versuch richtig (40.) - das war es auch schon. Die Münchner müssen also an und in der Box genauer spielen, um zu Toren zu kommen. Leipzig kam erst gegen Ende der ersten Halbzeit besser in die Zweikämpfe und konnte so auch den Druck auf die eigene Abwehr etwas abmildern. Tore dann in den zweiten 45 Minuten? Abwarten ...!

FC Bayern München vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45' + 1' Ohne Nachspielzeit geht es in dieser fairen Partie nun in die Pause. Noch keine Treffer zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig.

44' Noch gut eine Minute bis zur Pause. Jetzt spielen die Leipziger selber mal mutiges Pressing beim Aufbauversuch der Münchner, doch die überspielen die erste RB-Reihe schnell und sicher.

42' Gnabry ist nach Lewandowski (22) der Bayern-Spieler mit den bislang wenigsten Ballaktionen. Er war 28 mal am Spielgerät, kann in der Offensive noch nicht allzugroße Akzente setzen. Jetzt wird er gerade aus dem Abseits zurückgepfiffen auf der linken Seite.

41' Auf der anderen Seite die erste Ecke für die Gäste: Nkunkus Hereingabe landet in den Händen von Keeper Neuer im Fünfer.

40' Großchance für die Bayern: Nach einem Müller-Vorstoß über die rechte Seite und dessen Flanke kommt Lewandowski links vor dem Fünfer aus etwa zehn Metern zum Abschluss. Upamecano bekommt noch den Fuß dazwischen im Fünfer und fälscht den Ball so zur Ecke ab. Die bleibt dann folgenlos.

38' Wenn man den Leipzigern bis hierhin etwas zugute halten will, dann, dass sie nicht allzu viele Chancen für die Münchner zulassen: Von den fünf Abschlüssen der Gastgeber kam nur einer aufs Tor.

FC Bayern München vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

36' Konrad Laimer kommt zu spät in einen Zweikampf, sieht Gelb. Es ist seine vierte Verwarnung in dieser Saison.

32' Die Zweikampfquote der Gäste bewegt sich immer noch so etwa um die 35 Prozent. Die Nagelsmann-Elf kommt in vielen Sitautioen erst gar nicht in die direkten Duelle - und wenn, dann bleibt man eben oft zweiter Sieger.

33' Nach einer Pavard-Flanke von rechts im Strafraum hat Thiago offenbar zu viel Zeit zum Nachdenken: Sein Schlenzer aus etwa elf Metern wird von Klostermann in der Box geblockt.

30' Klostermann kommt rechts an Davies vorbei und dann auch zum Flanken. In der Mitte steht aber Boateng richtig gegen Nkunku. Bevor der RB-Stürmer Unheil anrichten kann, lenkt der Innenverteidiger den Ball aus dem Sechzehner ab.

27' Mehr als ein Viertel der Partie ist bereits vorbei. Spielerisch liefern die Münchner bisher eine Spitzenleistung ab, sie sind ihren Gästen hoch überlegen. Aber: Im und am Strafraum kommen Lewandowski und dessen Offensivkollegen noch nicht in glasklare Abschlusssituationen. Dennoch: Leipzig muss gegen das Pressing der Bayern bessere Lösungen finden, um selbst öfter in die gegnerische Hälfte zu kommen und so Entlastung für die eigene Abwehr zu schaffen.

26' Gnabry kommt nach einem Doppelpass mit Thiago tief im Strafraum links wieder an den Ball. Seine Hereingabe wird zunächst geblockt, doch dann kommt im zweiten Versuch Lewandowski zum Abschluss aus etwa acht Metern. Upamecano fälscht zur Ecke ab, die die Leipziger dann heil überstehen.

24' Olmo und Nkunku kombinieren durch die Mitte gegen ein sehr weit aufgerücktes Bayern-Mittelfeld. Der Ball kommt schließlich zu Timo Werner, der aber links im Strafraum zu weit abgetrieben wird. Sein Flachschuss fliegt links am von Manuel Neuer gehüteten Tor vorbei. Der Bayern-Schlussmann ist bisher unterfordert in diesem Spiel.

23' Die Bayern spielen mit ihrer Angriffsreihe weiter extremes Pressing gegen den Aufbau der Sachsen an deren Strafraum. So sind die Leipziger immer wieder zu überhasteten und teils auch unkontrollierten Abspielen gezwungen.

22' Die Abwehrkette der Bayern steht etwa zehn bis 15 Meter hinter der Mittellinie postiert. Leipziger Angriffsaktionen sind weiter absolute Mangelware.

