FC Bayern München vs. PSG live: Die Champions League heute im LIVE-TICKER

Im Viertelfinalhinspiel der Champions League empfängt der FC Bayern München PSG (Paris Saint-Germain). Goal begleitet die ganze Partie im LIVE-TICKER.

Der FC Bayern München trifft im Viertelfinale der UEFA Champions League auf PSG (Paris Saint-Germain) . Das Hinspiel findet heute Abend in München statt - um 21 Uhr geht es los.

Das Duell des deutschen Rekordmeisters mit dem französischen Titelträger ist ein Wiedersehen der beiden Teams, die letztes Jahr das Champions-League-Finale bestritten haben. Im August gingen die Münchner bekanntermaßen als Sieger vom Platz (1:0).

Heute geht es um eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche in Paris. Bei beiden Teams fehlen einige Spieler, bei den Münchnern unter anderem Robert Lewandowski.

FC Bayern München vs. PSG live erleben? Dafür gibt es heute gleich mehrere Möglichkeiten und Optionen. Goal begleitet das Spiel heute im LIVE-TICKER.

FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain) Anpfiff: 21 Uhr Tore - Aufstellung FC Bayern Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Sane, Müller, Coman - Choupo-Moting Aufstellung PSG Keylor Navas - Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Gueye, Danilo, Di Maria - Neymar, Draxler, Mbappe Gelbe Karten -

vor Beginn | PSG verlor am Wochenende das Topspiel gegen OSC Lille mit 0:1, wechselt im Vergleich dazu auf drei Positionen. Trainer Pochettino bringt Danilo, Draxler und Dagba anstelle von Kehrer, Paredes und Kean.

vor Beginn | Paris St.-Germain reist in folgender Formation an: Navas - Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Danilo, Gueye - di Maria, Draxler, Neymar - Mbappe.

vor Beginn | Bayern München schickt folgende Startelf ins Rennen: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Sane, Müller, Coman - Choupo-Moting.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Champions League zum Viertelfinale zwischen dem FC Bayern München und PSG.

FC Bayern München vs. PSG: Die Aufstellung zur Champions League

Offizielle Aufstellung des FC Bayern München:

Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Sane, Müller, Coman - Choupo-Moting

Bayern München beginnt das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Paris St. Germain mit der identischen Elf, die Trainer Hansi Flick am Samstag im Topspiel der Bundesliga bei RB Leipzig (1:0) auf den Platz geschickt hatte. Zentraler Angreifer anstelle des verletzten Robert Lewandowski ist damit erneut Eric Maxim Choupo-Moting, der beim Endspiel-Sieg 277 Tage zuvor in Lissabon (1:0) noch das Trikot des französischen Meisters getragen hatte.

Neben Lewandowski muss der Rekordmeister unter anderem auf Serge Gnabry verzichten. Der Nationalspieler war positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich in häuslicher Isolation.

Offizielle Aufstellung von PSG:

Keylor Navas - Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Gueye, Danilo, Di Maria - Neymar, Draxler, Mbappe

FC Bayern München vs. PSG im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Dies ist das 10. Champions-League-Duell zwischen Bayern München und Paris SG (4-mal siegten die Bayern, 5-mal PSG), aber erst das 2. in der K.o.-Phase. Im 1. derartigen Spiel siegten die Bayern letztes Jahr im Finale mit 1-0.

Bayern hat nur gegen Real Madrid (10) mehr Champions-League-Spiele verloren als gegen PSG (5). Gegen keinen Gegner hat Paris in diesem Wettbewerb so viele Spiele gewonnen wie gegen die Münchner.

Bayern hat seine letzten 3 Champions-League-Heimspiele gegen PSG gewonnen. Letzte Niederlage im eigenen Stadion war ein 0-1 im November 1994: im OIympiastadion gelang damals George Weah das Tor des Tages.

PSG hat in nur in 1 seiner letzten 43 Champions League-Spiele kein Tor geschossen: letzte Saison im Finale gegen die Bayern. Seit Beginn der Saison 2016-17 haben nur die Bayern (2,8) im Schnitt pro Champions-League-Spiel mehr Tore erzielt als Paris (2,5).

