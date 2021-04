Wer zeigt / überträgt FC Bayern München - PSG (Paris Saint-Germain)? Die Übertragung der Champions League im TV und LIVE-STREAM

Viertelfinale in der Champions League: Der FC Bayern München empfängt PSG (Paris Saint-Germain). Goal erklärt, wie das Spiel gezeigt/übertragen wird.

Die heiße Phase der Saison ist da: Im Viertelfinale der Champions League empfängt der FC Bayern München PSG (Paris Saint-Germain)! Anstoß in der Allianz Arena ist am Mittwoch um 21.00 Uhr.

In der Bundesliga sieht es für den deutschen Rekordmeister fast schon meisterhaft aus: Nach dem Sieg gegen den ärgsten Konkurrenten RB Leipzig (1:0) am Wochenende ist der Punktevorsprung auf Rang zwei auf sieben Punkte angewachsen, ebenso viele Spiele sind bis Saisonende noch zu absolvieren.

Mehr Spannung hat die Ligue 1 zu bieten: Hier befindet sich Paris Saint-Germain nicht einmal an der Spitze. OSC Lille ist da momentan das Maß aller Dinge, drei Punkte weniger haben Neymar, Mbappe und Co.

Uns erwartet das Rematch des letzten Champions-League-Finals - es wird hochklassig! Goal erklärt in diesem Artikel, wie das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain am Mittwoch übertragen wird.

Wer überträgt / zeigt FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain? Die Begegnung der Champions League im Überblick

Begegnung FC Bayern München - Paris Saint-Germain Datum Mittwoch | 07.04.2021 Wettbewerb Champions League | Viertelfinale | Hinspiel Anstoß 21.00 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Allianz Arena | München

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München - PSG (Paris Saint Germain) im TV? So seht ihr die Champions League im Fernsehen

Uns erwartet die Neuauflage des vergangenen Champions-League-Endspiels, als sich der FC Bayern München knapp durchsetzen konnte. Beide Teams gehören zu den stärksten Europas und spielen in ihren Ligen jeweils ganz oben mit - uns erwartet also einiges an Qualität.

Dass Fußball ein populärer Sport ist, dürfte kein Geheimnis sein - gerade international erfolgreiche und bekannte Vereine wie PSG und der FC Bayern München ziehen dabei viele Anhänger:innen vor die Bildschirme.

Wer zeigt / überträgt die Champions League? FCB vs. PSG LIVE im TV sehen

Allerdings wird die Vorfreude auf einen schönen Fußballabend vor dem Fernseher oft durch eine bestimmte Sorge getrübt: Wird das Spiel, welches ich sehen möchte, überhaupt im TV gezeigt?

Gute Nachrichten für alle Fans, die sich auf hochklassigen Sport auf dem Fernseher gefreut haben: Die Begegnung der Champions League zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain wird am Mittwoch LIVE im TV gezeigt!

Haaland back in England, while Coman returns to Paris 🇫🇷



Who'll star in these fixtures? 🤔@hotelsdotcomuk | #WatchSomewhereSpecial pic.twitter.com/qJpIk3T51n — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 5, 2021

Sky überträgt LIVE: So seht ihr Bayern - Paris im TV

Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte an der Begegnung gesichert und überträgt diese daher LIVE. Kommentator ist Wolff Fuss, los geht die Übertragung auf Sky Sport 2 (HD) und Sky Sport UHD um 20.50 Uhr.

Beginn der Übertragung : 20.50 Uhr

: 20.50 Uhr Anstoß : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Kommentar : Wolff Fuss

: Wolff Fuss Sender : Sky Sport 2 (HD) Sky Sport UHD

:

FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain: So teuer ist Sky

Einen Nachteil hat die Übertragung mit Sky allerdings - und der wird viele Fans enttäuschen: Da Sky ein Pay-TV-Sender ist, muss man bezahlen, um das Programm des Unterföhringer Senders sehen zu können / dürfen.

Dabei hat sich Sky ein System mit unterschiedlichen Paketen ausgedacht, die man einzeln oder zusammen buchen kann. Für die Champions League benötigt ihr das Sport-Paket, wo unter anderem auch DFB-Pokal, Premier League und Formel 1 enthalten sind.