21' Goretzka will den Ball zu Lewandowski an die Strafraumgrenze legen, aber Klostermann ist im letzten Moment mit dem Fuß dazwischen.

19' Kimmich hatte bereits 26 Ballkontakte, Upamecano als bester seines Teams in dieser Wertung 13. Bei den gespielten Pässen schlägt sich die Dominanz ebenso nieder: 158 Zuspielen bei den Bayern stehen 45 bei den Leipzigern gegenüber. Die Passquote des FCB liegt bei mehr als 85 Prozent. RB muss in den Zweikampfmodus kommen.

FC Bayern München vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: FCB bestimmt das Spielgeschehen

17' Die Bayern lassen den Ball sicher in den eigenen Reihen laufen, in der RB-Defensive sind die Nagelsmann-Spieler meist zu weit von ihren Gegenspielern entfernt. So kommen die Münchner immer wieder über die Flügel auf Strafraumhöhe und können Bälle ins Zentrum bringen.

15' Einen ersten, allerdings ungefährlichen Torschuss geben nun auch die Leipziger ab: Sabitzer schießt aus der Distanz weit vorbei.

14' Knapp 15 Miunuten sind in der Partie zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig absolviert. Die Gäste sind überhaupt noch nicht im Spiel. Bayern agiert sehr druckvoll und zielstrebig nach vorne, presst dazu erfolgreich gegen den Spielaufbau der Gäste. Daraus resultiert eine sehr große Feldüberlegenheit. 80 Prozent Ballbesitz bisher für die Münchner.

13' Die drei anderen Pokal-Viertelfinals werden diese sein: Leverkusen - , Frankfurt - Bremen und Saarbrücken - Düsseldorf.

12' Auf dem Feld übersteht RB derweil die fünfte Ecke des FC Bayern schadlos.

11' Kurzer Blick zur Pokalauslosung, das wird ja alle Bayern-Fans interessieren: Im Viertelfinale geht es zum .

10' Immer wieder die Münchner im Vorwärtsgang. Dieses Mal wissen sich die Gäste im Halbfeld nur mit einem Foul zu helfen. Den folgenden Freistoß wehren die Leipziger aber im Teamverbund ab.

8' Leipzig verteidigt diese Ecke besser, ist jetzt wieder in Ballbesitz.

7' Kimmichs-Hereingabe von der rechten Seite folgt ein Pavard-Kopfball am rechten Fünfereck. Upamecano blockt den Versuch zu Standard Nr. 4.

7' Die Münchner kommen zu schnell an den Strafraum, die Gäste lassen sich zu weit hinten reindrücken und verlieren zu schnell den Ball. Wieder eine FCB-Ecke.

6' Die zweite Ecke überstehen die Gäste ohne große Gefahr.

5' Halstenberg klärt nach einer Hereingabe von Gnabry aus dem Halbfeld zur Ecke. In der Folge des Standards spielen die Bayern den Ball zum frei vor dem Strafraum lauernden Thiago. Dessen Schuss wehrt aber Gulacsi mit den Fäusten zur nächsten Ecke ab.

4' Davies versucht im Doppelpass mit Gnabry auf links durchzukommen, aber Laimer stoppt diesen Vorstoß fair.

2' Eine erste Flanke der Bayern von der rechten Seite findet in der Mitte keinen Abnehmer. Leipzig kontrolliert den Ball.

2' Leipzig bietet eine Viererkette auf, aber Angelino auf der linken Seite versucht immer wieder schnell den Weg mit nach vorne anzutreten nach Balleroberungen der Gäste.

1' FC Bayern München vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Beide Mannschaften sind auf dem Rasen. Die Seitenwahl nehmen gleich die Kapitäne Manuel Neuer und Marcel Sabitzer vor.

Vor Beginn | Heute sprechen ja fast alle über das Wetter bzw. das Sturmtief "Sabine", daher hier die aktuellen Wetterdaten für München: Der Wind weht in der bayerischen Landeshauptstadt noch nicht sehr kräftig, er soll im Laufe des Abends aber noch stärker werden. Die Temperaturen liegen bei etwa 10 Grad Celsius. Im Moment ist es trocken - das soll während der 90 Spielminuten auch so bleiben.

Vor Beginn | Schiedsrichter der Partie ist gleich der 42 Jahre alte Marco Fritz aus Korb. Für ihn ist es schon das vierte Spiel in dieser Saison mit FC-Bayern-Beteiligung (zwei Siege, eine Niederlage). Auch beim Spiel Leverkusen - Leipzig in der Hinrunde war Fritz an der Pfeife im Einsatz. Als Videoschiedsrichterin in Köln ist Bibiana Steinhaus im Einsatz.