Bayern ist in der Champions League seit 19 Spielen ungeschlagen (S18 U1) und könnte nun als 2. Team in der Geschichte der Königsklasse 20 Spiele ohne Niederlage überstehen. Dies gelang bisher nur Manchester United (25 zwischen 2007 und 2009).

PSG trifft zum 3. Mal in der K.o.-Runde auf einen Champions-League-Titelverteidiger. Beide Male verlor man beide Partien: 1994-95 im Halbfinale gegen den AC Milan und 2017-18 im Achtelfinale gegen Real Madrid.

PSG-Trainer Mauricio Pochettino hat in der Champions League bislang 1-mal gegen die Bayern gespielt: im Oktober 2019 verlor er mit den Spurs im eigenen Stadion mit 2-7. Der Rekord von Gegentoren, die ein Trainer in seinen ersten beiden Champions-League-Spielen gegen ein bestimmtes Team kassiert hat, liegt bei 12 Treffern. Die widerfuhr - Aleksandr Yermakovich gegen Shakhtar Donetsk und Brendan Rodgers gegen PSG.

Kylian Mbappé war in der Champions League in 33 Spielen an 35 Treffern beteiligt (19 Tore, 16 Assists). In dieser Saison gelangen ihm in 7 Spielen 6 Treffer – schon jetzt seine beste Ausbeute in einer Saison (auch 6 in der Saison 2016-17).

Die beiden Spieler mit den meisten Sololäufen nach Ballannahme in dieser Champions-League-Saison sind die PSG-Stars Neymar und Kylian Mbappé (je 29). Mbappé kommt auf die meisten Sololäufe mit anschließendem Schuss (11).

Bayern wird Robert Lewandowski vermissen – er hat in 10 seiner 13 Champions-League-Spiele unter Hansi Flick getroffen (insgesamt 15 Tore), kein anderer Spieler war seit Flicks Amtsantritt im November 2019 so oft erfolgreich.

In der UEFA Champions League wird heute Hinspiels der Viertelfinals gespielt.

FC Bayern München vs. PSG im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Champions League

Finale reloaded: Bayern München will gegen Paris St. Germain den Traum von der Titelverteidigung in der Champions League am Leben erhalten. Doch Neymar, Mbappe und Co. brennen trotz erheblicher Probleme auf Revanche für das verlorene Endspiel von Lissabon.

München (SID) Vor dem Giganten-Duell mit den Ausnahmekönnern Neymar und Kylian Mbappe lässt der FC Bayern erst gar keine Zweifel an seinen großen Ambitionen aufkommen. "Wir haben gezeigt, dass wir im Moment die beste Mannschaft in Europa sind - uns muss man erstmal schlagen", betonte Vorstand Oliver Kahn vor dem "Finale reloaded" in der Champions League gegen das Starensemble von Paris St. Germain. Und Uli Hoeneß setzt knapp acht Monate nach dem Triumph von Lissabon sogar noch einen drauf. "Die jetzige Mannschaft des FC Bayern ist die beste Mannschaft der Welt", sagte der Ehrenpräsident im kicker großspurig.

Während der französische Meister PSG schwer angeschlagen im Viertelfinal-Hinspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) in München auf Revanche aus ist, strotzen die Bayern trotz des Ausfalls von Weltfußballer Robert Lewandowski und des positiv auf Corona getesteten Nationalspielers Serge Gnabry vor Selbstvertrauen. "Wir wollen ins Finale", unterstrich Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Auf dem Weg zur angestrebten Titelverteidigung am 29. Mai in Istanbul soll Paris nur ein Zwischenstopp sein.

Dass es gegen das Team um Wunderknabe Mbappe und Weltstar Neymar aber kein Spaziergang ins Halbfinale wird, ist allen in München bewusst. Wie beim 1:0 im Endspiel werde man erneut "auf höchstem Niveau gefordert", meinte Salihamidzic. Jeder wisse, so Kahn, "was sie für eine offensive Kraft haben, mit Spielern wie Neymar oder Mbappe, die zu jeder Zeit ein Spiel entscheiden können. Das ist ein absoluter Hammergegner."