Champions League, Formel 1, DFB-Pokal: Das sind die unterschiedlichen Sky-Pakete

Fußball Bundesliga Bundesliga 2. Bundesliga

Sport Champions League DFB-Pokal Premier League Tennis, Handball, Golf Formel 1

Cinema

Entertainment

Entertainment Plus

Kids

Kostenloses Re-Live auf DAZN und Konferenz auf Sky: #FCBPSG im TV sehen

Es gibt noch zwei weitere Möglichkeiten, das Spiel zu sehen, fangen wir mit der Alternative von Sky. Der Pay-TV-Sender bietet nämlich gleich zwei Übertragungen des Bayern-Spiels an.

In der Konferenz kann man nämlich nicht nur Bayern - Paris, sondern auch das zweite hochklassige Viertelfinale, Porto - Chelsea verfolgen. Auch die Konferenz ist im "Sky Sport"-Paket enthalten, die Übertragung sieht folgendermaßen aus:

Beginn der Übertragung : 20.50 Uhr

: 20.50 Uhr Anstoß : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Moderation : Sebastian Hellman

: Experten : Lothar Matthäus Erik Meijer

: Gezeigte Spiele : FC Bayern München - Paris Saint-Germain (Kommentar: Kai Dittmann) FC Porto - FC Chelsea (Martin Groß)

: Sender : Sky Sport 1 (HD)

:

Dritte und letzte Möglichkeit, ist das Spiel im Re-LIVE auf DAZN zu sehen: Hier könnt ihr eine LIVE-Übertragung sehen, die allerdings erst um 0.00 Uhr ausgestrahlt wird, also im sogenannten Re-LIVE. Der Vorteil: Ihr könnt das DAZN-Abonnement kostenlos abschließen!

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Paris Saint Germain am Mittwoch im LIVE-STREAM? Die Champions League im Internet

Es ist ein Spitzenspiel: Beim Lesen der Beteiligten der Begegnung darf man dieses Label schon gerne vergeben, ohne dass das Spiel überhaupt stattgefunden hat - weswegen viele Fans sich das Spiel anschauen werden wollen.

Allerdings gibt es noch einige ungeklärte Fragen: Sky überträgt die Champions League im TV, aber wie sieht es im Internet aus? Auch hier hat Sky für euch gesorgt, wir präsentieren euch in den nächsten Abschnitten die unterschiedlichen LIVE-STREAMS.

FCB - PSG mobil streamen: Das ist Sky Go

Fangen wir mit Sky Go an: Diese Plattform ermöglicht es allen Sky-Kund:innen, kostenlos ihr Programm zu streamen. Beispiel: Ihr habt das Sport-Paket gebucht und schaut normalerweise Formel 1, Champions League etc. auf dem Fernseher? Dann könnt ihr das auch mit weiteren Geräten.

Ihr könnt also die Champions League so auch ohne Mehrkosten auf Handy, Tablet oder PC verfolgen. Alles was ihr dafür benötigt? Die kostenlose SkyGo-App im Play Store und App Store.

Wer zeigt Bayern vs. Paris im LIVE-STREAM? So funktioniert das Sky Ticket

Alternativ zu Sky Go gibt es auch das Sky Ticket - hier sind all diejenigen Anhänger:innen zuhause, die noch kein Sky-Abonnement haben und auch kein langfristiges Paket buchen wollen.

Mit dem Sky Ticket erhaltet ihr für kurze Zeit Zugang zu bestimmten Inhalten und könnt so auch Bayern-PSG im LIVE-STREAM sehen. Dabei ist das Ticket unverbindlich, ihr könnt also monatlich kündigen und flexibel bleiben. Die kostenlose SkyTicket-App findet ihr ebenfalls im Play Store und App Store.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München gegen PSG (Paris Saint-Germain): Die Aufstellungen in der Champions League

Wie kompensiert Hansi Flick das Fehlen von Robert Lewandowski, wie wird Mauricio Pochettino seine Mannschaft auf das Feld schicken? Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden hier die Aufstellungen eingetragen!

Wer überträgt / zeigt FC Bayern vs. PSG im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER - die Übertragung der Champions League