Vor Beginn | Die Münchner haben - zusammen mit Gladbach - auch die beste Abwehr der Liga zu bieten: 23 Gegentore kassierten beide Teams in bisher 20 Ligaspielen. Leipzig belegt in diesem Ranking Rang 3 mit 25 kassierten Treffern. In der Offensive sind die Sachsen (53 Tore) zusammen mit den Bayern (58) und Dortmund (59) eine Klasse für sich. Das viertbeste Team in dieser Kategorie - Mönchengladbach - kommt auf 38 Treffer.

Vor Beginn | Heute geht der FCB nicht nur als Tabellenführer in die Partie, sondern auch als favorisiertes Team. Während Leipzig in seiner "Mini-Krise" zuletzt einmal in der Liga verloren hat (0:2 in Frankfurt) und einmal die Punkte teilte (2:2 gegen Mönchengladbach), eilen die Münchner von Sieg zu Sieg: Dem 1:2 in Mönchengladbach am 7. Dezember folgten acht Pflichtspiel-Erfolge hintereinander. Mehr als ein Gegentor kassierten die Bayern in diesen Partien nur im Pokal gegen Hoffenheim (3). Drei Spiele endeten zu null.

Vor Beginn | In der Hinrunde trennten sich beide Mannschaften unentschieden: Lewandowski hatte die Bayern früh (3.) in Führung gebracht, danach spielten die Münchner eine starke erste Halbzeit. Doch noch vor dem Pausenpfiff (45.+3) kamen die Leipziger durch einen von Hernandez an Poulsen verursachten und von Forsberg verwandelten Foulelfmeter zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel waren die Sachen das bessere Team, sodass die Punkteteilung am Ende in Ordnung ging.

Vor Beginn | Nachdem Dortmund gestern in Leverkusen nach spektakulären 90 Minuten mit 3:4 verloren hat und das Spiel der Gladbacher gegen Köln wegen des Sturmtiefs "Sabine" heute nicht ausgetragen wird, kann der Sieger der Partie heute seinen Vorsprung auf die Verfolger ausbauen. Bayern hätte bei einem "Dreier" vier Punkte Vorsprung auf Leipzig und sechs auf den BVB, bei einem RB-Sieg lägen die Sachsen zwei Zähler vor dem FCB und immerhin fünf vor den Dortmunder Borussen.

Vor Beginn | Trainer Julian Nagelsmann verabschiedete sich im -Achtelfinale mit einem 1:3 bei - es war das dritte Pflichtspiel in Folge ohne Sieg. Heute sind im Vergleich zur Cup-Partie vier Spieler neu dabei von Beginn an: Timo Werner und Dani Olmo im Angriff, Adams im Mittelfeld sowie Keeper Peter Gulacsi. Mvogo, Haidara, Schick und Poulsen sitzen somit zunächst mal auf der Bank.

FC Bayern München vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: Die Aufstelllungen

Das ist die Aufstellung des FC Bayern München

Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Kimmich, Thiago - Müller, Lewandowski, Gnabry

Bank : Ulreich - Odriozola, Hernandez, Tolisso, Cuisance, Coutinho, Coman, Zirkzee

Hansi Flick nimmt im Vergleich zum 4-3 gegen Hoffenheim am Mittwoch im Pokal 2 Änderungen vor: Für Coutinho und Tolisso (beide Bank) beginnen heute Thiago und Goretzka.

Im Vergleich zum letzten BL-Spiel, dem 1-3 in Mainz, gibt es bei Bayern nur 1 Änderung: Gnabry startet für den aktuell verletzten Perisic.

Serge Gnabry steht damit nach 3 Jokereinsätzen erstmals in der Bundesliga-Rückrunde in der Startelf - letztmals beim 2-0 gegen Wolfsburg am 17. Spieltag.

Ivan Perisic verpasst erstmals seit dem 1-5 in Frankfurt und damit erstmals unter Hansi Flick ein Bundesliga-Spiel der Bayern. Zuletzt stand er sogar 5-mal in Folge in der Bundesliga in der Startelf.

RB Leipzig setzt auf folgende Aufstellung

Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Angelino - Nkunku, Laimer, Adams - Dani Olmo, Werner, Sabitzer

Vier Änderungen bei Leipzig im Vergleich zum 1-3 im Pokal in Frankfurt: Für Mvogo, Haidara, Poulsen und Schick (alle Bank) beginnen heute Gulacsi, Werner, Adams und Olmo.

Im Vergleich zum letzten BL-Spiel, dem 2-2 gegen Gladbach, gibt es bei Leipzig zwei Änderungen: Für Forsberg und Mukiele (beide Bank) beginnen die beiden spanischen Winterneuzugänge Angelino und Olmo.