Das Finale vom 23. August 2020, in dem Kingsley Coman mit seinem Siegtor zum Helden avanciert war, spielt bei der Neuauflage laut Trainer Hansi Flick jedoch keine Rolle mehr. "Für Paris vielleicht, aber nicht für uns. Es ist ein neues Spiel, eine neue Mannschaft, Paris hat einen neuen Trainer", sagte Flick lapidar.

Ein neues Spiel mit den gleichen Vorgaben, um gegen Neymar und Mbappe die Kontrolle zu behalten. Sein Team müsse bei Ballbesitz wie in Lissabon "eine gute Ordnung und Restverteidigung haben", betonte Flick: "Es ist wichtig, die Schnittstellen und Passwege zuzumachen." Zudem forderte er nach dem 1:0 im Liga-Gipfel in Leipzig nach vorne "mehr Entschlossenheit", um zu Hause die Grundlage für das Rückspiel am 13. April und ein Halbfinale gegen Manchester City oder Borussia Dortmund zu legen.

PSG mit den Nationalspielern Julian Draxler und Thilo Kehrer will jedoch einen erneuten Bayern-Erfolg trotz erheblicher Personalsorgen mit gleich neun Ausfällen mit aller Macht verhindern. Nach dem Final-Frust sei die Motivation "noch größer geworden, die Champions League jetzt zu gewinnen", sagte Kehrer in Sport Bild.

Doch unter dem neuen Trainer Mauricio Pochettino, der Thomas Tuchel ablöste, ist keine Entwicklung zu erkennen. Paris verlor in dieser Saison schon acht Mal, so oft wie seit zehn Jahren nicht mehr in einer Spielzeit. "So weit entfernt von München", titelte deshalb die Sportzeitung L'Equipe nach dem jüngsten 0:1 gegen Tabellenführer Lille und meinte damit nicht die Entfernung zur bayerischen Landeshauptstadt. Dazu kommen erneute Diskussionen um Neymar.

Pochettino war trotzdem bemüht, nach vorne zu blicken. "Natürlich müssen wir weitermachen und an alle Wettbewerbe denken", sagte der Argentinier. Man spiele "gegen die aktuell beste Mannschaft auf dem Kontinent. Aber wir sind optimistisch. Wir haben auch schon Barcelona ausgeschaltet."

FC Bayern München vs. PSG im LIVE-TICKER: Die voraussichtliche Aufstellung

FC Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Sane, Müller, Coman - Choupo-Moting. - Trainer: Flick

Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Sane, Müller, Coman - Choupo-Moting. - Trainer: Flick PSG : Navas - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Gueye, Danilo Pereira - Kean, di Maria, Neymar - Mbappe. - Trainer: Pochettino

: Navas - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Gueye, Danilo Pereira - Kean, di Maria, Neymar - Mbappe. - Trainer: Pochettino Schiedsrichter : Antonio Mateu Lahoz (Spanien)

FC Bayern München vs. PSG im LIVE-TICKER: Die Auslosung im Rückblick

Titelverteidiger Bayern München trifft im Viertelfinale der Champions League in einer Neuauflage des Endspiels der Vorsaison auf Paris St. Germain, Borussia Dortmund bekommt es mit Manchester City und Pep Guardiola zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitag am Sitz der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in Nyon/Schweiz. Im Halbfinale ist ein deutsches Duell möglich.

Die deutschen Trainer in England gingen Duellen mit deutschen Vereinen vorerst aus dem Weg. Jürgen Klopp spielt mit dem FC Liverpool gegen Real Madrid um den Halbfinal-Einzug, Thomas Tuchel mit dem FC Chelsea gegen den FC Porto. In der Runde der letzten Vier könnten die beiden ehemaligen BVB-Trainer aufeinandertreffen.

Dortmund, das erstmals seit 2017 im Viertelfinale steht, tritt zunächst am 6. April bei den Citizens an. Das Rückspiel in Westfalen steigt am 14. April. Der FC Bayern empfängt PSG am 7. April, sechs Tage später geht es in die französische Hauptstadt. Das Endspiel findet am 29. Mai in Istanbul statt. (SID)