Nach 2 Joker-Einsätzen im Pokal und in der Liga steht Leipzigs Winterneuzugang Dani Olmo heute erstmals in der RB-Startelf.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 21. Spieltages zwischen Bayern München und RB Leipzig.

FC Bayern München vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Der FC Bayern München verlor nur 1 der 7 Bundesliga-Spiele gegen RB Leipzig (4 Siege, 2 Remis): mit 1-2 auswärts am 27. Spieltag 2017/18.

Der FC Bayern München gewann seine ersten 3 Bundesliga-Heimspiele gegen RB Leipzig ohne Gegentor. Gegen kein Team gewann der FCB in seiner BL-Historie die ersten 4 Heimspiele ohne Gegentor.

RB Leipzig verlor all seine 3 Bundesliga-Gastspiele beim FC Bayern München. Bei keinem anderen Team, bei dem die Sachsen öfter als 1-mal antraten, blieben sie sonst ohne Punkt.

Der FC Bayern München gewann die letzten 6 Bundesliga-Spiele allesamt. So viele BL-Siege in Folge gelangen dem FCB zuletzt im Februar/März 2019.

Der FC Bayern München legte mit 3 Siegen und 12-1 Toren den besten Bundesliga-Rückrundenstart seiner Vereinshistorie hin. Nur Dortmund erwischte aktuell mit 3 Siegen und 15-4 Toren in der BL-Historie einen besseren.

Münchens Robert Lewandowski erzielte an den ersten 20 Bundesliga-Spieltagen 22 Tore. Nur Gerd Müller 1972/73 hatte zu diesem Zeitpunkt ebenso viele Treffer auf dem Konto.

RB Leipzig ist seit 2 Bundesliga-Spielen sieglos (1 Remis, 1 Niederlage). 2 oder mehr sieglose BL-Partien hatte es für die Sachsen in dieser Spielzeit zuvor nur vom 6. bis zum 9. Spieltag gegeben (damals 4 in Folge).

RB Leipzig holte in dieser Bundesliga-Saison bereits 13 Punkte nach Rückstand – alleiniger Höchstwert im Oberhaus.

Kein anderes Team erzielte in dieser Bundesliga-Saison so viele Tore in der Schlussviertelstunde wie RB Leipzig (16). Auf dem geteilten 2. Platz folgt der FC Bayern München mit 13.

Leipzigs Patrik Schick erzielt im 10. Bundesliga-Spiel sein 5. Tor, genauso viele waren ihm in 46 Spielen in der für die AS Roma gelungen.

FC Bayern München vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: Trotz "Sabine": Topspiel Bayern - Leipzig findet statt

Während das Sturmtief "Sabine" zu der Absage des für Sonntag (15.30 Uhr) angesetzten Bundesligaderbys zwischen und dem geführt hat, soll das Spitzenspiel von Tabellenführer Bayern München gegen RB Leipzig (18.00 Uhr/Sky) planmäßig stattfinden. Das bestätigte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Sonntagvormittag via Twitter.

"Ja, #FCBRBL findet statt, da laut Wettervorhersage bis in die Nacht zum Montag in München und Umgebung keine starken Böen erwartet werden", schrieben die Münchner und reagierten damit auf die Fragen zahlreicher Fans.

FC Bayern München vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: Die voraussichtlichen Aufstellungen für die Partie

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Thiago - Müller, Goretzka, Gnabry - Lewandowski

Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Thiago - Müller, Goretzka, Gnabry - Lewandowski RB Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Laimer, Adams - Sabitzer (Olmo), Nkunku (Forsberg) - Schick, Werner

FC Bayern München vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: Thomas Helmer rät zur Verpflichtung von Timo Werner als Lewandowski-Alternative

Ex-FCB-Profi Thomas Helmer rät dem FC Bayern München zu einer Verpflichtung von Timo Werner, um Robert Lewandowski zu entlasten.

Der frühere FCB-Profi Thomas Helmer hat dem FC Bayern München zu einer Verpflichtung von RB Leipzigs Timo Werner geraten und ist der Meinung, dass der schnelle Stürmer sehr gut ins System von Trainer Hansi Flick passen würde.

"Natürlich passt er da rein. Ein Ratschlag: Die Bayern müssen sich von der Lewandowski-Abhängigkeit lösen. Wenn er in einem Tief ist oder sich verletzt, was machen die Bayern dann?", so Helmer bei t-online.

FC Bayern München vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Liga-Gipfel: "Da wird überhaupt nichts vorentschieden"

Bayern München will mit einem Sieg im Bundesliga-Gipfel gegen RB Leipzig ein klares Ausrufezeichen setzen. Der schwächelnde Herausforderer mit Trainer Julian Nagelsmann ist gefordert.

Vorentscheidung? Thomas Müller lachte herzhaft. "Ich habe schon so viel erlebt, da wird überhaupt nichts vorentschieden. Die Saison ist noch so lang", sagte der 30-Jährige bestimmt. Dennoch: Bayern München will mit einem Sieg im Bundesliga-Gipfel gegen den schwächelnden Herausforderer RB Leipzig die Machtverhältnisse zementieren und der aufmüpfigen Konkurrenz zeigen: Auch in dieser Saison geht der Titel zum achten Mal in Folge nur über uns.

Mit Spannung blickt Fußball- am Sonntag (18.00 Uhr) auf den Kracher zwischen dem Tabellenführer und dem Zweiten, auf das Duell der beiden Super-Torjäger Robert Lewandowski und Timo Werner oder das Aufeinandertreffen der aufstrebenden Trainer Hansi Flick und Julian Nagelsmann. Doch nicht nur die Bayern bemühen sich nach Kräften, die Bedeutung herunterzuspielen.

"Es ist weiterhin alles offen, egal wie es ausgeht", sagte Nagelsmann am späten Freitagnachmittag: "Aber natürlich erzähle ich auch kein Geheimnis, dass es schwieriger wird, wenn Bayern gewinnt und vier Punkte Vorsprung hat." Nach drei Pflichtspielen in Serie ohne Sieg "strotzen wir nicht gerade vor Selbstvertrauen", gab Nagelsmann zu, aber: "Wir haben immer noch die zweitmeisten Punkte aller Bundesliga-Mannschaften. So ganz blind sind wir nicht."

Die Partie wird aber deutliche Fingerzeige geben, wo der Weg hinführt. Der Druck ist groß - vor allem für RB. Nagelsmann muss nachhaltig beweisen, dass er Meister-Klasse hat. Seine Leipziger, die mit vier Punkten Vorsprung auf die Bayern in die Winterpause gegangen waren und nun einen Zähler Rückstand aufweisen, wollen mit aller Macht ihre Mini-Krise inklusive Pokal-Aus beenden und die Spitze zurückerobern. Die Münchner wiederum sind wild entschlossen, ihre Superserie von acht Pflichtspielsiegen fortzusetzen - und den Angriff abzuwehren.

Man wolle zeigen, unterstrich Sportdirektor Hasan Salihamidzic, "wer Herr im Haus ist. Wir nehmen die Favoritenrolle an". Zumal Leipzig in den letzten Wochen "ein bisschen geschwächelt" habe. Ex-Bulle Joshua Kimmich sprach von einem "wichtigen Spiel, da ist viel Brisanz drin. Leipzig will eine Reaktion zeigen."

Doch auch die Bayern müssen ihre jüngsten Nachlässigkeiten zwingend abstellen. Das am Ende wacklige 4:3 im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Hoffenheim diente als Warnschuss. Dies sei aber "abgehakt, wir haben die richtigen Schlüsse gezogen", meinte Flick nach deutlichen Worten an seine Stars. Gegen Leipzig erwarte er wieder, "dass wir 90 Minuten unsere Qualität zeigen. Das wollen die Fans sehen, dass wir in jedem Spiel bis zum Ende die Intensität hoch halten und Tore erzielen."

Immerhin konnten sich die Münchner zuletzt immer auf Lewandowski (22 Treffer) verlassen. Werner (20 Saisontore) blieb dagegen in den vergangenen drei Pflichtspielen ohne Treffer. Doch dies sieht der Nationalstürmer, der im Sommer wiederholt mit den Bayern in Verbindung gebracht worden war, (noch) gelassen. "Ich würde lieber Meister werden, als die Torjägerkanone gewinnen", sagte er dem kicker.

Probleme bereitet Nagelsmann aber auch die Abwehr, wo sich individuelle Fehler zuletzt häuften. Dayot Upamecano könnte eine Pause gebrauchen, "aber wir können ihm keine Pause geben", sagte der Coach, "da muss er durch". Bei den Bayern rückt erstmals nach knapp zweimonatiger Verletzungspause Kingsley Coman in den Kader.

Im Mittelpunkt stehen im Vorfeld des Krachers aber andere: Nagelsmann und Flick etwa. Doch dies sei, betonte der Bayern-Coach, "kein Spiel der Trainer, das wird auf dem Platz entschieden". Auch wenn dort noch keine Vorentscheidung fällt.

